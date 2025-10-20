Nejhmotnější černá díra vesmíru
Kvazar TON 618
TON 618 je extrémně jasný objekt, kterému se říká kvazar. Tímto názvem se označuje aktivní jádro galaxie, ve kterém se skrývá supermasivní černá díra. Na naší obloze se nachází v souhvězdí Honících psů (Canes Venatici) - jeho obrovská jasnost a energie ho dělá jedním z nejzářivějších objektů ve známém vesmíru. Vědci odhadují, že vyzařuje zhruba 140 000 000 000 000 krát více energie než naše Slunce.
Ilustrace: Zdroj: D. Tenzler
Samozřejmě že svou energii nezískávají stejným způsobem jako běžné hvězdy. Kvazary jsou známé tím, že produkují obrovské množství energie díky materiálu, padajícímu po spirále do černé díry. Ten při svém pádu uvolňuje ohromné množství záření.
První pozorování TON 618 bylo provedeno už v roce 1957. Vědci ho sledovali pomocí teleskopu na observatoři Tonantzintla v Mexiku. Původně byl tento objekt považován za slabý modrý až fialový hvězdný objekt, protože v té době vědci ještě o existenci kvazarů nevěděli.
Teprve v roce 1970 astronomové v Itálii objevili, že TON 618 vyzařuje rádiové vlny, což vedlo k jeho klasifikaci coby kvazaru.
Nejhmotnější černá díra v objektu TON 618
TON 618 obsahuje černou díru, která je nejhmotnější černou dírou, jakou známe. Odhaduje se, že její hmotnost dosahuje 66 až 70 miliard hmotností Slunce. To je skutečně ohromující číslo. Pro srovnání, centrální černá díra v naší vlastní galaxii má hmotnost přibližně 4,31 milionů Sluncí.
Vědci jsou schopni určit tuto hmotnost díky studiu spektra záření vycházejícího z kvazaru a analýze rychlosti pohybu plynů kolem černé díry.
Jak byla spočítána hmotnost černé díry
Astronomové použili kombinaci pozorování a fyzikálních výpočtů. Jedním z hlavních nástrojů byla analýza šířky emisních čar v optickém spektru kvazaru. Tyto plyny se pohybují ohromující rychlostí, a to až 7 000 km/s, což je možné pouze díky extrémní gravitaci supermasivní černé díry, ovládající veškerý materiál ve svém okolí.
Výpočty kromě toho ukázaly, že Schwarzschildův poloměr černé díry v objektu TON 618 je přibližně 1 300 astronomických jednotek (AE), což je 40 krát více než vzdálenost mezi Sluncem a Neptunem.
Výjimečnost objektu
TON 618 se nachází skoro na samotné hranici toho pozorovatelného vesmíru. Jeho světlo je staré přibližně 10,4 miliardy roků, což znamená, že se při jeho pozorování díváme do doby, kdy byl vesmír ještě poměrně mladý. Tento kvazar je nejenom nejhmotnější známou černou dírou, ale také jedním z nejenergetičtějších objektů ve vesmíru. Podle databáze NASA/IPAC EXTRAGALACTIC DATABASE (NED) je TON 618 navíc jedním z nejjasnějších objektů v celé pozorovatelné části vesmíru.
To samozřejmě neznamená, že by vědci nemohli časem najít ještě větší a extrémnější objekty, takže se můžeme těšit na další zajímavé objevy.
Zdroje: NASA, Odkaz
Dana Tenzler
Chemie hvězd a složení kamenných planet
Jak odhadnout, jestli je vzdálená exoplaneta vhodná pro vznik a udržení života? Vědci navrhli způsob, jak modelovat vlastnosti planet. (délka blogu 3 min.)
Dana Tenzler
Sopka s modrou lávou
Najdete ji na indonéském ostrově Jáva, poblíž Bali. Sopka Kawah Ijen, známá svou modrou lávou, přitahuje každoročně tisíce turistů a fotografů. (délka blogu 3 min.)
Dana Tenzler
Himálajská růžová sůl
V supermarketu se růžově-oranžová himálajská sůl vyjímá na policích mezi obyčejnými balíčky soli jako exotická perla. O soli z pradávného moře. (délka blogu 3 min.)
Dana Tenzler
Výroba tofu pomocí sádry
Sádra (síran vápenatý, CaSO4) je jedním z nejstarších a nejpoužívanějších srážedel při výrobě tofu. Jak sádra mění sójové mléko na pevné tofu? A jak se liší od jiných srážedel? (délka blogu 3 min.)
Dana Tenzler
Jak vypadá Země na nočním nebi Marsu?
Jsme zvyklí, že Mars je na nočním nebi vidět jako malá oranžová tečka, která se v průběhu roku objevuje a mizí. Jak ale vypadá Země na nebi Marsu? (délka blogu 3 min.)
|Další články autora
Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum
Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní...
„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky
Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho...
Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii
Premium Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí...
Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek
Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si...
Bývalý premiér Topolánek má rakovinu slinivky, začíná s chemoterapií
Bývalý premiér Mirek Topolánek má rakovinu slinivky. S vážnou nemocí se svěřil v pondělí v podcastu...
Počet osmdesátníků skokově naroste, i kvůli odsunu Němců, tvrdí demograf
Vysíláme „Tohle není krize, která přijde a odezní. Je to výzva, na kterou musíme připravit obce a sociální...
Nejvyšší soud odmítl dovolání pedofilního seniora. Zabavené disky zpátky nezíská
Nejvyšší soud odmítl dovolání seniora Jana Synka, jenž si odpykává 4,5 roku ve vězení za distribuci...
ANO, SPD a Motoristé jednají o programu vlády. Řeší průmysl, finance a obranu
Debaty o společném programovém prohlášení vlády otevírají v pondělí dopoledne vyjednavači hnutí...
Muž v Zábřehu zemřel násilnou smrtí, prokázala pitva. Policie má podezřelého
Kriminalisté prověřují od nedělního rána v Zábřehu na Šumpersku podezřelé úmrtí muže. K objasnění...
Prodej obchodního objektu, 121 m2, Habartov, ul. 1. máje
1. máje, Habartov, okres Sokolov
3 615 000 Kč
- Počet článků 1125
- Celková karma 18,54
- Průměrná čtenost 1247x