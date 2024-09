Nový měsíc Země - návštěva z kosmu

Od včerejšího dne má Země nového souputníka. Bude naši planetu provázet celé dva měsíce. Náš nový měsíc je ale o hodně menší než ten, který vidíte na nebi. (délka blogu 3 min.)

ATLAS

Astronomové ho objevili teprve 7. srpna letošního roku. Podařilo se to díky tzv. systému včasného varování, který možná znáte pod zkratkou ATLAS. Systém byl vyvinut Havajskou univerzitou a financován NASA. Skládá se z celkem čtyř teleskopů - z nich jsou dva umístěny na Hawaii, jeden v Chile a jeden se nachází v Jižní Africe. Každou noc automaticky prohledávají celou oblohu a hledají blízké, pohybující se objekty.

Větší asteroidy přitom mohou být detekovány ve větší vzdálenosti od Země než ty menší. V praxi to znamená, že ATLAS objeví malý asteroid (tj. takový, který má v průměru kolem 20 metrů) několik dní před průletem kolem Země, zatímco větší asteroid s průměrem kolem 100 metrů až několik týdnů před ním.

2024 PT5

Arjuna … jsou blízkozemní objekty (NEO), jejichž oběžné dráhy mají nízký sklon k ekliptice, jejich oběžné doby jsou blízké jednomu roku a vykazují navíc také nízkou excentricitu oběhu kolem Slunce. Tato skupina asteroidů je pojmenována po Arjunovi, hrdinovi hinduistického historického eposu Mahabharata.

Objekt, který se na čas stane naším dalším měsícem, tedy známe jen pár týdnů. Dostal název 2024 PT5. Patří do skupiny asteroidů s označením Arjuna. To jsou tělesa, která obíhají kolem Slunce ve stejné vzdálenosti jako Země, mají tedy podobnou oběžnou dráhu jako naše planeta. Občas se z nich stávají tzv. Trojany nebo kvazisatelity Země.

A právě to se stalo včera - gravitační pole Země zachytilo malý (tj. přibližně desetimetrový) asteroid. 2024 PT5 ovšem nebude naším dalším měsícem moc dlouho - zhruba za dva měsíce gravitační pole naší planety zase opustí. Jevu se říká dočasné zachycení.

Obrázek: Ilustrace, malý asteroid. Zdroj: D. Tenzler

Asteroid se dříve nacházel na dráze, která připomíná podkovu. Ta jej vedla v protáhlých obloukových drahách před i za dráhou Země kolem Slunce. Poté, co strávil v blízkosti Země 56,6 dne, se znovu osamostatní - nejspíš kolem 25. listopadu tohoto roku. Nebude se přitom dát pozorovat pouhým okem. Na to je příliš malý a je příliš daleko. Nebude vidět dokonce ani menšími teleskopy nebo dalekohledy.

Budoucnost 2024 PT5

Poté, co se 2024PT5 na konci listopadu vrátí na svou starou heliocentrickou dráhu, zůstane ještě nějakou dobu v naší bezprostřední blízkosti. Kolem 9. ledna 2025 se znovu přiblíží k Zemi na vzdálenost 0,012 astronomické jednotky. To zní sice nebezpečně - pořád je to ale vzdálenost zhruba 1,7 milionu kilometrů, tedy 4,5 násobek vzdálenosti Země - Měsíc.

Následně naši planetu opustí a znovu se vrátí do její blízkosti až v roce 2055.

Zdroj: doi: 10.3847/2515-5172/ad781f