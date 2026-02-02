Proč dřevo při hoření praská
Když se posadíte k hořícímu krbu, upoutají vás nejen sálající teplo a vesele tančící plameny, ale i nepředvídatelné praskání dřeva. Občas dřevo během hoření také zajiskří. Proč vlastně dřevo hoří tak nahlas? Vždyť na první pohled vypadá poměrně homogenně.
Voda, pára a malé exploze
Na vině je... voda a chemie. To je možná trochu nelogické, vždyť dřevo vypadá na první pohled jako vyschlý materiál. Odpověď na hádanku spočívá v jeho struktuře.
Živé dřevo tvoří obrovské množství mikroskopických buněk, které v době růstu přenášely v objemu stromu vodu a živiny.
A proto i poté, co byl strom poražen, zůstávají ve dřevě maličké dutiny. Dřevo je porézní materiál, který ve svých nepatrných pórech skrývá zbytky tekutiny.
U čerstvě poraženého dřeva může voda tvořit 30 až 60 % hmotnosti. Než se poleno dostane do krbu, mělo by proto několik měsíců až let schnout, aby jeho vlhkost klesla na 12 až 20 %. Příliš vlhké dřevo totiž nehoří dobře, nevyhřívá, kouří a zanáší komín.
Když vyschlé a poměrně suché poleno začne v ohni hořet, teplo rozkládá hlavní složky materiálu (tedy celulózu, hemicelulózu a lignin) na menší, daleko lépe hořlavé molekuly. Ty následně reagují s kyslíkem a uvolňují energii v podobě světla a tepla.
Zároveň se voda uvnitř dutin mění na páru, takže tlak v těchto maličkých pórech prudce stoupá. Jakmile vnitřní stěna nevydrží tlak, mikroskopická dutina exploduje a my slyšíme ono známé praskání dřeva.
Pryskyřice
U jehličnanů, jako je smrk nebo borovice, se na tomto jevu podílí ještě další efekt. V jejich dřevě se kromě vody nacházejí i kapky pryskyřice a éterických olejů. Ty se vypařují později než voda, takže jejich výbuch nastává později. Doprovází ho navíc ještě i jasná jiskra. Tento miniaturní ohňostroj vzniká, když se plyn, vzniklý vypařením pryskyřice, zapálí při kontaktu s kyslíkem.
Praskají i samotná kamna
Při hoření se ovšem hlasitě neprojevuje jen dřevo - na praskání se podílí i samotný krb nebo kamna. Tady je na vině pro změnu fyzika.
Kovové části kamen nebo krbu se teplem roztahují a při chladnutí se naopak smršťují. Protože se přitom objekt neohřívá rovnoměrně, vznikají napětí, která se čas od času uvolní drobným posunem materiálu. To se projevuje jako krátké kovové tiknutí.
Léto v kamnech
Celý proces pak umožnila naše centrální hvězda a pradávné bakterie, které zásobily naši planetu volným kyslíkem. Hoření je vlastně oxidace probíhající za vysoké teploty. Při rozkladu (hoření) dřeva a spalování vznikajících plynů pozorujeme energii, kterou kdysi získal strom díky fotosyntéze ze slunečního záření.
Když si tedy doma užíváme oheň a jeho uklidňující praskání, pozorujeme vlastně sluneční energii, kterou před lety stromy získávaly během dne a kterou ukládaly do svého dřeva.
Dana Tenzler
Dvacet roků u Marsu - sonda Mars Express
Sonda Mars Express je jedna z nejúspěšnějších planetárních misí Evropské kosmické agentury (ESA). Na oběžné dráze Marsu už přežila dvě desetiletí. (délka blogu 3 min.)
Dana Tenzler
Radioaktivní sklo – trinitit
Příběh radioaktivního skla, vzniklého po explozi jaderné bomby. Jak vypadá, jak vzniklo a proč je radioaktivní dodnes? (délka blogu cca 3 minuty čtení)
Dana Tenzler
Jak se vyvíjela dvojice Pluto - Charon?
I když už Pluto není oficiálně planetou Sluneční soustavy, je přece jen něčím výjimečné. Má své vlastní dvojče - Charon. Na rozdíl od jiných systémů planet a jejich měsíců mají totiž obě tělesa srovnatelnou velikost.
Dana Tenzler
Kesslerův efekt - hrozba na oběžné dráze
Ještě na začátku století obíhalo kolem Země sotva tisíc družic. Například v roce 2004 jich bylo jen 852. O dvacet roků později, v roce 2023, už situace vypadala úplně jinak - kolem Země kroužilo více než 9 000 aktivních satelitů.
Dana Tenzler
Zabije nás CO2?
Naši planetu nečeká zrovna růžová budoucnost. Jedinou dobrou zprávou pro nás může být fakt, že se kolapsu biosféry na Zemi nedožijeme. Dojde k ní v daleké budoucnosti. (délka blogu 3 min.)
|Další články autora
Jste znalci seriálu Bridgertonovi?
Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi...
Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety
První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1...
Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě
Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora...
Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A
Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní...
Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla
Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel...
Wellness v Dolní Moravě za miliardu. Inspirovali jsme se po celé Evropě, říká ředitel
V Dolní Moravě se v sobotu otevřelo pro veřejnost nové wellness centrum Melori za miliardu korun....
Olomoucká radnice vypsala soutěž na přestavbu území kolem tržnice
Olomoucká radnice vypsala urbanistickou soutěž na budoucí podobu rozsáhlého území mezi městskou...
V centru seniorů napsala knihu povídek, inspiroval ji trénink paměti
Z kurzů trénování paměti vznikla v libereckém centru seniorů RoSa kniha Slova vyprávějí. Autorkou...
Prodej rodinného domu 4+1 s prostornou zahradou
Havlíčkova, Mutěnice, okres Hodonín
4 800 000 Kč
- Počet článků 1155
- Celková karma 18,75
- Průměrná čtenost 1234x