Najdou vědci tajemnou planetu 9?
Hledání tajemné deváté planety Sluneční soustavy
Devátá planeta naší soustavy (když počítáme planety od nejbližší ke Slunci k nejvzdálenější) bývá často označována jako planeta X nebo planeta 9. Vědci i nadšení laikové se ji snaží najít už několik desetiletí.
Záhada velké a vzdálené planety je ale starší. Už v polovině devatenáctého století začali vědci uvažovat o těžkém objektu, který by se mohl nacházet daleko za drahou Neptunu.
V poslední době byla nejzajímavější práce astronomů z Kalifornského technologického institutu, kteří na základě analýzy drah transneptunických objektů navrhli přítomnost obří planety s velmi protáhlou oběžnou dráhou.
Ačkoli jejich počítačové simulace určily oblast výskytu planety poměrně přesně, planeta přesto nebyla objevena ani ve viditelné, ani v infračervené části elektromagnetického spektra.
Nová vědecká práce se zakládá na větším vzorku dat. Zatímco původní kalifornská studie zohlednila jen šest objektů, autoři nové studie analyzují hned dvanáct transneptunických těles. K původním šesti tedy přidali ještě dalších šest objektů.
Původní soubor pracoval s transneptunickými tělesy, která měla sklon dráhy mezi 0 a 30 stupni, hlavní poloosu mezi 300 a 510 astronomickými jednotkami a oběžnou dobu minimálně 3400 roků. Nová metoda zkoumá tělesa bez omezení jejich excentricity, zatímco se jejich sklon pohybuje od nuly do 35 stupňů. Hlavní poloosa dosahuje hodnot od 150 do 540 astronomických jednotek a oběžná doba odpovídá nejméně 1800 let.
Mezi těmito objekty se nachází mimo jiné také známá trpasličí planeta Sedna nebo těleso 2012 VP113.
Vědci zjistili, že roviny oběhu všech dvanácti zkoumaných transneptunických těles jsou geometricky poměrně blízké. To by mohlo znamenat, že je ovlivňuje nějaké těžké těleso, které se nachází dále od Slunce.
Jak daleko by se měla nacházet planeta 9?
Hlavní poloosa dráhy planety by měla mít hodnotu kolem 450 astronomických jednotek, pokud se bude zohledňovat všech dvanáct těles a 519 astronomických jednotek pro původních šest těles.
Čtyři transneptunické objekty, jak se zdá, navíc vykazují těsnou synchronicitu oběžných dob s devátou planetou. Sedna a objekt 2000 OO67 se nacházejí v rezonanci jedna k jedné, zatímco objekty 2013 RF98 a 2004 VN112 vykazují rezonanci jedna ku dvěma. To znamená, že v tomto matematickém modelu nejsou dráhy zmiňovaných transneptunických těles náhodné, ale mohou být gravitačně svázané s hypotetickou planetou 9.
To dovoluje odhadnout její oběžnou dobu na 11 512 roků. Tomuto údaji pak odpovídá délka hlavní poloosy přesně 510 astronomických jednotek.
Excentricita dráhy byla spočítána na 0,39. To pak znamená, že nejblíže se ke Slunci tato planeta přibližuje na vzdálenost 311 astronomických jednotek.
Hmotnost planety
Vědci použili svůj matematický model také pro určení hmotnosti deváté planety. Autoři pro zjednodušení modelovali celou oblast uvnitř dráhy Pluta jako jediný hmotný bod v centru. V tomto systému pak uvažovali pouze vzájemné působení Slunce, deváté planety a zkoumaných asteroidů.
Hmotnost deváté planety by měla být přibližně 7,1 hmotnosti Země při zohlednění všech dvanácti těles, zatímco při výpočtu z původních šesti těles vycházela hmotnost kolem 8,4 hmotnosti Země. Její průměr byl modelem odhadnut na 25900 km, hledaná planeta by tedy měla být přibližně dvakrát větší průměr než Země, pokud má podobnou hustotu.
Poloha na nebi
Podle těchto výpočtů se planeta nyní nachází ve spodní části souhvězdí Býka v blízkosti roviny ekliptiky. Nejbližší bod její dráhy leží ve stejné oblasti, zatímco nejvzdálenější se nachází v horní části souhvězdí Vah.
Je zajímavé, že satelitní data ze sond IRAS a AKARI, která obsahují pozorování pořízená během 20 roků a která byla publikována v květnu 2025, v této oblasti v souhvězdí Býka zaznamenala stopy velkého pohybujícího se objektu v infračervené části spektra. Můžeme se těšit na objev deváté planety?
Zdroj a další informace o matematickém modelu: Odkaz,
Dana Tenzler
Znáte barevné zlato?
Jak se vyrábí barevné zlato? Čisté zlato má jemnou ale zářivě žlutou barvu. Existují ale slitiny různých kovů, které spolu se zlatem tvoří zajímavě barevný materiál. (délka blogu 3 min.)
Dana Tenzler
Grandidierit - vzácnější než diamant
Jaké drahokamy jsou nejvzácnější? Nejspíš vás napadne diamant, rubín nebo safír. Tyto kameny plní stránky luxusních časopisů a zdobí koruny králů. O těch opravdu vzácných drahokamech jste ale možná ještě nikdy neslyšeli.
Dana Tenzler
Planeta se spoustou diamantů
Zdá se, že diamanty nebudeme v budoucnu těžit jen na Zemi. Naše sousední planeta totiž může mít daleko více vzácných drahokamů než náš vlastní svět. (délka blogu 3 min.)
Dana Tenzler
Další host z cizí hvězdné soustavy?
Vědci objevili v dubnu letošního roku zvláštní meteor, který dostal název Polar‑IM. Podle nové studie mohl tento objekt přiletět z mezihvězdného prostoru, pochází tedy z cizí hvězdné soustavy.
Dana Tenzler
Planety, které dráždí svou hvězdu
Možná máte podobné sousedy. Neustále slaví, pořádají ohňostroje a mejdany - a k dovršení všeho vám navíc jednou týdně vyhodí pojistky. V podobné situaci by se měly nacházet planety v sousedním hvězdném systému - Proxima Centauri.
|Další články autora
Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží
Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho...
Příroda tu porazila člověka. Projděte se po zaniklé trati v Českém středohoří
Kde kdysi jezdily vlaky, dnes rostou stromy a běhají zajíci. Vyrazili jsme po stopách sesuvu půdy...
Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma
Tropické počasí naplno udeřilo, a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to...
GALERIE: Bizarní, barevná i historická. Tato auta budí v pražských ulicích pozornost
Tohle nevyfotit by byl hřích! Také se vám někdy stane, že narazíte na neobvyklý automobil, který...
Tour de France v Česku: L’Etape v sobotu uzavře silnice v Praze, přivítá i Petera Sagana
Tisíce amatérských cyklistů si v sobotu znovu vyzkoušejí, jaké je to závodit jako profesionálové....
Na Kulaťáku byla otevřena oblíbená vědecká laboratoř plná pokusů pro milovníky techniky, přírody i...
Lesopark s tůní, nové aleje i hruškový sad. Po tornádu leckde oživili přírodu
Pět let po ničivém tornádu se na jižní Moravě neobnovují jen domy a veřejné budovy. Obce vracejí...
Centrální park Praha 13
Dnes ráno jsme měli v Centrálním parku na Praze 13 dva tubusy metra B. Horní a dolní.
Moderní 1+kk 50,7 m2 v klidné lokalitě kousek od centra Mladé Boleslavi
Starofarní, Mladá Boleslav - Mladá Boleslav I
4 790 000 Kč
- Počet článků 1196
- Celková karma 16,46
- Průměrná čtenost 1211x