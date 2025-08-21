Proč vlastně posíláme satelity na poměrně nízké oběžné dráhy?
... a kromě nich také Mezinárodní vesmírná stanice (ISS) a satelity pro internetové připojení (Starlink nebo OneWeb).
Ilustrace: Zdroj: D. Tenzler
Výhody
Nízká oběžná dráha je tedy velice oblíbené místo. Satelitům, které tu pracují, nabízí spoustu výhod. Družice vybavené kamerami mohou pořizovat detailnější snímky povrchu Země než satelity na geostacionární oběžné dráze (GEO) - jednoduše proto, že jsou blíže.
Signál k takovým satelitům putuje kratší dobu - a to znamená, že je přenos dat rychlejší. To je výhodné pro internetové služby, ale i vojenské aplikace.
K vystoupání na nižší oběžnou dráhu je potřeba méně paliva a celkově menší rakety, což snižuje cenu pro dopravu satelitů do vesmíru. Díky tomu jsou nízké dráhy přístupnější pro menší vesmírné společnosti a v poslední době dokonce i univerzity.
Nízká oběžná dráha má ještě jednu výhodu. Satelity na takové dráze oběhnou Zemi několikrát denně, což umožňuje častější aktualizaci dat, například pro meteorologické účely nebo monitorování katastrof.
Nevýhody
U výhod samozřejmě nezůstává - nízká oběžná dráha má i své nevýhody. Ve výškách nad 300 km stále existují zbytky atmosféry, které zpomalují satelity a způsobují jejich sestup na nižší dráhu. To znamená, že takové satelity vyžadují pravidelné korekční manévry, takže musí mít na palubě palivo nebo alternativní pohonné systémy.
Ve výšce 135 km je atmosférický odpor například natolik silný, že satelit ztratí rychlost poměrně rychle a během několika hodin až dní vstoupí do hustších vrstev atmosféry a shoří. Přesná doba deorbitace závisí na několika faktorech: Velikost a tvar satelitu – méně aerodynamické objekty budou zpomalovány rychleji. Sluneční aktivita – silnější sluneční vítr způsobuje expanzi atmosféry, což zvyšuje odpor a urychluje sestup.
Aby se satelit udržel na oběžné dráze alespoň jeden rok, musí se nacházet ve výšce minimálně 300–350 km. Ve výškách kolem 500–600 km může satelit zůstat na orbitě několik roků až desetiletí, zatímco ve výškách nad 800 km se doba na oběžné dráze počítá na stovky roků, pokud není satelit aktivně deorbitován.
Kvůli zmíněnému tření mají tedy satelity na nízké oběžné dráze omezenou životnost, obvykle v řádu několika roků.
K pokrytí určitého povrchu Země signálem je nutno vypustit na nízkou oběžnou dráhu víc satelitů než na dráhu vysokou. Každý satelit pokryje pouze malou část planety. Čím víc satelitů se na nízké oběžné dráze nachází, tím větší nebezpečí jim hrozí. S rostoucím počtem satelitů se zvyšuje riziko srážek a nárůstu vesmírného odpadu. Řešením může být lepší sledování objektů na orbitě a vývoj deorbitovacích technologií. Možná se brzy dočkáme satelitů, které budou vypuštěny na oběžnou dráhu jen proto, aby tam navštěvovaly poškozené kolegy a pomáhaly jim k sestupu do atmosféry.
Zajímavé satelity na nízké oběžné dráze
GOCE (Gravity Field and Steady-State Ocean Circulation Explorer) – Evropská družice ESA určená k měření gravitačního pole Země operovala ve výšce přibližně 255 km, ale později byla její dráha snížena až na 224 km, což byla jedna z nejnižších operačních drah satelitu. GOCE byl navržen tak, aby odolával atmosférickému odporu díky aerodynamickému tvaru a iontovému motoru.
Tiangong-1 a Tiangong-2 – Čínské vesmírné stanice operovaly na drahách okolo 330 km, ale v pozdějších fázích sestoupili ještě níže, takže mohla proběhnout plánovaná deorbitace. Mezinárodní vesmírná stanice (ISS) obíhá Zemi ve výšce mezi 400–420 km, což je sice vyšší dráha než u běžných satelitů, přesto se ale pořád ještě dá považovat za nízkou oběžnou dráhu.
Ochrana satelitů
Není divu, že se vědci a inženýři snaží satelity před negativními vlivy nízké oběžné dráhy chránit. Vyvíjejí například neustále dokonalejší možnosti sledování objektů pomocí radarových a optických systémů. Staré a poškozené satelity mohou svým kolegům uvolnit místo díky samodeorbitovacím technologiím. To jsou například aerodynamické brzdné panely nebo solárních plachty. Testují se také technologie, které by mohly umožnit aktivní odstraňování vesmírného odpadu.
Ionové a elektrické pohony umožňují satelitům lepší manévrování a prodlužují jejich životnost na nízké oběžné dráze. Budoucí generace satelitů by mohly využívat servisní satelity pro opravy nebo doplňování paliva.
Zdroje: ESA, NASA, fyzikální principy
Dana Tenzler
