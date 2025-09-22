Perla – jediný drahokam, který je dokonalý sám od sebe
Co je to perla?
Pohledem vědy je perla pevný, lesklý objekt, který vzniká v měkkých tkáních měkkýše, nejčastěji v ústřicích nebo perlorodkách.
Ilustrace: Zdroj: D. Tenzler
Lastura měkkýšů (např. mušlí, ústřic) obsahuje vápenec nebo aragonit. Skládá se také z organické složky - konchiolinu. Ten není jednou jedinou molekulou, ale směsí bílkovin a glykoproteinů a ze všeho nejvíce připomíná přírodní polymer. Konchiolin vytváří trojrozměrnou strukturu, do které se ukládají krystalky uhličitanu vápenatého. Díky tomu je lastura pevná a pružná zároveň. Je tedy jen logické, že se i perly skládají skoro výhradně z uhličitanu vápenatého s minimálními příměsemi organického konchiolinu. Tyto látky se ukládají ve vrstvách, které pak tvoří pevnou perleťovou strukturu.
Jedinečnost perly spočívá v tom, že na rozdíl od minerálních drahokamů nepotřebuje broušení. Má přirozený lesk i tvar, který jí zajistila příroda. Přírodní perly jsou však velmi vzácné. Vytváří se jen v jedné z tisíce ústřic. V době, kdy lidé ještě neuměli pěstovat perly na farmách, se musely kvůli jedinému nálezu otevřít stovky, někdy i tisíce lastur.
Historie lovu perel
Dávno předtím, než přišly moderní perlové farmy, existovalo povolání lovce perel. Byli to odvážní lidé, kteří pracovali ve vodách Perského zálivu, Rudého moře nebo kolem Cejlonu s jediným cílem: najít ústřici, která ukrývala poklad.
Vypráví se, že už v 16. století hledali perly otroci, kteří měli na hrudi přivázané kameny, aby se jim lépe potápělo ke dnu. Pracovali pro španělského krále Filipa II. Tak byla nalezena například pověstná perla La Peregrina, která se stala legendou. Není kulatá ale má hruškovitý tvar a váží 50 karátů. Tato jedinečná perla byla vlastnictvím různých královských rodů Evropy a ve 20. století se dostala do rukou hollywoodské hvězdy Elizabeth Taylor. Po její smrti v roce 2011 byla prodána v aukci za 11,8 milionu dolarů.
Umělá kultivace
Až na začátku 20. století se situace na trhu perel změnila. Lovici perel už nemuseli riskovat život, aby našli v jedné z tisíců perlorodek vzácný poklad - lidé nalezli způsob, jak perly pěstovat na farmách.
Výrobu kulatých kultivovaných perel zahájil japonský podnikatel Kókiči Mikimoto. Pomocí poznatků japonských biologů, získal nejprve v roce 1893 poloperly, tedy takové perly, co přirostly na lastuře. A od roku 1905 už uměl pěstovat i kulaté perly. Vkládal do ústřic kuličky z lastur a nechal ústřici obalit cizí tělísko perletí. Roku 1916 si nechal Mikimoto svůj způsob pěstování kulatých perel patentoval.
Nejprve byli lidé k této novince skeptičtí, protože přírodní perly měly hodnotu mnohem vyšší než perly umělé. Ale už za druhé světové války kultivované perly téměř vytlačily přírodní exempláře a perly se staly běžně dostupné většině populace. Cena přírodních perel dramaticky klesla během Velké hospodářské krize ve 30. letech 20. století. Od té doby jsou přírodní exempláře velkou vzácností; najít je můžete už jen jako sběratelské rarity na aukcích, a moderní trh tvoří z 99% kultivované perly.
Sladkovodní perly
Nejdostupnější a nejlevnější perly se rodí v klidných vodách čínských jezer a evropských řek. Nejsou dokonalé, zato může jedna ústřice vyprodukovat desítky perel najednou.
V Číně, kde se dnes vyrábí 95 % všech sladkovodních perel, vznikají i obří perly s názvem Edison. Ty mají až 16 mm v průměru. Nemusí být nutně bílé. Někdy jsou růžové, někdy levandulové a někdy dokonce i černé.
Akoya – japonská elegance
Když si představíte typický perlový náhrdelník, pravděpodobně myslíte na perly typu Akoya. Akoya je prý podobná japonské poezii - je stručná, dokonalá a bez zbytečných detailů.
Získávají se z malé japonské ústřice, která žije v pobřežních vodách Japonska, Číny a Vietnamu. Lastury jsou zhruba 6 -8 cm dlouhé. Perly Akoya jsou tedy také menší, průměr obvykle 6 - 8 mm. Větší exempláře jsou vzácné a výrazně dražší. Klasická Akoya je dokonale kulatá, bílá nebo krémová, často s lehkým růžovým nebo stříbrným odstínem. Lesk perel Akoya je pověstný, nejkvalitnější kusy mají téměř kovový lesk. Historicky bylo hlavním producentem Japonsko, dnes už se většina z nich pěstuje v Číně. Cena kvalitních perel typu Akoya se hodně liší – od 150–200 dolarů za malý náhrdelník po několik tisíc za větší exemplář.
Černé perly Tahiti
Tahitské černé perly, pocházejí z tropických lagun Francouzské Polynésie, z ostrova Tahiti a okolních atolů. Vytváří je ústřice s tmavě zbarvenou perletí - díky ní tahitská perla získává neobvyklé tmavé odstíny: nejen černé, ale i šedé, ocelové, tmavě zelené, modré, fialové, bronzové. Velmi ceněny jsou různé efekty, kdy se například černá perla leskne růžovými odlesky, připomínající peří páva. Vzácné jsou baklažánové a fialové nebo jasně modré kusy - ty bývají výrazně dražší.
Tahitská perla je poměrně velká, průměrně kolem 9 - 14 mm, vzácně až 15 až 16 mm. Může být kulatá, kapkovitá nebo barokní. Naprosto kulatá černá perla nad 14 mm je obrovskou vzácností. Proces růstu trvá 2 až 3 roky. Tmavá barva dobře maskuje drobné nedostatky povrchu, proto i mírně nepravidelné černé perly působí velmi efektně a jsou žádané. Menší kusy dosahují ceny 100 - 200 dolarů, kvalitní pár do náušnic cca 12 mm v pěkné barvě ale stojí několik tisíc. Průměrná cena tahitské perly je 300 - 600 dolarů, špičkové kousky až 2 000 - 40 000 dolarů. Například náhrdelník z 10mm perel s rovnoměrnými tvary může stát 5 - 10 tisíc dolarů, 14mm kvalitní náhrdelník přes 50 tisíc.
Perly Jižních moří – zlaté a bílé obří perly
Jsou to největší a nejdražší ze všech kultivovaných perel. Získávají se z velkých tropických ústřic, které žijí v teplých vodách Austrálie, Indonésie, Filipín a Myanmaru. Tyto ústřice dorůstají délky až 30 cm, což umožňuje pěstovat perly o velikosti 10 - 15 mm, rekordní kusy i přes 20 mm. Barva perel je od zářivě bílé přes stříbrnou až po šampaňskou nebo zlatou. Perly mají jemný saténový lesk – méně znatelný než je u perel Akoya. Perleťová vrstva je velmi silná, protože její růst trvá 2 - 4 roky, což je podstatně déle než u Akoya (cca rok).
Austrálie je tradičně známá bílými perlami, největší výrobci dnes nachází v Indonésii více než 43% celosvětového trhu těchto perel. Velké farmy jsou i na Filipínách a v Myanmaru. Cena špičkového exempláře o průměru 10 mm začíná na 300 dolarech, náhrdelník z vybraných 15 - 18 mm perel může stát přes 100 tisíc dolarů.
Vzácné druhy: Conch, Melo, Kasumi
Kromě těchto uměle pěstovaných druhů existují perly, které jsou vzácné a velmi ceněné mezi sběrateli. Vznikají v jiných měkkýších než perlorodkách, nebo jsou vedlejším produktem kultivace.
Perly Conch jsou unikát – vznikají v mořských plžích Strombus gigas. Tento velký mořský plž žije v Karibiku a vzácně mu mezi tělem a lasturou vyroste perla. Conch perly nemají perleťový lesk, ale vyznačují se výrazně růžovou nebo lososově oranžovou barvou. Nejvzácnější kusy jsou výrazně růžové s efektem připomínajícím jazýčky plamene. Velikost bývá 3–10 mm, tvar oválný nebo nepravidelné, tj. barokní. Nález takové perly je jen náhodný - jen jediná lastura z mnoha tisíc obsahuje perlu příslušné kvality. Navíc v mnoha zemích je lov těchto plžů zakázán, kvůli tomu cena prudce roste. Dvanácti milimetrový exemplář stojí 50 tisíc dolarů, vůbec nejdražší náhrdelník conch perel byl v roce 2015 prodán v aukci Christie’s za 1,1 milionu dolarů.
Melo je další vzácná perla – vzniká v obřím mořském plži Melo melo, žijícím v Jihočínském moři u pobřeží Myanmaru a Vietnamu. Barva Melo je od sytě mandarinkově oranžové po hnědo žlutou, povrch dokonale hladký a vypadá jako navoskovaný. Nemá perleťovou vrstvu, perla vzniká náhodně a nedá se pěstovat uměle. Největší kusy dosahují až 20 - 30 mm. Největší kus, 397 karátů (80 g), byl prodán za 250 tisíc dolarů. Melo je populární mezi asijskými sběrateli - její oranžová barva má totiž přinášet štěstí.
Kasumi je výhradně japonský sladkovodní kultivovaný druh z jezera Kasumigaura u Tokia. V 90. letech tamní farmáři vyvinuli metodu pěstování velkých sladkovodních perel, které měří mezi 13 a 15 mm, kulatých i barokních tvarů, s různou barevnou škálou: zlatá a perleťová, lila, bronzová a ružová. Kasumi mají kovový lesk a často duhové efekty připomínající vzácné opály. Produkce Kasumi je velmi nízká – jen pár kilo ročně. Pravé japonské Kasumi se občas pletou s levnějšími čínskými náhražkami. Pravá Kasumi se obvykle prodává jen na specializovaných výstavách, samostatná perla stojí několik tisíc dolarů, náhrdelníky pak i stovky tisíc dolarů.
