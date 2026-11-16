Meteorit, který prozradil záhadu planety Mars
Když bylo v roce 2022 v saharské poušti v Mali objeveno 8 tmavých kamenů o celkové hmotnosti necelých 800 gramů, dostali vědci vlastně vzácný dárek - jedná se o návštěvníka z vesmíru. Vědecké analýzy později potvrdily, že tento nález, který byl pojmenovaný Teghaza 001, nepochází ze Země. Kameny pocházejí z naší sousední planety, z Marsu.
Ukázalo se, že tento nenápadný kámen vznikl nejméně před 4,1 miliardami roků. Díky němu už víme, jak vypadal Mars v době, kdy se celá Sluneční soustava teprve rodila.
Vzácný nález
Geologie Země a Marsu se trochu liší. Zemská kůra je neustále v pohybu. Jednotlivé kontinenty a oceánská dna se po miliony roků posouvají, vzájemně do sebe narážejí a zasouvají se hluboko do žhavého nitra naší planety, kde se znovu taví. Kvůli této neustálé recyklaci je na Zemi velmi těžké najít původní horniny z počátků existence naší planety.
Mars ale tento systém pohyblivých desek nemá. Jeho povrch je z geologického pohledu zamrzlý v čase a většinu z něj dodnes tvoří původní planiny a krátery, které jsou staré 3 až 4 miliardy roků. Na Marsu je tedy vlastně zakonzervován původní stav planety, zatímco na Zemi zůstaly velmi staré horniny na povrchu planety jen na několika vzácných lokalitách.
Geologové by tedy samozřejmě rádi horniny Marsu podrobně prozkoumali. To není zrovna jednoduché. Cesta k němu trvá sondám většinou skoro rok a navíc se vhodné startovací okno otevírá jen každé dva roky. Komplikované přístroje se nevejdou do vesmírné sondy a nejspíš by ani nepřežily start ze Země a přistání na Rudé planetě.
Na Marsu tedy lidstvo zatím nedokáže provést tak podrobné laboratorní rozbory jako na Zemi, a proto jsou pro nás tak důležitým zdrojem informací právě marsovské meteority.
Jsou to kusy hornin, které z povrchu Rudé planety vyrazil dávný náraz asteroidu a které po dlouhé pouti vesmírem náhoda navedla na kolizní dráhu s naší vlastní planetou.
Takových kamenů, které by mohly být nalezeny na Zemi, ovšem moc není. Přestože je většina povrchu Marsu nesmírně stará, jsou skoro všechny meteority, které se k nám z něj dostaly, poměrně mladé a vznikly před méně než 2,4 miliardami roků.
Z nejstarší éry Marsu jsme donedávna měli jen 2 vzorky, které navíc nebyly ideální. Jeden tvořil v podstatě jen jediný druh minerálu a druhý byl jen jakýmsi slepencem různých drobných úlomků. Teghaza 001 je vůbec prvním celistvým kusem prastaré vyvřelé horniny, který nám dovoluje nahlédnout do dávné marsovské kůry bez jakýchkoliv zkreslení.
Co se dělo hluboko pod povrchem Rudé planety
Když vědci rozřízli největší z nalezených kamenů a prozkoumali ho pod mikroskopem, zjistili, že jde o vyvřelou horninu, které se na Zemi říká leukogabro. Jedná se tedy o kámen, který vznikl ztuhnutím žhavého magmatu. Na rozdíl od lávy, která vyteče ze sopky na povrch a rychle tuhne na studeném vzduchu, ovšem toto magma chladlo velice pomalu hluboko pod povrchem planety.
Odborníci z jemných struktur v minerálech spočítali, že teplota horniny klesala tempem zhruba 0,01 stupně Celsia za rok. Znamená to, že kámen odpočíval v hloubce marsovské kůry opravdu dlouhou dobu, než zkrystalizoval do své dnešní podoby.
Detailní chemický rozbor navíc odhalil drobné krystalky zirkonu a živce. Jejich okraje jsou výrazně obohacené o sodík. To je jasný důkaz, že horninou ještě na Marsu protékala horká voda, která měnila chemické složení okraje krystalů.
Ještě lepším důkazem přítomnosti vody je měření izotopů kyslíku. Kyslík se v přírodě vyskytuje ve dvou variantách - lehčí a těžší. Jejich vzájemný poměr funguje jako otisk prstu. V meteoritu Teghaza 001 je těžšího kyslíku znatelně více než v jiných marsovských horninách. Z výzkumů pozemských hornin víme, že běžné sopečné procesy by takový rozdíl vytvořit nedokázaly. Znamená to, že se žhavé magma buď smísilo se starší horninou, která předtím přišla do styku s vodou na povrchu, nebo samotným kamenem přímo proudila horká voda. Dávný Mars tak rozhodně nebyl jen vyprahlou pouští, jak jej známe dnes, ale planetou s aktivním koloběhem vody.
Stáří vesmírného poutníka a jeho cesta na Zemi
Určit přesné stáří kamene, který letěl miliardy roků vesmírem a pak nějakou dobu ležel na Zemi, není zrovna jednoduché. Vědci k tomu využili miniaturní zrnka zirkonu, která v sobě při svém vzniku uvěznila nepatrné množství radioaktivního uranu. Uran se v průběhu času přeměňuje díky radioaktivnímu rozpadu na olovo. Změřením poměru mezi zbývajícím uranem a vzniklým olovem dokážou odborníci s obrovskou přesností spočítat, kdy minerál vznikl. Všechna nezávislá měření se shodla na hodnotě 4,1 miliardy roků. Právě v té době horninou prošly horké vodné roztoky, což znamená, že samotný kámen musel z magmatu vzniknout ještě o něco dříve.
Aby se dostal z hlubin marsovské kůry až na saharskou poušť, musel ovšem zažít kosmickou katastrofu. Do Marsu kdysi narazil obří asteroid. Rázová vlna z tohoto dopadu se projevila tlakem 10 až 20 gigapascalů, což je tlak srovnatelný s podmínkami ve stovkách kilometrů pod zemským povrchem.
Tento obrovský tlak přetvořil některé běžné minerály v kameni na jejich vzácné vysokotlaké podoby, například zirkon se částečně proměnil na minerál zvaný reidit. Zároveň ale kámen při nárazu nebyl roztaven, takže teplota nepřesáhla 1200 stupňů Celsia. Díky tomu si také uchoval všechny původní charakteristiky. Srážka s vesmírným tělesem pak kámen vymrštila do vesmíru, odkud po dlouhé pouti dopadl na Zemi.
Nitro mladého Marsu
Největší překvapení ovšem čekalo na vědce ve chvíli, kdy se ukázalo, že materiál meteoritu pochází z hluboké vrstvy Marsu, která měla takzvané primordiální složení. To znamená, že šlo o původní hmotu z doby zrodu planety, ze které se předtím ještě nikdy žádné magma nevytavilo. Do té doby si vědci mysleli, že nitro mladého Marsu se velmi rychle uspořádalo do několika poměrně stejnorodých vrstev a že sopečná činnost na planetě probíhala podle jednoduchého a předvídatelného scénáře. Díky meteoritu teď vědci vědí, že procesy uvnitř Rudé planety byly před více než 4 miliardami roků daleko komplikovanější. V nitru Marsu muselo existovat několik různých rezervoárů s odlišnými poměry prvků, jak vědci zjistili srovnáním s ostatními marsovskými meteority. To vylučuje jednoduchý a přímočarý vývoj pláště planety.
Zdroj: Liu, Y., Saper, L. M., Bell, E. A., Ma, C., Li, H., Hu, J., Guan, Y., Melton, H., Cruz-Uribe, A. M., Yap, T. E., Tissot, F. L. H., Bucholz, C. E., Ziegler, K., & Agee, C. B. (2026). A Martian meteorite that formed 4.1 billion years ago samples Mars’ early crust and mantle. Science, advance online publication, 29 October 2026, DOI: 10.1126/science.adz5646
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