Proč je mořská voda slaná?
Slanost mořské vody se dá vysvětlit dvěma způsoby. Mohou za ni mimo jiné horniny na mořském dně. Už od vzniku oceánů se totiž z hornin na dně moří a oceánů pomalu uvolňují různé soli. Do vody se tak dostává například sodík a chlor, které v ní pak tvoří kuchyňskou sůl (NaCl).
Do mořské vody se samozřejmě dostávají také soli, které se do vody uvolnily během jejího pobytu v řekách a potocích na pevnině. I když je koncentrace soli v řekách a potocích obvykle nízká, postupem doby se logicky v mořích a oceánech zvyšuje.
Může za to vypařování. V teplejších oblastech, jako jsou tropy, se voda vypařuje rychleji než v chladnějších oblastech. Při tomto procesu zůstává sůl v moři, což zvyšuje jeho slanost. Naopak v oblastech, kde je vypařování méně intenzivní a do moře přitéká více sladké vody z řek, je slanost nižší.
Ilustrace: Zdroj: D. Tenzler
Jak slaná je mořská voda?
Slanost mořské vody se měří jednotkou s anglickým názvem Practical Salinity Units (PSU). Průměrná slanost oceánů je přibližně 35 PSU, což odpovídá 3,5 % soli. To znamená, že v jednom litru mořské vody je asi 35 gramů soli - to jsou přibližně tři polévkové lžíce.
Přitom se jedná jen o statistiku - tedy celosvětový průměr. V různých oblastech se může slanost vody vzájemně hodně lišit.
Je jen logické, že v oblastech blízko rovníku, kde je vysoká pravděpodobnost vypařování, je koncentrace soli vyšší. Naopak v oblastech, kde se do moře dostává hodně sladké vody z řek a méně vody se vypařuje, je slanost nižší. Dobrým příkladem je Baltské moře, kde je slanost mezi 0,3 a 2 procenty (3 až 20 PSU).
Proč v řekách není slaná voda?
Odpoveď je poměrně jednoduchá - na rozdíl od oceánů zůstává voda v řekách relativně krátkou dobu. To znamená, že nemá dostatek času na to, aby se z podloží uvolnilo větší množství solí. I když je dešťová voda mírně kyselá a dokáže poměrně dobře rozpouštět minerální soli v půdě, nemají řeky tak vysokou slanost, aby mohla být vnímána našimi chuťovými pohárky.
Slaná jezera
Ačkoli většina vodních ploch na kontinentech není slaná, existují i výjimky - slaná jezera. Tato jezera vznikají samozřejmě jen ve zvláštních geologických a klimatických podmínkách. Nejspíš nejznámější je Mrtvé moře, jehož slanost dosahuje až 28 % (280 PSU). To znamená, že je osmkrát slanější než mořská voda. Voda v Mrtvém moři se rychle vypařuje a sůl se v něm tedy může koncentrovat víc, než jinde na světě. Mrtvé moře ale není nejslanějším jezerem. Ještě extrémnější jsou některá jezera v antarktických suchých údolích, například jezero Don Juan. Jeho slanost dosahuje 44 % (440 PSU).
Jezero Don Juan
Zatímco je Mrtvé moře poměrně dostupné, k jezeru Don Juan se nejspíš nikdy nepodíváte. Nachází se v Antarktidě na západním konci Wright Valley. Don Juan je mělké jezero s plochým dnem. Jeho slanost je dostatečně vysoká na to, aby nezamrzlo ani v zimě.
Dominantními ionty v roztoku jsou vápník a chlorid. Oblast kolem rybníka Don Juan je pokryta solí chloridu sodného a chloridu vápenatého, které se vysrážely při odpařování vody. Plocha a objem jezera se v průběhu času mění. Podle mapy USGS zveřejněné v roce 1977 bylo velké přibližně 0,25 km2. Jezero ovšem vysychá, v prosinci 1998 byl vědci pozorován jen jeho zbytek, který měl sotva 10 metrů čtverečních.
Pokud chcete jezero Don Juan nalézt na mapě, hledejte na souřadnicích: -77.561897277832 zeměpisné šířky a 161.190994262695 zeměpisné délky. Nachází se v nadmořské výšce kolem 200 m.
Arrath - Gaet´Ale
Jiným velice slaným jezerem je útvar v Danakilské propadlině v Etiopii, kterému se někdy říká mastné jezero nebo žluté jezero. Jiní lidé to pojmenovali zabijácké jezero, protože v jeho blízkosti umírá hmyz a ptáci.
Ti se pravděpodobně nechali zlákat tekutinou a přišli se napít. Slaná voda jim určitě neudělala dobře, co je ovšem zabilo, byl oxid uhličitý, který se z jezera uvolňuje. Jedná se totiž o vulkanické jezero, které je navíc ještě poměrně teplé - voda tu dosahuje 50 - 55 °C. Jeho voda má pH kolem 2, takže opravdu není vhodná ke koupání. Lidé, kteří si ho přijdou prohlédnout, se na rozdíl od hmyzu nebo ptáků neudusí. Oxid uhličitý je těžší než vzduch, takže klesá k zemi. Konkrétně u tohoto jezera je nebezpečná zóna vysoká zhruba 30 cm.
Dana Tenzler
