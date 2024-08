Mise DART a mise Hera, která ji bude zanedlouho následovat

Jistě si vzpomínáte na nedávnou misi DART. Sonda cíleně narazila do blízkozemního asteroidu a vědci pak díky oblaku materiálu a trosek, který se vytvořil na jeho oběžné dráze, zkoumali jeho složení.

DART

Vesmírná sonda americké společnosti NASA nesla název Double Asteroid Redirection Test (DART). Zasáhla Dimorphos, který je měsícem, obíhajícím asteroid Didymos, 26. září 2022.

Už při pozorování podobných objektů pomocí teleskopů se ukázalo, že asteroidy často mívají menší společníky. Předpokládá se, že tyto dvojice vznikají ztrátou materiálu většího objektu, ze kterého se pak vytváří menší doprovodný objekt. Díky misi DART a hlavně také díky budoucí misi Hera budou moci vědci prozkoumat jednu takovou typickou dvojici zblízka.

Obrázek: Grafika, zdroj D. Tenzler

Didymos a Dimorphos

Větší z asteroidů, Didymos je zploštělý. V polárních oblastech je jeho povrch drsný. Nachází se tu velké množství balvanů a také různé krátery. U rovníku je jeho povrch naopak hladký a má méně velkých balvanů a kráterů. Povrch tu tvoří sypký materiál.

Didymosův měsíc Dimorphos má povrch pokrytý balvany a několika krátery.

Na obou z nich se nacházejí balvany s tak velkými rozměry, že je jasné, že se jedná o vesmírnou suť, kterou spojila do většího tělesa gravitace. Nemůže se jednat o balvany, které by byly odhozeny při srážce s jiným kosmickým objektem - chybí totiž krátery příslušných rozměrů.

Pomocí mise DART se vědcům podařilo poprvé v historii ovlivnit oběžnou dráhu blízkozemního asteroidu Dimorphos. Ten sice v žádném případě nemůže být Zemi nebezpečný, možná se ale získaná data budou v daleké budoucnosti hodit při odvrácení nebezpečí, která se skrývají v jiných podobných objektech, křížících dráhu naší planety.

K výzkumu byla použita nejen samotná sonda, která narazila do asteroidu, ale také malý satelit velikosti krabice od bot - cubesat.

Didymos je výrazně starší než jeho měsíc

Na fotografiích, které sonda a cubesat pořídily, je vidět, že je povrch obou vesmírných těles hodně podobný jiným prozkoumaným asteroidům - Benu a Ryugu.

Přitom je Didymos, jehož stáří se odhaduje na 12,5 milionů roků, výrazně starší než Dimorphos. Ten by měl být starý jen asi 300 000 roků.

Vědci se domnívají, že Dimorphos vznikl z materiálu, který byl z asteroidu Didymos odmrštěn díky jeho rotaci.

Povrch obou asteroidů nejvíc připomíná hromadu suti. Objekty se skládají z jednotlivých balvanů a jen volně drží pohromadě díky nepříliš silné gravitaci (objekty nejsou příliš velké). Nemají kulovitý tvar. Aby gravitace vytvořila z hromady suti kouli, musel by být totiž objekt ještě daleko větší.

Vědci se také snažili zjistit, jakou zátěž unese povrch těchto vesmírných těles. Vypočítali, že nosnost 780 metrů velkého asteroidu je nejméně 1000 krát nižší než je nosnost suchého písku v pozemských podmínkách.

Mise Hera

Hera je vesmírná mise evropské vesmírné agentury ESA. Je to součást programu Asteroid Impact & Deflection Assessment (AIDA), který se zabývá hrozbou, pocházející od blízkozemních asteroidů. Hera má v budoucnosti podrobně zkoumat účinky dopadu mise DART na asteroid Dimorphos.

Mise Hera by měla být zahájena na podzim letošního roku. V roce 2026 pak provede šestiměsíční průzkum výše zmiňovaného asteroidového binárního systému. Bude ho mimo jiné mapovat a pomocí radaru zkoumat nitra obou asteroidů.

Průzkum místa, kam dopadla sonda DART, by měl zlepšit naše představy o tom, jak by se dal případně zničit podobný asteroid, pokud by ohrožoval Zemi.

Sonda Hera bude mít rozměry 2,2 × 2 × 1,8 m. Bude nést dva solární moduly s celkovou plochou 8,7 m2. Nenatankovaná sonda váží 350 kg, spolu s palivem bude mít vzletovou hmotnost 870 kg. Jejím palivem bude mimochodem osvědčený hydrazin.

Komunikace se Zemí se bude provádět pomocí antény dlouhé 113 cm. Je to mírně zvětšená verze antény, kterou má na palubě sonda Euclid. Mise je nízkonákladová a tak bude sonda využívat větší množství technologií, které byly vyvinuty a odzkoušeny v dřívějších projektech.

Držme této další průzkumné misi ESA palce. Pokud nedojde ke zpoždění, měla by odstartovat v říjnu 2024.

Zdroje: Odkaz