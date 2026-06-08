Planety, které dráždí svou hvězdu
Proxima Centauri je červený trpaslík, který je vzdálený zhruba 4,24 světelného roku. Je to tedy náš nejbližší hvězdný soused. Jde o malou, chladnější, ale jinak velmi aktivní hvězdu, na které často pozorujeme erupce a záblesky záření.
Navíc se ukazuje, že je to jeden z nejzajímavějších systémů pro studium vztahu mezi hvězdou a planetami. Nová studie naznačuje, že u jejích planet Proxima b a Proxima d může probíhat magnetická interakce, která je tak silná, že se dokonce promítá i do aktivity centrální hvězdy.
Aktivní sousedé
Červení trpaslíci patří mezi nejběžnější hvězdy v galaxii. Vědci odhadují, že tvoří zhruba tři čtvrtiny veškeré populace hvězd. Pro život našeho typu nejsou ale jejich planetární systémy bohužel moc vhodné. Silná aktivita těchto hvězd vede k častým erupcím, intenzivnímu toku částic, které hvězda vysílá do svého okolí, a tedy i k častým změnám, které postihují jejich planety. U Proximy Centauri jde navíc o extrémně blízké planety, na kterých se změny na centrální hvězdě samozřejmě projevují daleko více, než na planetách vzdálených.
Naši vědci mají ovšem štěstí, že mají tuto přírodní laboratoř relativně blízko. To, co by mohli u vzdálenějších systémů jen tušit, mohou u Proximy Centauri zkoumat s nebývalou přesností.
Dvě blízké planety
V systému Proxima Centauri se nacházejí minimálně dvě potvrzené planety. Dostaly názvy Proxima b a Proxima d. Proxima b má hmotnost srovnatelnou se Zemí, obíhá hvězdu za přibližně 11,2 dne a nachází se v obyvatelné zóně své hvězdy, tedy v oblasti, kde by za vhodných podmínek mohla existovat kapalná voda. Proxima d je menší, s oběhem, který trvá zhruba pět dní - a leží mnohem blíž ke hvězdě.
Pojem obyvatelná zóna je u červených trpaslíků možná trochu zavádějící. Neznamená totiž automaticky existenci obyvatelných planet. U hvězd typu Proximy Centauri je situace komplikovaná díky silné hvězdné aktivitě, která může planetám ztěžovat udržení atmosféry i živých organismů, které by se mohly nacházet na povrchu planet. Vědci se shodují na tom, že život by tu neměl příliš dobré a stabilní podmínky.
Co ukázala nová studie
Vědci analyzovali optická data a hledali souvislost mezi aktivitou hvězdy a oběhem obou jejich blízkých planet. Skutečně se zdá, že takový vztah existuje. Proxima Centauri během pozorování produkovala hvězdné erupce (a náhlé zvýšení vysílaného záření) sice jen malou část celkové doby, zato byly některé erupce závislé na fázi oběhu planety Proxima d.
Nemusí to nutně znamenat, že blízká planeta erupce přímo způsobuje. Spíše jde o náznak faktu, že její pohyb může ovlivňovat magnetické prostředí hvězdy a tím měnit pravděpodobnost vzniku erupcí.
U Proximy b vědci podobný jev nezaznamenali, ale viděli závislost intenzity některých chromosférických čar s periodou odpovídající oběhu planety. I v tomto případě tedy jde o zajímavý jev, který podporuje předpoklady o vzájemné hvězdné a planetární interakci.
Chromosférická čára je spektrální čára vznikající v chromosféře hvězdy, tedy ve vrstvě atmosféry nad fotosférou. V praxi se jedná o čáru, jejíž poloha nebo intenzita nese informaci o teplotě, hustotě, pohybu plynu nebo magnetické aktivitě v této vrstvě.
Magnetický vliv
Jak ale takový vliv vysvětlit? Pravděpodobně bude způsoben tzv. magnetickým přepojením. To je fyzikální proces, při kterém se přeskupí magnetické siločáry, zatímco se do okolí uvolní určité množství energie. Planeta tady může fungovat jako katalyzátor a nepřímý spouštěč erupce.
Autoři se pokusili odhadnout magnetické pole planety Proxima d. Ve zmiňované vědecké práci uvádějí hodnotu kolem 16 gaussů. Jedná se samozřejmě o nepřímý odhad založený na interpretaci dat. Přesto je tento fakt fascinující. Pro srovnání - magnetické pole Země má na povrchu planety zhruba 0,5 gaussů, Mars nemá globální pole, ale pouze řádově slabší lokální pole 0,0001 až 0,001 gaussů, zatímco Slunce vykazuje na běžném povrchu 1 až 2 gaussů, které v erupčních oblastech narůstá na 1 000 - 3 000 gaussů, v některých případech dokonce okolo 10 000 gaussů.
Přesto je už samotný pokus o odhad takového pole u exoplanety zajímavý. Možná budeme jednou schopni magnetická pole cizích světů vyvozovat nejen z jejich hmotnosti a polohy, ale i z toho, jak interagují se svou hvězdou.
Co to znamená pro obyvatelnost tamních planet?
Na Proximě d nejspíš život očekávat nemůžeme. Proxima b zůstává jedním z nejzajímavějších kandidátů na potenciálně obyvatelný svět v našem blízkém vesmírném okolí. A to i přesto, že tu čekáme mnohem náročnější podmínky pro život, než jaké jsou na Zemi. Jednou z podmínek existence života je přítomnost atmosféry na planetě.
Pokud by si tato planeta atmosféru skutečně udržela, hrálo by její silné magnetické pole důležitou ochrannou roli. Může totiž pomoci odklánět nabité částice z hvězdného větru a erupcí, a tím zpomalit únik atmosféry. Zatím se ale nedá upřesnit, jestli Proxima b takové pole skutečně má, ani jestli je dostatečně silné.
Zdroj: Odkaz, Osorio, M. R. Zapatero et al. Star--planet interaction in the Proxima system, Astronomy & Astrophysics (2026)
Dana Tenzler
Jak dlouho přežije pozemská biosféra budoucí oteplování planety?
Otázka zániku života na Zemi fascinuje laiky i odborníky. Možná najdou vědci odpověď s pomocí počítačových simulací. (délka blogu 3 min.)
Dana Tenzler
Mars - model pro vzdálené exoplanety
Je to planeta, která má jen poloviční průměr Země a ve srovnání s ní má jen desetinovou hmotnost. A je to vzdálená planeta, kterou ještě neumíme zachytit našimi teleskopy. Vědci ovšem tuší, jak může vypadat. (délka blogu 3 min.)
Dana Tenzler
Jak se dá najít život ve vesmíru?
Existuje život na jiných planetách? To je otázka, na kterou ještě nikdo nedokázal uspokojivě odpovědět. Nalézt stopy života není totiž vůbec jednoduché. Nová studie nabízí přístup, který by měl být spolehlivější a univerzálnější.
Dana Tenzler
Jak a kde přistát na Marsu a Měsíci?
Pokud jsme optimisté, můžeme doufat, že stojíme na počátku nové éry dobývání vesmíru. V blízké budoucnosti už nebudeme létat na Měsíc nebo Mars jen proto, abychom...
Dana Tenzler
Co je zdravější? Ghee nebo rostlinný olej?
Když v kuchyni rozehříváte pánev s rostlinným olejem, ghí nebo třeba přepuštěným máslem, stáváte se chemikem a začínáte vytvářet nové sloučeniny. Problém spočívá v tom, že některé z nich nejsou vůbec zdravé.
|Další články autora
Patří k nejjedovatějším na světě. Teď tyto houby začínají růst i v Česku
Smrtelná dávka je přibližně 30 gramů. Řeč je o muchomůrce zelené, která je nejjedovatější houbou na...
Do Prahy míří originál, který patří k nejcennějším předmětům světa. Znáte Britskou Guyanu?
Začátkem září se pražský Obecní dům promění v nejstřeženější trezor v Evropě. Třetí pokračování...
Máte řidičák na traktor? V Čáslavi si můžete vyzkoušet své umění za volantem veteránů
Zkuste najít kluka, který by se alespoň jednou v životě nechtěl posadit za volant traktoru. V...
Pražská muzejní noc 2026: Na Florenci se chystá videomapping zdarma, zahraje i Lake Malawi
Více než 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí otevře své brány netradičně v nočních...
MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program, výsledky a jak si vedli Češi?
Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku je u konce. Poslední květnový den rozhodl o tom, kdo...
Závislí pro nás nejsou čísla, brání se převodu pod ministerstvo adiktologové
Nejistota a obavy. Tak lze shrnout pocity odborných pracovníků, již na Vysočině pomáhají lidem se...
Vězeň se pokusil utéct z Pankráce. Žiletkový plot nepřekonal, točily ho kamery
Pankrácká věznice zaznamenala pokus o útěk jednoho z vězňů. Při navádění na vycházky se oddělil od...
Nečekané zážitky ve středních Čechách: Jezera, řeky a legendární trampské osady
Objevte střední Čechy z vody i ze sedla kola. Čekají vás osvěžující jezera, malebné úseky podél...
Vítězné prodejny květnového kola Visa Czech Top Shop 2026
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...
- Počet článků 1191
- Celková karma 16,68
- Průměrná čtenost 1214x