Nové světy - NEMESIS II
Nová vědecká studie, která dostala název NEMESIS II, pro nás například znovu prozkoumala data z primární mise vesmírného dalekohledu TESS. Jednalo se o systematické prohledávání celé oblohy. Hlavním cílem výzkumu byli blízcí červení trpaslíci, tedy chladné a malé hvězdy spektrální třídy M, které se nacházejí ve vzdálenosti do 100 parseků (tedy přibližně 326 světelných roků) od Země. Právě tyto hvězdy tvoří přibližně tři čtvrtiny všech hvězd v naší Galaxii. Jejich planety tedy mohou být velice zajímavé.
Červení trpaslíci
Zkoumat červené trpaslíky je technicky náročné. Mají ale jednu výhodu. Protože jsou tyto hvězdy výrazně menší než naše Slunce, planeta o stejné velikosti zakryje při svém přechodu mnohem větší část hvězdného disku. Výsledný pokles jasnosti hvězdy, takzvaný tranzit, je pak hlubší a snáze zachytitelný i v poměrně nezřetelných datech.
Navíc jsou červení trpaslíci chladnější, takže jejich obyvatelná zóna leží mnohem blíže k mateřské hvězdě a oběžné doby tamních planet se pohybují v řádu dnů - a ne roků, jak tomu je například u naší Země nebo Marsu.
Během jednoho 27denního pozorovacího sektoru dalekohledu TESS tedy taková planeta stihne vykonat hned několik oběhů. Háček ovšem spočívá v tom, že červení trpaslíci jsou ve viditelném světle velmi slabé hvězdy. Kvůli své nízké jasnosti se naprostá většina z nich vůbec nedostala na seznam předem vybraných hvězd, které dalekohled TESS snímal ještě častěji - s přibližně 2minutovou frekvencí. Z celkového počtu 115 384 pozorovatelných hvězd ve výběru jich celých 77 %, tedy 89 090 hvězd, bylo zachyceno jen na výše zmiňovaných celooblohových snímcích pořizovaných s 30minutovým rozestupem.
Signály z projektu TESS
Zpracování obrovského množství pozorování a celooblohových dat vyžaduje speciální software, který dokáže oddělit skutečné planetární signály od přístrojového šumu a přirozené proměnlivosti samotných hvězd. Jeden pixel kamery dalekohledu TESS navíc pokrývá na obloze úhel 21 úhlových vteřin, což znamená, že do světelné clony kolem cílové hvězdy často proniká světlo sousedních hvězd. Vědci museli pro každou hvězdu vytvořit speciální zpracování snímků. Mimo jiné museli také použít algoritmy k potlačení dlouhodobých hvězdných trendů, jako je rotace hvězdy a její skvrny.
Takto připravené světelné křivky pak analyzovaly dva různé vyhledávací algoritmy. Aby byl signál uznán jako událost překračující práh detekce, musel vykázat alespoň 3 samostatné tranzity s určitou kvalitou ztemnění hvězdy při přechodu planety přes její kotouč.
Tímto prvním sítem prošlo celkem 23 339 signálů. Zatímco dříve vědci podezřelé signály kontrolovali očima, v rámci studie NEMESIS II bylo veškeré třídění svěřeno počítačovému programu. Ten měl například zkontrolovat, jestli nejsou liché a sudé tranzity různě výrazné, jestli nemá pokles jasnosti tvar písmene V, což by bylo typické pro zákryty dvou hvězd, nebo jestli se během tranzitu neposouvá těžiště světla na detektoru, což by prozradilo, že zákryt ve skutečnosti probíhá na jiné hvězdě v pozadí.
Výsledný výběr planet
Vědci tak identifikovali 558 detekcí kandidátů na planety. 22 599 signálů skončilo v pomyslném odpadkovém koši coby falešné poplachy a 182 skončilo jako astrofyzikální jevy, které vyvolaly falešnou detekci. Protože některé hvězdy byly pozorovány ve více sektorech, tým provedl křížovou kontrolu a vyloučil opakované detekce stejného signálu.
Nakonec získali vědci katalog s 525 signály kolem 522 hvězd s oběžnými dobami od 0,51 do 9,10 dne. Zajímavý je přitom fakt, že 482 těchto potenciálních planet obíhá kolem hvězd, které zatím neměly žádný záznam v oficiálních seznamech kandidátů mise TESS ani v archivu exoplanet NASA. Jedná se tedy o nové objevy.
To samozřejmě ještě neznamená, že se jedná o nově objevené planety. Vědci proto pro všech 525 kandidátů vytvořili 20 nezávislých simulací s 5 miliony vzorků a porovnali pravděpodobnost planetárního tranzitu. Výsledkem bylo 262 kandidátů, kteří by měli mít jednoznačný planetární původ. U 105 objektů se podařilo s vysokou jistotou vyloučit, že by signál pocházel ze sousední hvězdy v zorném poli. Vzhledem k 30minutovému rozlišení dat jsou ovšem autoři pořád ještě opatrní - a neoznačují žádný objekt za definitivně potvrzenou planetu. 4 z nových kandidátů přesto splňují tak přísná kritéria spolehlivosti, že by se mohly okamžitě potvrdit pomocí následných pozorování.
Ukázalo se, že u větších planet s poloměrem nad 5 Zemí a oběžnou dobou do 5 dnů přesahuje citlivost metody 70 %, zatímco u planet velikosti Země klesá pod 5 %, protože 30minutové snímky jemné poklesy jasnosti jednoduše nemusí zaznamenat.
Jak se ukázalo, dokáže automatický systém odfiltrovat 99,41 % všech šumových falešných poplachů. U celkově slabých signálů je spolehlivost výrazně nižší a značná část z 408 detekcí v této kategorii bude ve skutečnosti nejspíš jen náhodným projevem šumu, zatímco u silnějších signálů bylo objeveno 150 velmi spolehlivých kandidátů.
Co to vlastně znamená?
Znamená to, že kolem blízkých červených trpaslíků se na drahách s oběžnou dobou od 1 do 10 dnů nachází v průměru nejméně 0,81 planety na jednu hvězdu. Jedná se o planety s poloměry od 0,5 do 11 Zemí. Jde přitom o střízlivý odhad, protože metoda má skoro nulovou citlivost na světy menší než Země a simulace předpokládaly ideální centrální přechody přes střed hvězdy.
Největší podíl mají malé kamenné planety o velikosti 0,84 až 1,40 poloměru Země, kterých připadá nejméně 0,56 na každou hvězdu. Tento výsledek dobře zapadá do celkové mozaiky našich vědomostí - například díky dřívějším poznatkům, které vědci získali pomocí mise Kepler. Také novější spektroskopická pozorování blízkého okolí Slunce potvrzují, že malé planety jsou u červených trpaslíků spíše pravidlem než výjimkou.
Budoucí výzkum
Tým vybral 25 nejjasnějších a nejspolehlivějších nových kandidátů, u nichž bude možné pomocí moderních infračervených spektrografů změřit jejich přesnou hmotnost. U 13 z nich bude možné zkoumat i chemické složení jejich atmosfér. Ukazuje se tak, že i v archivech starších misí se stále skrývají stovky dosud neobjevených světů, stačí se na ně jen podívat těmi správnými algoritmy.
Zdroje: Feliz, Dax L., Maldonado Gutierrez, Madeline, Adams, Maliyah, Kc, Shreeya, Ghai, Kylor G., Chowdhury, Thamim, Fischer, August, Canada, Jashcelyn S., Bradley, Donovan, Jimenez, Mary, Bianco, Samantha N., Villarreal Alvarado, Bryan, Stassun, Keivan G., Plavchan, Peter, Collins, Kevin I., & Angus, Ruth (2026). NEMESIS: Exoplanet Transit Survey of Nearby M-dwarfs in TESS FFIS II: 262 Transiting Planet Candidates from the TESS Primary Mission. Draft version November 18, 2026 (Submitted to The Astronomical Journal), Odkaz
Dana Tenzler
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