Mise BepiColombo dorazila k Merkuru
Dne 21. listopadu 2026 vstoupila na oběžnou dráhu kolem Merkuru, nejmenší a Slunci nejbližší planety naší soustavy.
Co je to BepiColombo?
Jedná se o misi, na které spolupracuje Evropská kosmická agentura ESA a Japonská agentura pro výzkum vesmíru JAXA, a na které se svými přístroji významně podílí také americká NASA a několik evropských vědeckých institucí včetně švýcarských laboratoří Empa.
Merkur je přitom nejméně prozkoumanou vnitřní planetou naší soustavy. BepiColombo se stala teprve 3. kosmickou misí v historii, která ho navštívila.
Složitá cesta k Merkuru
Na první pohled by se mohlo zdát, že letět k planetě, která je nám poměrně blízko, není tak složité jako cesta ke vzdáleným plynným obrům. Situaci ale komplikuje blízkost planety ke Slunci. Merkur je od Slunce vzdálený v průměru asi 58 milionů km, tedy přibližně 0,39 astronomické jednotky. Pro srovnání: Země je od Slunce asi 150 milionů km, takže Merkur je naší centrální hvězdě zhruba třikrát blíž.
Aby se kosmická sonda dostala k Merkuru, musí nejprve zpomalit svůj oběh kolem Slunce. Jeho gravitace ji pak při cestě blíže ke Slunci postupně urychluje. Jenže u Merkuru se sonda pohybuje mnohem rychleji než samotná planeta. Aby se proto mohla dostat na oběžnou dráhu Merkuru, musí znovu výrazně brzdit.
Kdyby se inženýři spoléhali jen na raketové motory a palivo, muselo by být jeho množství v raketě při startu ze Země příliš velké na to, aby byla taková mise ekonomicky proveditelná. Sonda by pak neměla na palubě jen několik set kilogramů paliva (jak je tomu dnes), ale musela by ho mít (v závislosti na různých parametrech mise) až 12 tun.
Řešením problému je složitá dráha příletu k Merkuru. Mise strávila ve vesmíru celých 8 roků, během kterých využívala ke svému brzdění průlety kolem Země, Venuše a samotného Merkuru. Těmito opakovanými průlety dokázala postupně odevzdávat svou oběžnou energii a snižovat rychlost, aniž by k tomu potřebovala pohonné látky.
Odolná sonda
Konstrukce sondy musí odolat extrémním teplotním podmínkám. V blízkosti Merkuru je sluneční záření zhruba 10krát intenzivnější než na oběžné dráze Země. Teploty na povrchu planety stoupají nad 400 stupňů Celsia, zatímco v trvale zastíněných kráterech na pólech panuje mráz hluboko pod bodem mrazu. Inženýři proto museli vyvinout nové tepelné štíty, speciální nátěry a vysoce odolnou elektroniku.
BepiColombo je důmyslná kombinace dvou vědeckých družic, které k Merkuru dopravil společný transportní modul. Ten dostal označení MTM a byl vybaven iontovými motory, které během dlouhého letu zajišťovaly jemné korekce dráhy a brzdění.
Samotná závěrečná fáze příletu k Merkuru začala už letos v září. Přeletový modul MTM se podle plánu oddělil od vědecké části sestavy, protože svou hlavní úlohu při meziplanetárním přeletu už splnil a jeho přítomnost na oběžné dráze planety není nutná.
Zbývající dvojice vědeckých sond pak společně pokračovala k Merkuru. Vstup na oběžnou dráhu je sérií 16 pečlivě naplánovaných brzdicích manévrů. Řídicí týmy v Evropě i Japonsku trénovaly už celé měsíce, aby mohly rychleji reagovat na jakoukoli odchylku. Před několika dny, přesněji 21. listopadu 2026, pak gravitace Merkuru sondu definitivně zachytila, takže se mohla usadit na oběžné dráze planety.
Další průběh mise
Během další fáze mise se sonda rozdělí na dvě části. Mělo by k tomu dojít 9. až 10. prosince. Obě sondy pak zamíří na různé oběžné dráhy kolem planety, takže budou zkoumat Merkur ze 2 různých perspektiv.
První z nich je evropská sonda MPO, což je zkratka pro Mercury Planetary Orbiter. Provozuje ji agentura ESA. Tato družice se usadí na nižší, téměř kruhové oběžné dráze blízko povrchu planety. Jejím hlavním úkolem je detailní mapování povrchu Merkuru, zkoumání jeho geologického složení, mineralogie a vnitřní struktury. Díky kamerám s vysokým rozlišením, laserovému výškoměru a spektrometrům vytvoří MPO dosud nejpřesnější topografickou a geologickou mapu planety. Zjistí také, jak je rozložena hmota uvnitř Merkuru a jak velké je jeho železné jádro, které tvoří překvapivě velkou část celého objemu planety.
Druhou částí je japonská sonda Mio, dříve označovaná jako Mercury Magnetospheric Orbiter, za jejíž vývoj a provoz odpovídá agentura JAXA. Mio má tvar připomínající osmistěn pokrytý zrcadly a solárními panely, který během letu rotuje kolem své osy, aby se vyrovnával s vysokou teplotou. Tato část mise bude pracovat na mnohem protáhlejší eliptické oběžné dráze. Bude zkoumat magnetické pole Merkuru, jeho řídkou exosféru a také interakci mezi planetou a slunečním větrem.
Merkur je mimochodem kromě Země jedinou kamennou planetou ve Sluneční soustavě, která má vlastní globální magnetické pole. Sonda Mio umožní vědcům pochopit, jak toto magnetické pole vzniká a jak reaguje na nabité částice přicházející ze Slunce.
Součástí vědeckého vybavení je také přístroj Strofio, který dodala NASA a který je umístěn na evropské sondě MPO. Je to hmotnostní spektrometr, který bude analyzovat atomy a molekuly v extrémně řídké atmosféře Merkuru. Tím pomůže odhalit, jaké prvky se uvolňují přímo z povrchu planety vlivem dopadů mikrometeoritů a slunečního záření.
Budoucí vědecká práce
Po oddělení obou sond v prosinci 2026 bude následovat několik měsíců, kdy se budou postupně dostávat na své konečné oběžné dráhy. Vědci budou testovat a kalibrovat přístroje na palubách obou sond.
Vědecká fáze mise by měla začít 6. dubna 2027. Plánovaná základní délka vědeckých pozorování je stanovena na 1 pozemský rok, přičemž v případě dobrého technického stavu obou družic se samozřejmě počítá s možností jejího prodloužení. To je při průzkumu Sluneční soustavy celkem běžná praxe, připomeňme si například rovery, které zkoumají povrch Marsu a překročily svou základní životnost už o spoustu roků. Sondy, které se nacházejí tak blízko Slunce, budou namáhány daleko víc než vozítka na Marsu, přesto se nejspíš můžeme těšit na delší provoz.
Na co se těší vědci?
Merkur je planetou plnou paradoxů. Má nepřiměřeně vysokou vnitřní hustotu a jeho kovové jádro zabírá zhruba 85 procent poloměru celé planety, zatímco kamenný plášť a kůra jsou nezvykle tenké. Jedna z teorií předpokládá, že v rané historii Sluneční soustavy se mladý Merkur srazil s jiným obřím tělesem, které z něj doslova strhlo vnější kamenné vrstvy. Jiná hypotéza zase naznačuje, že za jeho složením stojí specifické podmínky a vysoké teploty v protoplanetárním disku v těsné blízkosti rodícího se Slunce. Přesná měření chemického složení povrchu a gravitačního pole konečně umožní rozhodnout, která z těchto teorií je správná.
Zdroje: Odkaz, Odkaz, Odkaz, Odkaz, Odkaz, Odkaz, Odkaz, Odkaz, Odkaz, Odkaz, Odkaz
Dana Tenzler
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