Observatoř Very Rubinové objevila novou planetku
Observatoř Very Rubinové (její oficiální jméno je NSF-DOE Vera C. Rubin Observatory) je nová astronomická observatoř postavená v chilských Andách na hoře Cerro Pachón. Pojmenována je na počest americké astronomky Very Rubinové, která svými pozorováními rotace galaxií objevila důkazy o existenci temné hmoty. Čím je tato observatoř výjimečná?
Observatoř má jinou konfiguraci než klasické teleskopy, které se detailně zaměřují většinou jen na jeden konkrétní objekt. Místo toho funguje jako obří vesmírný časosběrný fotoaparát. Je to vlastně největší fotoaparát na světě.
Primární zrcadlo má průměr 8,4 m a jeho kamera má rozlišení 3,2 gigapixelu. Díky obrovskému zornému poli dokáže observatoř každých několik nocí vyfotografovat celou viditelnou jižní oblohu. Protože pozoruje stejná místa opakovaně, dokáže okamžitě odhalit cokoliv, co se na obloze změnilo.
2026 ED138
Teleskop si tak všiml ve vesmíru objektu, který dostal označení 2026 ED138. Podle prvních měření jasu a odrazivosti světla se průměr tělesa odhaduje na 600 až 1500 kilometrů. To je velikost, při které už jeho vlastní gravitace dokáže uspořádat hmotu do kulatého tvaru, což je hlavní podmínka pro to, aby byl objekt oficiálně zařazen do kategorie trpasličí planeta.
Krouží kolem Slunce ve vzdálenosti zhruba 46 astronomických jednotek. Pro srovnání - to je 46 krát dále než Země a dále než průměrná dráha Pluta (u kterého je to jen 40 astronomických jednotek). Patří tedy mezi tzv. transneptunická tělesa (TNO).
Kolem Slunce přitom nekrouží ve stejné rovině jako většina planet. Jeho dráha je skloněná o téměř 25 stupňů. Astronomové předpokládají, že za to může gravitační vliv některé z plynných obřích planet, která ho v minulosti odklonila z jeho původní dráhy.
Pozdní objev
Proč jsme si dodnes takového tělesa nevšimli? Těleso ED138 se z našeho pohledu nachází přesně v rovině Mléčné dráhy. To znamená, že je na obloze obklopeno miliony jasných hvězd. Pro běžné teleskopy bylo prakticky nemožné tento nenápadný, pomalu se pohybující bod mezi záplavou hvězd identifikovat.
Poté, co si vědci všimli existence ED138 v datech, zachycených teleskopem Very Rubinové, prověřili ještě i archivy a starší snímky. Objevili ho na několika z nich. Mohli tak zpětně zkoumat dráhu tohoto tělesa až do roku 2016.
Budoucí výzkum
Pokud Mezinárodní astronomická unie (IAU) charakter ED138 definitivně potvrdí, dostane tedy toto těleso oficiální označení planetka. Připojí se k Plutu, Ceres, Eris, Haumea a Makemake.
Observatoř Very Rubinové teprve začíná svůj hlavní desetiletý projekt Legacy Survey of Space and Time (LSST). Pokud dokázala najít takového giganta ještě během testovacího provozu, je téměř jisté, že nás v příštích letech ještě mnohokrát překvapí a možná i v lecčem přepíše učebnice astronomie. Můžeme se tedy těšit na další zajímavé objevy.
Zdroje: Odkaz, NSF-DOE Vera C. Rubin Observatory. (2026). NSF-DOE Vera C. Rubin Observatory Reveals Its First Dwarf Planet Candidate in Our Solar System. Tisková zpráva ze dne 27. října 2026
Dana Tenzler
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