Může být v oblacích Venuše život?

Může na Venuši existovat primitivní mikrobiální život? Takový exotický život by se mohl nacházet například ve vrstvě oblaků vysoko nad povrchem planety. (délka blogu 3 min.)

Venuše je naší sousední planetou. Dnes na ní panují extrémní podmínky, takže je málo pravděpodobné, že na jejím povrchu existuje život, tak jak ho známe na Zemi. Na povrchu Venuše dosahuje teplota přes 460 °C, atmosféra je složena převážně z oxidu uhličitého a tlak je 92 krát vyšší než na Zemi. Přesto by tu mohl život existovat - jen se ale nebude vyskytovat přímo na povrchu planety (jako je tomu na Zemi).

Mohl by existovat život v atmosféře Venuše?

Nebezpečí, které představuje kosmické záření

Oblast, která by životu vyhovovala, se nachází na Venuši ve výšce 50–55 km. V této vrstvě atmosféry je poměrně příjemná teplota (0-60 °C) a je tu také dostatečné množství slunečního světla, což by umožňovalo existenci fotosyntetizujících organismů. Co Venuši ovšem chybí, je planetární magnetické pole. Kosmické záření tedy může pronikat do atmosféry planety, kde jeho částice s vysokou energií mohou způsobovat částicovou kaskádu, která generuje sekundární záření schopné ionizovat molekuly, zničit DNA a ohrožovat dokonce i jednoduchý mikrobiální život, obávají se vědci.

Jak je to s účinky kosmického záření na Venuši?

Vypracovali tedy studii, která se věnovala právě modelování účinků kosmického záření v podmínkách, jaké panují na Venuši. Použili k tomu simulační software AIRES, který modeluje, jak se kosmické záření šíří v atmosférách planety a jakou úroveň ionizace může způsobit.

Cílem bylo zjistit, jestli dávky kosmického záření ve výšce 40–60 km nad povrchem Venuše dosahují smrtících hodnot pro mikroorganismy (podobného typu, jaké známe na Zemi), které by se tu mohly kdysi usadit.

Výsledky simulací jsou optimistické. Zdá se, že úroveň záření v obyvatelné zóně Venuše je srovnatelná s tou, která panuje na povrchu Země.

Zdá se, že navzdory absenci magnetického pole poskytuje hustá atmosféra Venuše překvapivě účinnou ochranu.

Znamená to, že pokud by v této zóně oblaků na Venuši existoval život našeho typu, záření z kosmu by ho nezničilo. Přitom není nutné, aby mikroby skutečně pocházely z Venuše - aby se tu kdysi vyvinuly. Díky poměrně čilé výměně planetárním materiálem, ke které dochází mezi našimi planetami následkem různých srážek s menšími asteroidy, je totiž určitě statisticky možné, že by se mohly mikroorganismy na Venuši dostat omylem ze Země.

Výsledky simulací jsou zajímavé pro budoucí astrobiologický výzkum. Pokud na Venuši existují mikroorganismy, mohou být například ukryté v drobných kapkách aerosolů v oblacích, které je navíc chrání před UV zářením a suchem. Mohla by je objevit některá z budoucích misí, které k Venuši zamíří.

Plánované mise

Jednou z nich by mohla být mise DAVINCI (Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry, and Imaging). Měla by provést podrobnou chemickou analýzu atmosféry Venuše. Vědce zajímá mimo jiné poměr tzv. ušlechtilých plynů (argonu, kryptonu a xenonu) - s jejich pomocí chtějí rozluštit historii atmosféry. Hledat bude samozřejmě také fosfan, plyn, který vzniká při rozkladu organické hmoty. Vědci doufají, že pomocí sondy zjistí, jestli měla Venuše v minulosti oceán, podobně jako dnes Země a proč se změnila na horkou planetu s velice hustou atmosférou. Součástí mise by mohl být přistávací modul, který vyfotografuje část povrchu planety. Start by se ovšem konal nejdříve v roce 2029.

Další možnou misí je ESA EnVision.

ESA EnVision je připravovaná evropská kosmická mise k Venuši, která se má věnovat geologii, atmosféře a vnitřní struktuře planety. Jedná se o misi Evropské kosmické agentury (ESA), která bude spolupracovat s NASA a očekává se, že odstartuje ve třicátých letech. EnVision má zkoumat, jak a proč se Venuše vyvíjela tak odlišně od Země, přestože obě planety mají podobnou velikost a složení.

Plánuje se, že zjistí, jestli jsou sopky na Venuši pořád ještě aktivní. Vědce bude ale zajímat nejen dnešní stav planety - ale také její minulost. Budou se snažit zjistit, jak probíhala tektonická a vulkanická historie Venuše. Věnovat by se měli hlavně tzv. tesserám – starým hornatým oblastem, které by mohly být ekvivalentem pozemských kontinentů.

Zajímat se budou také o klima - složení atmosféry a její interakci s geologií povrchu.

Možná se jim podaří zjistit, jak Venuše ztratila vodu a proč má extrémně hustou atmosféru.

Pomocí radarových sond by měla mise rozluštit starou hádanku - existují na Venuši tektonické procesy podobné těm pozemským?

Sonda také změří gravitační pole planety, což pomůže určit strukturu vnitřního pláště a jádra.

Vzhledem k podmínkám, které panují na povrchu planety, by měla být EnVision orbitální misí. To znamená, že sonda nebude přistávat na povrchu, ale bude kroužit na oběžné dráze kolem Venuše. Délka letu k planetě se odhaduje na 15 měsíců. Po přechodu na její oběžnou dráhu by pak měla pracovat několik roků.

Třetí misí je Venus Life Finder (soukromá mise financovaná Breakthrough Initiatives). Ta by měla sledovat přímo biomarkery v atmosféře planety.

Projekt je financován organizací Breakthrough Initiatives a účastní se ho tým vědců z MIT (Massachusetts Institute of Technology). Na rozdíl od velkých vládních misí NASA a ESA má být VLF menší, rychlejší. Plánuje se, že by měla probíhat ve třech fázích.

První bude obsahovat malou atmosférickou sondu, která proletí atmosférou Venuše a odebere její vzorky.

Další sonda by měla být větší a měla by být vybavena pokročilejšími přístroji na analýzu biomarkerů.

Korunu by měla misi nasadit třetí fáze, ve které by měly být odebrány vzorky atmosféry Venuše, které by měly být dopraveny na Zemi. Analýzou vzorků chtějí vědci definitivně potvrdit nebo vyvrátit možnost života v oblačné vrstvě Venuše.

Nechme se překvapit, která z plánovaných misí bude nakonec uskutečněna.

