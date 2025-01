Mohla se dostat živá hmota ze Země na Venuši?

Před několika lety oznámili vědci, že našli v atmosféře Venuše plyn, který by mohl naznačovat přítomnost života. Mohly by být život na Venuši zanesen ze Země? (délka blogu 3 min.)

Fosfan na Venuši

Venuše byla po dlouhou dobu považována za sestru Země – má podobnou velikost, hustotu i složení. Její atmosféra je ale od té naší velice odlišná. Podmínky na jejím povrchu jsou k existenci života, jak ho známe na Zemi, nevhodné. Nějakou dobu jsme tedy považovali Venuši za neobyvatelnou.

V roce 2020 pak celý vědecký svět nadchla zpráva, že byl v atmosféře Venuše detekován fosfan – plyn, který na Zemi vzniká díky biologickým procesům. Jeho přítomnost v takových extrémních podmínkách, jaké panují na Venuši, vyvolala spekulace možné existenci života na naší sousední planetě.

Fosfan je chemická sloučenina tvořená atomy fosforu a vodíku. Na Zemi existuje jako plyn, který vzniká zejména v anaerobních prostředích, kde organismus bez přístupu kyslíku rozkládá organické látky. Teorie říká, že by život možná mohl existovat v mracích Venuše. Nové výzkumy ale bohužel naznačují, že fosfan na Venuši ve skutečnosti není. Ukazuje se, že předchozí spekulace byly pravděpodobně způsobeny nesprávnou interpretací dat nebo technickými problémy při záznamu spekter atmosféry Venuše.

Přesto samozřejmě není existence života na Venuši vyloučena.

Venuše a její atmosféra

Venuše je známá svou hustou atmosférou, která je složená převážně z oxidu uhličitého a v některých svých vrstvách obsahuje dokonce i drobné kapičky kyseliny sírové. Teploty na povrchu planety se pohybují kolem 460°C, což je teplota, která stačí k roztavení olova. Kyselina sírová je nejen silně korozivní, ale vytváří i extrémně nehostinné podmínky pro jakýkoli nám známý život.

Dokonce ale i na této opravdu ďábelské planetě může existovat v atmosféře oblast, kde by byly podmínky dostatečně mírné a kde by mohly existovat mikroorganismy. Je tu přítomna voda, je tu dostatek slunečního záření (zdroje energie) a panují tu poměrně nízké teploty - když je srovnáme se samotným povrchem planety. A pokud tu jsou podmínky, které by vyhovovaly životu pozemského typu - není vyloučeno, že se tu také živé organismy nacházejí. Teoreticky by se totiž život ze Země mohl v minulosti na Venuši dostat - při katastrofě, která poškodila život právě na Zemi, při srážce s asteroidem.

Zanesení života ze Země

Teorie vychází z toho, že mikroorganismy mohou přežít cestu meziplanetárním prostorem. Tato myšlenka není tak fantastická, jak by se mohlo na první pohled zdát. Výzkumy ukazují, že některé organismy na Zemi dokážou přežít extrémní podmínky – od vysokých teplot až po silnou úroveň radiace. Některé bakterie dokonce přežívají v kosmickém prostoru, jak se zjistilo díky vesmírným stanicím na oběžné dráze Země.

Existují teoretické výpočty, které naznačují, že se při dopadu asteroidu na určitou planetu Sluneční soustavy mimo jiné do meziplanetárního prostoru dostává malá část její povrchové hmoty. Následně putuje soustavou - a (opět malá část) může se srazit s jinou planetou nebo jejím měsícem. Ze Země se tak dostává na Venuši spolu s pozemským materiálem odhadem kolem miliardy buněk (živých nebo už mrtvých) za miliardu roků. V příznivých podmínkách, které panují mezi 45 a 60 km nad povrchem planety by se mohly teoreticky usadit a dokonce i rozmnožovat, pokud by zdejší podmínky těmto buňkám vyhovovaly.

Skeptičtí vědci poukazují na to, že se u takových organismů, které přežily cestu meziplanetárním prostorem, bude nejspíše jednat o buňky, žijící hluboko pod zemí. Není důvod se domnívat, že se smíří s životem v oblacích Venuše a že jim budou místní podmínky vyhovovat.

Na druhou stranu život na Zemi dokázal, že se umí přizpůsobit různým podmínkám - a existuje například i v hlubokém moři a při vysokých teplotách, v silně kyselém prostředí, apod. Není tedy z principu vyloučeno, že by se život ze Země mohl adaptovat na podmínky v atmosféře Venuše. Možná ho tam odhalí budoucí mise, které se k Venuši vydají.

Zdroje: ESA, Odkaz