Paměť meteoritů z Marsu
Zatímco povrch planety vidíme díky teleskopům (nebo satelitům na její oběžné dráze), průzkum nitra Marsu je komplikovanější. Vědci sbírají fakta o vnitřním uspořádání dvěma způsoby. Jedním z nich je geofyzikální průzkum prováděný přímo z oběžné dráhy nebo z povrchu a druhým je studium vzorků, které se na naši planetu dostaly díky šťastné náhodě, když k nám samy dorazily v podobě meteoritů.
Meteority typu SNC
Vzácná skupina meteoritů je označovaná zkratkou SNC. Ta vychází z názvů shergottit, nakhlit a chassignit.
Zatímco shergottity tvoří přibližně 80 % všech dosud objevených marsovských meteoritů a nakhlity zastupují 11 %, chassignity jsou neuvěřitelně vzácné a tvoří jen asi 1 %. Do dnešního dne známe jen tři jednotlivé exempláře této výjimečné skupiny.
Patří do ní samotný meteorit Chassigny a dva podobné objekty, které dostaly jména NWA 2737 a NWA 8694. Všechny tři představují tzv. dunity, tedy vyvřelé horniny složené hlavně z minerálu olivínu, které vznikly v magmatických komorách v marsovské kůře.
Olivín ve vesmírných tělesech
Možná si vzpomenete na jiné meteority - pallasity. Ty sice nemají s Marsem nic společného, obsahují ale také minerál olivín, který je v nich uložen v podobě malých zrnek, obklopených kovovou matricí. Pallasity se často používají dokonce jako šperky. Olivín můžete kromě toho nalézt také v černém (vulkanickém) písku na ostrovech jako například Lanzarote. I tady se vytvářel podobně jako na Marsu v magmatických komorách během dlouhé doby, kterou potřebovala láva, aby vystoupala z nitra planety na povrch Země.
Doba, před kterou proběhla krystalizace olivínu meteoritů chassignitů i nakhlitů, byla odhadnuta na 1,34 miliardy roků.
Magmatický zrod olivínových krystalů
Dnešní věda má k dispozici metodu, která může odhalit, jak přesně kdysi vznikaly krystaly olivínu v chassignitech. Olivín tvoří 89 % až 96 % objemu těchto objektů (zbylou část doplňují minerály jako pyroxeny a chromit).
Průměrná velikost zrn olivínu je 641 mikrometrů u meteoritu Chassigny, 950 mikrometrů u NWA 8694 a 1,15 milimetru u NWA 2737. V materiálu vědci našli charakteristické styky zrn pod úhlem 120 stupňů. K tomuto stavu dochází, když krystaly krystalizují nebo procházejí vývojem v termodynamické rovnováze a za podmínek, kdy mají dostatek času a prostoru ke svému vývoji. Minerály se takto uspořádávají proto, aby minimalizovaly povrchovou energii na svých vzájemných dotycích. Dětství olivínových krystalů ve výše zmiňovaných meteoritech bylo tedy harmonické.
Kromě toho objevili vědci v materiálu meteoritů jev, kterému říkají synneuze. Jednotlivé krystaly olivínu se během raných fází krystalizace shlukovaly a navzájem se propojovaly podél jedné ze svých krystalických ploch. Synneuse je známá například u lávy z havajské sopky Kilauea.
U marsovských chassignitů ovšem synneuse neprobíhala neomezeně dlouho. Byla postupně přerušena a nahrazena poklidným klesáním a usazováním krystalů na dně magmatické komory. Díky tomu tedy vznikla základní struktura horniny, která se skládá z velkého množství olivínových krystalů s malým množstvím příměsí.
Plastická deformace v marsovské kůře
Tím ale vývoj nekončil. Jakmile se krystaly usadily, byl materiál vystaven procesům, které vědci nazývají plastická deformace. Známe je i z pozemského horního pláště, kde k nim dochází za podmínek vysokých teplot a nízkého napětí.
Hornina je horká a žhavá (kolem 825 °C až 1150 °C), takže její krystalová mřížka je poměrně tvárná. Nízké napětí pak znamená, že na ni netlačí žádné prudké síly ani nekontrolované drtivé tlaky. Krystaly uvnitř horkého materiálu pak mohou v klidu růst, vzájemně se dotýkat a pomalu se přetvářet jen vlastní vahou a vlivem okolního tepla, aniž by je ničily vnější vlivy. Na Marsu to probíhalo hluboko v krustě, kde tyto krystalické dunity trávily dlouhý čas při teplotách přesahujících 1000 stupňů Celsia.
Když se vědci podívali mikroskopem do nitra krystalů, objevili v nich další fascinující stopy toho, co hornina v minulosti zažila. Uvnitř zrn olivínu se totiž nacházejí úhledné a rovné vnitřní přepážky, které jsou přesně kolmé k délce krystalu. Podobně jsou na tom i krystaly pyroxenu, které olivín obklopují. To dokazuje, že oba hlavní minerály prožívaly období plastické deformace společně, a to v době, kdy byla hornina ještě horká a nacházela se blízko bodu tání v mělkých vrstvách marsovské kůry.
Kosmický náraz
Nejdramatičtější vliv měl na strukturu chassignitů samozřejmě náraz vesmírného tělesa, který je následně vymrštil do meziplanetárního prostoru.
Aby se hornina z povrchu Marsu dostala až na Zemi, muselo do planety kdysi narazit poměrně velké vesmírné těleso, například malý asteroid.
Ten způsobil tak extrémní tlakové a teplotní vlny, že se v minerálech vytvořily nesmazatelné stopy. Všechny tři vzácné meteority vykazují silné změny - vzorek NWA 2737 byl přitom zasažen vůbec nejintenzivněji. V tomto meteoritu došlo například k přeměně živců na sklo a k výraznému ztmavnutí olivínu v důsledku vzniku železných a železo-niklových nanočástic. Odehrát se to muselo díky tlaku, který přesahoval 20 GPa.
Na mikroskopické úrovni, zjistili vědci silnou vnitřní deformaci olivínových zrn se změnou orientace uvnitř jediného krystalu až o 10 stupňů. Náraz někdejšího hosta z vesmíru tedy přepsal část vnitřní struktury zrn.
Kde přesně došlo k nárazu asteroidu?
Odkud přesně vlastně pocházejí výše zmiňované meteority? Najít místo jejich původu samozřejmě není jednoduché. Mars je obří planetou plnou kráterů a najít jedno konkrétní místo, ze kterého mohly být kousky horniny před miliony let vymrštěny, se podobá hledání jehly v kupce sena. Díky orbitálnímu mapování planety, počítačovým simulacím obřích dopadů a přesnému měření stáří samotných hornin se ovšem vědcům povedlo nalézt pravděpodobný domov těchto meteoritů. Mohly by pocházet z kráteru Kokta, který leží v blízkosti nejvyšší sopky ve Sluneční soustavě - hory Olympus Mons.
Právě v této vulkanicky aktivní oblasti došlo před jedenácti miliony roky ke srážce s asteroidem, která dokázala překonat silnou marsovskou gravitaci a vymrštit kusy horniny do vesmíru. Jejich dlouhá pouť později skončila dopadem na Zemi.
Zdroje: Meunier-Mili, N., Kaczmarek, M.-A., & Bystricky, M. (2026). Textures of Chassignite meteorites: Clues to cumulate formation and early deformation processes on Mars. Geochimica et Cosmochimica Acta, Odkaz
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