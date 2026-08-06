Odkud se berou krystaly v planetární soustavě?
V jakém stavu se nachází vesmírný prach?
Většina prachu v mezihvězdném prostředí má amorfní charakter - jeho atomy tedy nejsou spojeny do přesné krystalické mřížky.
V nejvnitřnějších oblastech protoplanetárních disků se v prachové složce nacházejí hlavně křemičitany v amorfních i krystalických formách. V protoplanetárních discích u hvězd různých hmotností už vědci nalezli krystalické formy olivínu a pyroxenu, stejně jako byly tyto krystalické látky nalezeny v prachu komet, které se nacházejí v naší vlastní soustavě.
Právě tyto minerály jsou základními stavebními kameny pozdějších kamenných planet.
Vznik krystalů
Je tu ale jeden problém. Krystalický olivín - například forsterit bohatý na hořčík a krystalický pyroxen v podobě enstatitu - vznikají ze své amorfní formy za velmi vysokých teplot. Typicky se jedná o teploty zhruba 900 K až 1000 K.
Laboratorní experimenty ukázaly, že krystalizace za takových podmínek probíhá extrémně rychle v řádu hodin nebo dokonce i minut, zatímco pod hranicí 900 K probíhá tento proces jen velmi pomalu.
Jak je tedy možné, že se takové krystaly nacházejí na ledových kometách Sluneční soustavy? Vždyť komety k nám přicházejí z velmi chladných oblastí, kde teplota jistě nikdy takových hodnot nedosahovala.
Mohlo by se například jednat o vědecký omyl. Vzorky z komety 81P/Wild 2, které nám přivezla sonda Stardust, a spektroskopická pozorování jiných komet ovšem jasně potvrdily přítomnost forsteritu a enstatitu v místech, kde teplota nikdy nedosáhla potřebných 900 K.
Vysvětlení by mohlo být jednoduché. V naší soustavě musely existovat procesy, které dokázaly přemístit vysoce zahřátý materiál z vnitřních zón disku daleko do jeho vnějších vzdálených oblastí.
Protohvězda EC 53 jako přírodní laboratoř
Přímý důkaz probíhající krystalizace byl v minulosti zachycen u mladé hvězdy EX Lupi během jednoho z jejích akrečních výbuchů. Zachytit tento proces v ještě ranějším stádiu, kdy je protohvězda pořád ještě obklopena hustou obálkou z prachu a plynu, je ovšem daleko složitější. Je totiž výše zmiňovaným prachem zastíněna.
Další důkazy přineslo pozorování protohvězdy EC 53, známé také pod označením V371 Ser. Nachází se v mlhovině Serpens Main ve vzdálenosti 436 parseků (tedy zhruba 1420 světelných roků) od Země.
Jedná se o tzv. vnořenou protohvězdu třídy I s minimální hmotností 0,3 hmotnosti Slunce, sklonem disku 34,8 stupně a rozměrem disku přibližně 100 astronomických jednotek.
Vnořená protohvězda třídy I je vlastně velmi mladá fáze vývoje hvězdy. Nachází se ve věku přibližně 100 000 až 500 000 roků. Vnitřní zárodek hvězdy se teprve připravuje na zažehnutí spalování vodíku. Označení vnořená znamená, že vznikající hvězda je obklopena hustou obálkou z plynu a prachu. Tato obálka pohlcuje veškeré viditelné světlo a přeměňuje ho na infračervené záření. Kvůli tomu se dá tento objekt pozorovat jen s pomocí infračervených a rádiových teleskopů. V této fázi vývoje probíhá přísun hmoty, kdy materiál z okolní obálky padá na zploštělý protoplanetární disk a z něj se postupně dostává na povrch protohvězdy. Proces bývá často doprovázen vznikem silných výtoků plynu z pólů objektu, tzv. akrečními vzplanutími. Na rozdíl od starších hvězdných objektů, které už svou obálku vyčerpaly a zůstal jim jen samotný protoplanetární disk, u třídy I má obálka ještě dostatek hmoty a jak hvězda, tak disk mohou ještě v budoucnosti dále růst.
Výše zmiňovaný objekt vykazuje akreční pulsy, které se neustále opakují přibližně po 530 dnech. Zářivost protohvězdy přitom narůstá z původních 6 svítivostí Slunce na 20 svítivostí Slunce. Tento cyklus z ní dělá dokonalou laboratoř pro studium změn minerálního složení jejího blízkého prachového okolí jako reakci na její akreční vzplanutí.
Tým vědců použil Vesmírný teleskop Jamese Webba a pozoroval hvězdu v říjnu 2023 a později v květnu 2024. Spektra odhalila během akrečního výbuchu vznik krystalických křemičitanů. To znamená, že vysoká teplota, která působila ve vnitřní části disku, způsobila rychlou tepelnou přeměnu amorfního prachu na krystalické minerály.
Ukázalo se, že malé pyroxenové částice při žíhání přecházejí na směs forsteritu a oxidu křemičitého, zatímco větší zrna se mění v enstatit. Krystalická frakce u forsteritu dosáhla 32,9 procenta, u enstatitu 7,4 procenta a u křemene zůstala pod 0,5 procenta, což mimochodem odpovídá aktivační energii, která je potřebná k jejich krystalizaci.
Přitom vědci detekovali v disku amorfní materiál - je tedy jasné, že se krystaly nenacházely v disku už předtím, než je vytvořily horké výrony hmoty blízko protohvězdy.
Pokud by krystaly pocházely z dřívějších dob a byly rovnoměrně promíchány v celém disku, musely by se projevit i v chladnějších zónách.
Vědci navíc zjistili, že během klidové fáze hvězdy se oblast krystalizace forsteritu rozkládá ve vzdálenostech do 0,6 astronomické jednotky od protohvězdy. Během jejího akrečního vzplanutí ovšem teplota ve vnitřní zóně dosáhne hranice sublimace prachu přesahující 1200 K. Poté dochází k odpaření krystalů ve vzdálenostech do 0,65 astronomické jednotky a krystalizační zóna se posouvá směrem od hvězdy až do vzdáleností 1,3 astronomické jednotky.
Zrna prachu mohou v této zóně krystalizovat tehdy, pokud tu stráví dostatečně dlouhou dobu. I na vnějším okraji krystalizační zóny je tato doba kratší než 100 dní, což odpovídá délce jednoho akrečního vzplanutí.
Jak se dostaly krystaly do materiálu komet?
V hlavní rovině disku, kde se v budoucnu budou vytvářet planety a komety, nemůže krystalizace probíhat ve vzdálenostech přesahujících 0,9 astronomické jednotky ani během těch nejsilnějších výbuchů. Krystaly vytvořené v atmosféře disku se ovšem mohou v systému rozptylovat. Díky tomu se s každým dalším proběhlým akrečním výbuchem zvyšuje podíl krystalického materiálu v hlavní rovině disku.
Hlavním mechanismem, který se podílí na přenosu krystalů do chladných vnějších zón, je ovšem hvězdný vítr. Dokáže vynášet krystalická zrna prachu podél magnetických siločar do vzdáleností desítek astronomických jednotek.
Díky tomuto výzkumu se tedy podařilo vysvětlit, jak se minerály vznikající při teplotách nad 900 K dostaly do prostředí s teplotami pod 50 K, kde se z nich stala součást ledových kometárních jader. Je tedy velmi pravděpodobné, že i naše sluneční mlhovina prošla v prvních 100000 rocích své existence sérií opakovaných akrečních výbuchů. Během nich docházelo ve vzdálenostech do 1 astronomické jednotky ke krystalizaci amorfního prachu. Vytvořený forsterit a enstatit byly následně vynášeny magnetohydrodynamickým větrným systémem do vzdáleností 10 až 50 astronomických jednotek, kde se staly součástí kometárních zárodků. Maličké krystaly, které pozorujeme v kometách, jsou tak svědky aktivit Slunce v době, kdy ještě neexistovala nejen naše civilizace, ale ani naše vlastní planeta.
Zdroje: Odkaz, Accretion Burst Crystallizes Silicates in a Planet-Forming Disk, Jeong-Eun Lee, Chul-Hwan Kim, Jaeyeong Kim, Seokho Lee, Young-Jun Kim, Seonjae Lee, Giseon Baek, Joel D. Green, Gregory J. Herczeg, Doug Johnstone, Klaus M. Pontoppidan, Yuri Aikawa, Yao-Lun Yang, Logan Francis, Mihwa Jin, Hyerin Jang, Nature 649, 853-858 (2026)
Dana Tenzler
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