Najdeme život ve skrytém oceánu?
Říkáme jim ledové měsíce obřích planet. Na svém povrchu mají místo pevné kamenné kůry jen silnou vrstvu zmrzlé vody. Vědci ovšem zjistili, že pod tímto ledovým pancířem se skrývají obrovské oceány, ve kterých existuje kapalná voda. Mohou se tu nacházet už delší dobu, odhadem 10 000 000 až 1 000 000 000 roků.
Sondy tu objevily povrchové gejzíry vody a v ledu navíc zjistily přítomnost živin a organických látek. Je tu šance, že vědci na ledových měsících objeví mimozemský život?
Podmínky pro život - voda
Nejlépe jsou zatím prozkoumané 4 ledové měsíce - Enceladus, Europa, Ganymedes a Titan. Nejspíš nejznámější z nich je Saturnův měsíc Enceladus. Sonda Cassini proletěla kolem Saturnu a zblízka prozkoumala gejzíry, které vynášejí vodu z nitra měsíce přímo do okolního planetárního prostoru. Díky tomu víme, že tamní oceán obsahuje běžnou sůl, jedlou sodu, amoniak a ještě několik dalších minerálů. Co je ještě zajímavější, vědci v něm našli stopy mikroskopického křemíkového prachu a čistý vodík. To jasně ukazuje, že na dně oceánu fungují podmořské hydrotermální prameny, velmi podobné těm, které známe i na Zemi.
Na ostatních měsících zatím nemáme možnost tamní vodu přímo zachytit, a tak se musíme spoléhat na dálkové pozorování a počítačové modely.
I u nich ale předpokládáme slanou vodu s minerály a rozpuštěnými plyny, jakým je například oxid uhličitý. Každý z těchto světů je ale úplně jiný. Zatímco Enceladus nabízí přívětivé, zásadité prostředí plné živin, na měsíci Jupiteru, Europě, mohou být úplně jiné podmínky. Na jejím povrchu vědci zaznamenali sloučeniny síry ovlivněné silnou radiací. Pokud se tyto látky dostávají do vody, může být oceán na Europě naopak spíše kyselý a plný oxidačních činidel. V takovém prostředí organické molekuly moc dlouho nevydrží, což vysvětluje, proč je tam tak těžké je najít.
U velkých měsíců, jako jsou Ganymed nebo Titan, zase narážíme na jiný problém. Jsou tak obrovské, že v hloubce vzniká pod obrovským tlakem zvláštní tvrdá forma ledu. Tato ledová vrstva leží mezi skalnatým jádrem a samotným oceánem, čímž funguje jako zeď, která brání přirozenému mísení minerálů z hornin do vody. Přesto se zdá, že i tyto oceány dokážou udržet vodu v kapalném stavu po miliardy roků. Vděčí pak za to hlavně slapovým silám. Obří gravitace mateřských planet totiž měsíce neustále mechanicky namáhá, čímž uvnitř jejich hmoty generuje teplo. Skvělým příkladem je malý měsíc Mimas, u kterého podle vědců vznikl oceán teprve nedávno - a existuje po dobu kratší než 25 000 000 roků. Stalo se to díky změnám v jeho oběžné dráze.
Podmínky pro život - světlo
Podmořský život by ale samozřejmě neměl k dispozici sluneční světlo, takže veškerá energie by tu musela pocházet jen z chemických reakcí. Ostatně ani nadzemní život by v této vzdálenosti od Slunce už neměl k dispozici tolik sluneční energie, kolik jí máme na Zemi. Měsíce Jupiteru dostávají přibližně 27 krát méně slunečního světla než Země. Vzhledem k tomu, že Jupiter obíhá ve vzdálenosti zhruba 5,2 astronomické jednotky od Slunce a intenzita slunečního záření klesá s druhou mocninou vzdálenosti, dostane povrch měsíce přibližně 3,7 procenta hodnoty, kterou registrujeme na Zemi. Měsíce Saturnu dostávají dokonce přibližně 91 krát až 100 krát méně slunečního světla než Země.
Právě podmořské prameny a reakce vody s horninami tedy na těchto tělesech vytvářejí ideální podmínky pro jednoduché mikroby. Vznik samotného života je ale složitý proces. Na rané Zemi pomáhalo střídání mokra a sucha na březích moří spojovat jednoduché molekuly do složitějších řetězců. V uzavřeném oceánu pod kilometry ledu takové podmínky chybí.
Budoucí objevy
Samozřejmě není vyloučeno, že život mohl v těchto podmínkách vznikat jinak než na Zemi. Proto se vědci nevzdávají a připravují různé vesmírné výpravy.
Evropská sonda JUICE odstartovala v roce 2023 a americká Europa Clipper v roce 2024. Obě směřují k Jupiteru, kde budou zkoumat měsíce Europu, Ganymed a Callisto. Vesmírný teleskop Jamese Webba pozoruje ledové světy už od roku 2021. V roce 2028 odstartuje létající dron Dragonfly na Titan a Čína chystá na rok 2030 misi Tianwen 4 k Jupiteru a přemýšlí i o průzkumu vzdáleného měsíce Tritonu u Neptunu.
Budoucí výzkum bude využívat daleko přesnější přístroje, které dokážou odhalit i drobné stopy látek. Budoucnost bude patřit vrtání do ledu a potápění do neprozkoumaných hlubin vzdálených oceánů.
A tak, zatímco optimisté hledají život daleko ve vesmíru, nás v blízké budoucnosti možná překvapí objev života ... poměrně nedaleko, na jiném tělese Sluneční soustavy.
Zdroje: Zhang, C., Yang, Y., Cai, Y., Zhang, S., He, C., Glein, C., Huang, F., Sherwood Lollar, B., & Hao, J. (2026). Dynamic controls on subsurface water chemistry and habitability on icy moons. The Innovation, 7(6), 101420. Odkaz, Tobie, G., et al. (2026). Habitability and exchange processes on the Jovian moons: implications for planetary protection measures. Philosophical Transactions of the Royal Society A, 384(2314), 20240437, Hand, K. P., Phillips, C. B., et al. (2020). On the Habitability and Future Exploration of Ocean Worlds. Space Science Reviews, 216, 95
Dana Tenzler
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