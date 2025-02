Proč se pořád mění pravděpodobnost dopadu asteroidu 2024 YR4

Dráhu asteroidu 2024 YR4 sledují vědci na celém světě. Mohl by se totiž srazit se Zemí. Pravděpodobnost jeho dopadu se ovšem neustále mění – proč tomu tak je a proč se výpočty neustále upravují?

Je asteroid 2024 YR4 nebezpečný?

2024 YR4 je asteroid o průměru 40 až 90 metrů. Patří do Apollonovy skupiny - to jsou objekty, které se ve Sluneční soustavě pohybují po dráze, která křižuje dráhu Země a zpravidla také ještě Marsu a Venuše. Tento konkrétní asteroid byl objeven chilskou stanicí systému ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) 27. prosince 2024.

NASA i ESA ho od té doby intenzivně sledují. Chtějí vypočítat pravděpodobnost jeho srážky s naší planetou. 19. února 2025 byla například pravděpodobnost dopadu tohoto asteroidu na Zemi (což by se mělo stát 22. prosince 2032) hned celých 3,1 %. To samozřejmě vzbudilo velkou pozornost a i vy jste o tom určitě četli v různých médiích. Tak vysokou pravděpodobnost srážky se Zemí ještě nikdy žádný pozorovaný asteroid této velikosti (více než 30 metrů) neměl. Pro srovnání: dokonce i známý asteroid Apophis dosahoval pouze 2,7 procent.

Hodnocení pravděpodobnosti srážky s malým a nově pozorovaným tělesem se může měnit skoro každý den. U 2024 YR4 ji vědci z NASA 20. února snížili na 1,5 %. Astronomové z ESA hlásí podobné výkyvy, u nich je odhad dokonce 1,4 procenta. Proč se tato čísla mění?

Pozorování oblohy a nejistá data

Má to hned několik důvodů, které souvisejí hlavně s podmínkami pozorování.

Konkrétně u 2024 YR4 měl velký vliv úplněk, který 12. února rozzářil naši oblohu. Pozemské teleskopy se musí spoléhat na noční tmu. Když je obloha příliš ozářená jasným úplňkem, mají s detekcí malých a slabých objektů problémy. Asteroidy - i ty, které se nacházejí poměrně blízko Země - jsou často viditelné jen za dobrých podmínek. Vědci tedy museli čekat, až obloha zase dosáhne stavu, kdy mohou začít sbírat nová data.

Ta se pak vkládala do výpočtů, takže není divu, že se výsledky těchto pozorování v průběhu dalších dní měnily. A tak se stalo, že se očekávaná pravděpodobnost srážky asteroidu se Zemí nejprve zvýšila - a nyní se zase snižuje.

Čím víc údajů mají odborníci k dispozici, tím přesněji mohou vypočítat jeho dráhu. Díky tomu se snižuje oblast nejistoty výsledku - a to může dokonce znamenat, že bude jednoho dne srážka se Zemí (při příštím blízkém střetnutí) astronomy úplně vyloučena tak, jako se to stalo u výše zmiňovaného asteroidu Apophis.

Turínská stupnice

Turínská stupnice klasifikuje hrozbu dopadu asteroidů podobně jako Richterova stupnice u zemětřesení. Je rozdělena do 11 tříd - od nulové hrozby až po jistou srážku.

Třída 0 nepředstavuje žádné nebezpečí a ve třídě 1 není důvod k obavám. Objekty blízké Zemi, které spadají do tříd 2 až 4, by měly zůstat pod dohledem astronomů. Pravděpodobnost dopadu je nízká, ale existuje. Objekty třídy 4 až 7 jsou už ohrožující. V závislosti na velikosti asteroidu nebo komety může dopad vyvolat globální katastrofu. U objektů v těchto třídách však není jasné, jestli jsou ve skutečnosti na kolizním kurzu se Zemí. Dopad je zaručen pro třídy 8 až 10. Tady Turínská stupnice rozlišuje stupeň zničení díky uvolněné kinetické energii. Může se jednat o lokální devastaci, globální účinky nebo konec lidské civilizace.

Na Turínské stupnici se asteroid 2024 YR4 momentálně nachází na stupni 3. To znamená, že je tu určité nebezpečí - jeho srážka se Zemí ale zatím jistá není.

Jistě uklidňující je fakt, že všechny ostatní známé asteroidy jsou dnes na stupni 0, což znamená, že je riziko jejich srážky s naší planetou v blízké době nulové.

Do prosince 2032 ovšem zbývá ještě spousta času a bude zajímavé sledovat, jak se bude pravděpodobnost dopadu vyvíjet. V každém případě budou astronomové objekt sledovat a budou nás informovat o změnách, které zaregistrovali.

Zdroje: NASA, ESA, Odkaz, Odkaz