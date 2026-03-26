Odkud pocházejí organické molekuly na Marsu?
..., které jsou tak komplexní a nacházejí se tu v takovém množství, že se nám pro ně začínají nedostávat běžná vysvětlení.
Trezor v cumberlandském jílovci
Všechno začalo u vzorku z vrtu v oblasti nazvané Cumberland. Jde o starověký jezerní jílovec, tedy v podstatě o zkamenělé bahno z doby, kdy se v kráteru Gale nacházela tekutá voda.
Curiosity v něm identifikovala alkany s dlouhým řetězcem - konkrétně molekuly s deseti, jedenácti a dvanácti atomy uhlíku. Pro srovnání: dosud jsme na Marsu nacházeli spíše jen drobné organické střípky s několika atomy uhlíku. Nově objevené molekuly jsou daleko komplexnější.
Ale je tu jeden háček, který vědci museli vyřešit jako první. Kolik organických molekul se na planetě nacházelo v minulosti?
Mars nemá magnetické pole ani hustou atmosféru, takže na jeho povrch dopadá značné množství ionizujícího záření. Cumberlandský vzorek byl tomuto záření vystaven posledních 80 milionů let. Je to tedy hodně dlouhá doba, po kterou radiace neúprosně ničila organické molekuly. Naštěstí se dají tyto podmínky imitovat v laboratoři.
Když vědci použili rovnice pro radiolytický rozpad a použili konzervativní odhady, došli k zajímavému závěru. Aby dnes mohla Curiosity naměřit 30 až 50 ppb (částic na miliardu) těchto látek, muselo jich tam před oněmi 80 miliony lety být mezi 120 a 7700 ppm (částic na milion). Znamená to, že původně muselo marsovské bahno obsahovat velké množství organických molekul, což ovšem okamžitě vyvolává další otázku.
Kde se vzalo tolik uhlíku?
Tady začíná ta pravá vědecká záhada. Máme totiž co do činění s koncentrací, kterou není vůbec snadné vysvětlit. Vědci postupně prošli všechny známé abiotické (neživé) možnosti.
O organické molekuly na povrchu planety by se mohly postarat například meteority. Ty sice na Mars neustále přinášejí organické látky, ale výpočty ukazují, že by do sedimentu zvládly doručit maximálně 0,1 ppb alkanů. To je milionkrát méně, než kolik se kdysi v Cumberlandu skutečně nacházelo. Meteority navíc většinou neobsahují molekuly s tak dlouhými řetězci.
Dalším kandidátem byl atmosférický opar. Teoreticky mohl starověký Mars mít atmosféru plnou metanu, ze kterého by se fotochemicky tvořil organický smog padající na povrch. Jenže aby takový proces fungoval, musel by být poměr metanu k oxidu uhličitému extrémně vysoký, což neodpovídá tomu, co o raném Marsu víme.
Zbyly tedy dvě možnosti: buď se jedná o produkt velmi specifických hydrotermálních reakcí hluboko pod povrchem, nebo se díváme na pozůstatky něčeho, co kdysi žilo.
Hydrotermální zdroje nebo spíše starověká biosféra?
První scénář předpokládá takzvaný alochtonní transport. To znamená, že organické látky vznikly někde úplně jinde (například při serpentinizaci, tedy reakci vody s horninami hluboko v kůře Marsu) a pak byly horkými prameny dopraveny až do jezera v kráteru Gale.
Víme, že takové chemické reakce dokážou za určitých teplot a tlaků vytvářet mastné kyseliny. Problém je, že v Cumberlandu nevidíme minerální stopy, které by podobné horké procesy doprovázely. Muselo by jít o import odjinud.
Existuje ovšem ještě druhá možnost. Ta je sice nejspekulativnější, ale zároveň nejpřitažlivější. Hypotetická starověká marsovská biosféra. Když se podíváme na Zemi, konkrétně na sedimenty z období archaika (tedy doby, kdy byl Mars ještě vlhký), vidíme v nich podobné koncentrace uhlovodíků.
V pozemské biologii nacházíme mastné kyseliny s delšími řetězci (často 16xC až 18xC), které tvoří buněčné membrány. Curiosity sice vidí jen výsek 10xC až 12xC, ale to může být dáno limity samotného přístroje, ve kterém se větší molekuly při zahřívání prostě rozpadají, takže je detektor vůbec nezaregistroval. Pokud by marsovské jezero bylo osídleno mikroorganismy podobnými těm našim v období archaika, naměřené hodnoty v Cumberlandu by najednou dávaly smysl.
Budoucí výzkum
Vědci v této studii netvrdí, že našli život. Tvrdí, že našli něco, co někdejší život silně připomíná.
Zajímavé je, že podobný jev nedávno objevil i rover Perseverance v kráteru Jezero. Zdá se, že Mars nám začíná odhalovat svou minulost hned na více frontách najednou.
Vědci teď chtějí dál zkoumat, jak se organické molekuly chovají pod vlivem záření. Potřebujeme víc experimentů v pozemských laboratořích, které nasimulují marsovské jíly s přídavkem chloristanů a soli, abychom přesně věděli, kolik kdysi marsovská hornina mohla obsahovat původních organických sloučenin.
Příběh cumberlandského jílovce nám ovšem už dnes ukazuje, že rudá planeta byla kdysi mnohem bohatším a živějším světem, než jsme si kdysi mysleli.
Ať už je původ nalezených uhlíkových řetězců jakýkoliv, jedno je jisté: Mars už pro nás nikdy nebude jen vyprahlou prachovou planetou. Je to místo s historií, která byla možná překvapivě podobná té naší.
Zdroj: Freissinet C. et al., Long-chain alkanes preserved in a Martian mudstone, PNAS (2025); Chow I. et al., Does the Measured Abundance Suggest a Biological Origin for the Ancient Alkanes?, Astrobiology (2026)
Dana Tenzler
Organické molekuly na Marsu
Hledání stop života na Marsu připomíná skládání obrovské mozaiky, kde každý nový střípek může změnit celkový obraz. Vědci díky roveru Curiosity identifikovali na Rudé planetě organické molekuly.
Dana Tenzler
|Další články autora
- Počet článků 1170
- Celková karma 18,00
- Průměrná čtenost 1226x