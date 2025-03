Mise Gaia a nové znalosti o stavu Mléčné dráhy

Další články autora

Jak by vypadala Země, kdyby se z Jupiteru stala hvězda?

Sluneční soustava má jen jednu centrální hvězdu – Slunce. Co by se však stalo, kdyby kdysi vzniklo jeho menší dvojče z planety Jupiter? Jaké by byly podmínky pro život na Zemi a jak by se nám žilo na takové planetě?