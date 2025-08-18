Mezihvězdná kometa 3I/ATLAS
Ilustrace: Zdroj: D. Tenzler
Mezihvězdné objekty jsou vzácné. Dosud byly objeveny jen tři komety nebo asteroidy, u kterých jsou si vědci jistí, že pocházejí z mezihvězdného prostoru. Prvním byl známý 1I/’Oumuamua, druhý dostal jméno 2I/Borisov a třetí objekt byl pojmenován 3I/ATLAS.
Cesta komety 3I/ATLAS
Kometa byla označena jako 3I/ATLAS. Je to třetí objevené těleso svého druhu. Na rozdíl od většiny komet, které vznikaly v naší Sluneční soustavě, musela 3I/ATLAS vzniknout a zformovat se z materiálu jiného planetárního disku, který obíhá kolem cizí hvězdy. Její stáří se odhaduje na 7 miliard roků.
Vykazuje extrémně hyperbolickou dráhu s vysokou excentricitou kolem 6,14 - to znamená, že tento objekt není gravitačně vázán na Slunce a po svém přeletu kolem něj se opět vydá zpět do mezihvězdného prostoru.
V době, kdy byla objevena, byla tato exokometa od Slunce vzdálena zhruba 4,5 AU, byla tedy Slunci přibližně stejně blízko jako planeta Jupiter. Těleso se pohybovalo rychlostí přesahující 60 km/s.
Velikost a fyzikální charakteristiky
Původní představy o velikosti jádra počítaly s rozměry několika desítek kilometrů. Pozdější detailní pozorování z vesmírných dalekohledů (například Hubble) a pozemních teleskopů s vysokým rozlišením ovšem ukázalo, že skutečná velikost jádra je pravděpodobně menší. Možná je velké jen několik stovek metrů až maximálně okolo 5,6 km.
Aktivita komety
Kometu 3I/ATLAS obklopuje prachová obálka, tedy oblak jemných částic. Prach přitom pochází z materiálu, který se uvolňuje z povrchu tělesa. Současná měření neodhalila výraznou přítomnost plynů, což odpovídá pozorování jiných komet ve větších vzdálenostech, kde je dominantní emise prachu.
Spektrální charakteristika a barva
Spektroskopická data ukazují, že povrch 3I/ATLAS má ve viditelné oblasti spektra červenější odstín, než jaký mají klasické typy asteroidů. Podobá se tím některým tělesům, která se nacházejí za drahou Neptunu v naší Sluneční soustavě. Tato červená barva se dá vysvětlit organickými látkami na povrchu nebo změnami způsobenými vesmírným zářením a dlouhodobou expozicí v mezihvězdném prostoru.
Rotace a tvar
Perioda rotace komety byla odhadnuta na zhruba 16,8 hodiny s poměrně malými změnami v jasu - kolem 0,2 magnitudy. Tyto jen slabé změny naznačují, že světlo, které přijímáme, je ovlivněno homogenní prachovou kopulí, která opticky skrývá větší rozdíly jasu, způsobené nepravidelným tvarem jádra. Tento typ světelné křivky je typický právě pro aktivní komety s viditelnou obálkou prachu nebo plynu.
Minulost a budoucnost komety
Díky moderním počítačovým simulacím a využití dat z mise Gaia vědci zjistili, že 3I/ATLAS pochází z oblasti galaktické tenké vrstvy, kde se nacházejí hvězdy podobného typu jako Slunce a s podobnou metalicitou jakou má Slunce.
To by mohlo znamenat, že kometa vznikla v planetárním systému, který se podobá našemu. Předpokládá se, že putovala mezihvězdným prostorem miliony až miliardy let, než byla zachycena gravitačním polem Slunce.
Po perihelu, k němuž dojde 29. října 2025, se kometa opět vydá zpět do mezihvězdného prostoru a navždy se nám ztratí z dohledu.
Přílet této komety je samozřejmě vítanou příležitostí pro různé astronomické observatoře po celém světě. Mohou teď těleso zkoumat různými metodami - od spektrální analýzy a fotometrie přes rádiové pozorování až po modelování počítačových simulací. A tak, i když je pozorování komety 3I/ATLAS jen krátkodobé a není čas připravit misi, která by ji mohla zkoumat zblízka, není vyloučeno, že jednoho dne budou vědci moci rychle letícího hosta z vesmíru opravdu navštívit a prozkoumat ho zblízka. Do té doby se musíme snažit získat co nejvíc dat pozorováním různými teleskopy.
Zdroje: NASA, ESA
Dana Tenzler
Co je nového na Marsu (srpen 2025)
Povrch naší sousední planety pokrývá poušť, kde vědcům přijde vhod každá pomocná ruka (nebo spíš každý robotický kloub). Na rudé planetě dnes pracuje několik roverů a orbitálních sond.
Dana Tenzler
Supernovy typu Ia - neideální ideál?
Supernovy typu Ia byly dlouho využívány při určování vesmírných vzdáleností, a tím i odhadu stáří, expanze a složení našeho vesmíru. (délka blogu 3 min.)
Dana Tenzler
Hrozí výbuch sopky přímo ve střední Evropě?
Pod západoněmeckou vrchovinou Eifel byly objeveny magmatické komory, zaplněné tekutým materiálem. Okolí je mimo jiné známé slabými zemětřeseními, která se tu odehrávají prakticky každý den. (délka blogu 3 min.)
Dana Tenzler
Budoucí využití ledových zásob na Měsíci (3/3)
V minulých blozích jste se mohli dočíst, odkud víme, že se na Měsíci nachází led a kde ho hledat. Jak se k němu ale lidstvo dostane a jak ho bude v budoucnosti těžit? (délka blogu 3 min.)
Dana Tenzler
Odkud víme, že je na Měsíci led? (2/3)
Vědci už několik desetiletí tuší, že na Měsíci může existovat vodní led. Měl by se nacházet hlavně v chladných a trvale zastíněných kráterech poblíž pólů. Ale kde ho přesně hledat? Kolik ho tam najdeme? (délka blogu 5 min.)
|Další články autora
Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii
Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující...
Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl
Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po...
Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny
Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční...
Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin
Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat...
Mikulov brojil proti přílivu turistů, teď zažívá jednu z nejhorších sezon
Mikulov zažívá podle místních i dat návštěvnosti některých památek jednu z nejhorších sezon za...
Zdrogovaný motorkář při honičce kličkoval mezi chodci, hlídka ho dopadla v řece
Jako smyslů zbavený prchal minulý týden před brněnskými strážníky mladík na elektrické motorce. Při...
Bolívie míří k politické změně. Po dvou dekádách bude mít nelevicového prezidenta
V Bolívií letos po dvou dekádách skončí vláda levice, z nedělního hlasování v prezidentských...
Ukrajinci zasáhli kolonu s ruským generálem Abačevem. Přišel o ruku a nohu
Ukrajinský noční úder na ruskou kolonu v Kurské oblasti v noci na neděli vážně zranil jednoho z...
Rusko vyslalo balistickou raketu i drony na Charkov. Mezi mrtvými je i batole
Sledujeme online Ruský dronový útok na druhé největší ukrajinské město Charkov na severovýchodě země si v pondělí...
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...
- Počet článků 1107
- Celková karma 19,34
- Průměrná čtenost 1255x