Metan na Marsu - důkaz života?
Dlouhou dobu se ve vědecké komunitě udržoval názor, že metan se na naší planetě vyskytuje díky biologickým procesům a je následkem činnosti mikroorganismů nebo rozkladu organické hmoty v sedimentech.
Metan může ale vznikat i jinak. Pokud se metan neúčastní chemických reakcí živých organismů, říká se mu abiotický. Byl ovšem donedávna považován za vzácný - na naší planetě byl abiotický metan objeven jen na hrstce nalezišť.
Moderní výzkumy a nová data ovšem situaci změnily. Dnes víme, že metan vznikající čistě chemickou cestou například v serpentinizovaných peridotitech je mnohem běžnější, než jsme si dříve mysleli. Zprávy o jeho výskytu přibývají z mnoha lokalit po celém světě.
Chemie v nitru kontinentů
Základem vzniku metanu neorganického původu je proces s názvem serpentinizace. Jde o hydrataci minerálů olivínu a pyroxenu v některých horninách. Tato reakce vody s horninou vede ke tvorbě druhotných minerálů a především plynného vodíku. Právě vodík se pak stává surovinou pro následnou redukci sloučenin uhlíku, nejčastěji oxidu uhličitého. Tato přeměna probíhá mimo jiné také díky kovovým katalyzátorům. Vzniká tak metan - ale také jiné lehké uhlovodíky.
Výzkum potvrzuje, že tyto reakce probíhají i při relativně nízkých teplotách - tedy teplotách nižších než sto stupňů Celsia.
Pozemská naleziště metanu s neorganickým původem
Dnes je výskyt abiotického metanu potvrzený v šestnácti zemích světa - na Filipínách, v Ománu nebo Turecku, ale plyn byl detekován i v Kanadě, Itálii, Řecku, Srbsku nebo Spojených arabských emirátech.
Často se takové zdroje nacházejí v blízkosti alkalických vodních pramenů s extrémně vysokým pH (s hodnotou vyšší než 9), které v sobě nesou rozpuštěný plyn. Na povrchu se dají někdy pozorovat metanové zdroje díky puklinám v hornině, které mohou uvolňovat až několik tun metanu ročně. V některých případech plyn hoří a vytváří takzvané věčné plameny - například v turecké lokalitě Chimaera nebo na filipínských ostrovech.
Kromě toho existuje také neviditelná forma úniku metanu, kterou vědci nazývají mini-seepage nebo micro-seepage. Metan pak prosakuje přímo z půdy v okolí pramenů i ve větších vzdálenostech od nich. Jejich nalezení ovšem vyžaduje nasazení citlivé měřicí techniky. Právě tyto neviditelné exhalace byly zdokumentovány například v Řecku, Itálii nebo Portugalsku a ukazují, že celkové množství metanu uvolňovaného ze serpentinizovaných hornin může být mnohem vyšší, než jsme si kdysi mysleli.
Jak se pozná organický metan od neorganického?
Je to vlastně úplně jednoduché. Aby vědci mohli s jistotou říci, že danou metanovou molekulu nevytvořil život, využívají analýzu stabilních izotopů uhlíku a vodíku. Abiotický metan má specifickou kombinaci těchto izotopů, která ho zřetelně odlišuje od plynu produkovaného mikroby nebo vznikajícího rozkladem biomasy.
Zatímco dříve se předpokládalo, že abiotický plyn musí být obohacený o izotop uhlíku-13, moderní výzkum naznačuje, že to není tak jednoduché. Poměr izotopů je ovlivňován kromě toho také teplotou při vzniku, samotnou chemickou reakcí i původem zdroje uhlíku - oxidu uhličitého z pláště planety, z hornin nebo dokonce atmosféry.
Dalším příznakem je samozřejmě to, že v něm je mizivé množství izotopu uhlíku-14. To potvrzuje, že jde o fosilní uhlík starší než padesát tisíc let, který nepochází z moderních zdrojů. Tento izotop totiž vzniká v naší atmosféře z dusíku-14 vlivem kosmického záření a během výše zmiňované doby se rozpadá, takže ze vzorků mizí.
Metan na Marsu
Jak může metan vznikat v tak chladném prostředí, jaké panuje na Marsu? V laboratoři se přece abiotický metan vyrábí za vysokých teplot pomocí železa, niklu nebo chromu jako katalyzátorů. Víme, že v přírodě, kde teploty nepřesahují sto stupňů, nejsou tyto reakce dostatečně účinné.
Ukázalo se, že situaci mění kovy ze skupiny platiny, například ruthenium. Experimenty prokázaly, že ruthenium je schopné nastartovat produkci metanu i za nízkých teplot, což by vysvětlovalo zeměpisnou shodu mezi bohatými nalezišti chromu a výskytem abiotického plynu. Metan tedy nemusí vznikat přímo tam, kde vyvěrá zásaditá voda, ale chemikálie k jeho vzniku mohou migrovat a reagovat pak až v místech s vysokým výskytem například ruthenia.
To rozhodně mění náš pohled na výskyt metanu na Marsu. Přítomnost metanu, který v atmosféře objevily sondy už před desetiletími, byla vědeckou hádankou.
Vzhledem k tomu, že se na Marsu nacházejí vhodné minerály a podmínky v jeho kůře umožňují přítomnost vody, je proces serpentinizace velmi pravděpodobným vysvětlením těchto emisí. Budoucí mise budou muset odlišit geochemický původ tamního metanu od biologického.
Metan s geochemickým původem přesto může být důvodem, proč hledat na Marsu život
I když abiotický metan není produktem živé hmoty, může být přesto zajímavý.
Díky průzkumu naší vlastní planety víme, že v hlubokých vrstvách zemské kůry, tam kam nedosáhne sluneční světlo, jsou právě vodík a metan ze serpentinizace zdrojem energie pro tamní mikroorganismy. Život tu funguje nezávisle na fotosyntéze. Podobný typ organismů může existovat i na jiných planetách nebo dokonce i jejich měsících.
Metan z nitra hornin tedy nemusí být brán jen jako důkaz přítomnosti života, ale také jako důkaz přítomnosti paliva, které by mohlo udržovat při životě jednoduché mikroorganismy. Můžeme se těšit na další zajímavé objevy na Marsu.
Zdroje: Procedia Earth and Planetary Science,ročník 17, rok 2017, strany 9 až 12
Dana Tenzler
Existuje v kyselině život? Sonda Venus Life Finder
Venuši jsme dlouho považovali za pekelnou planetu. Vědci doufají, že v jejích mracích by se mohl skrývat život, který se nebojí ani koncentrované kyseliny sírové. Brzy to prověří první soukromá mise k Venuši. (délka blogu 3 min.)
Dana Tenzler
Budoucí mise na Venuši
Povrch s teplotou, při které taje olovo, tlak jako v hlubinách oceánu a hustá atmosféra plná oxidu uhličitého a kyseliny sírové – podmínky, které jsou pro budoucí vědecké sondy na planetě Venuši složitou výzvou. Délka blogu 3 min.
Dana Tenzler
Rozdíly mezi lávovými trubicemi na Venuši, Marsu a Měsíci
Podzemní tunely vytvořené lávou najdete nejen na Zemi. Vědci je objevili i na Venuši, Marsu a Měsíci. Každé z těchto vesmírných těles jim však propůjčilo specifické vlastnosti. (délka blogu 3 min.)
Dana Tenzler
Lávová trubice – skrytý tunel na Venuši
Nová studie odhalila na Venuši tzv. lávovou trubici – tunel, který se nachází v podzemí planety. Proč je zajímavý a jak by se dal využít? (trilogie, délka první části 3 min.)
Dana Tenzler
Existuje na planetě K2-18b život?
Planeta, která obíhá hvězdu K2-18, by mohla mít na svém povrchu život, podobný našemu. Vědci nyní zkoumali situaci pomocí nejvýkonnějších radioteleskopů. Co přesně zjistili? (délka blogu 3 min.)
|Další články autora
Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...
Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti
Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární...
Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření
Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící...
O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku
Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu...
Lavičky v „Sherwoodu“ u stanice Praha hlavní nádraží zmizely. Proč se vrátí jen 40 procent?
Z Vrchlického sadů kolem železniční stanice Praha hlavní nádraží byly během posledního únorového...
Divadlo Continuo chystá inscenaci ve spolupráci se seniory
Divadlo Continuo uvede premiéru inscenace Stand Up (and Try to Stay Standing). Na hře divadelní...
Ústavní soud potvrdil třináctiletý trest vězení v kauze otravy morfinem
Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost Lukáše Dudy, jenž podle pravomocného rozsudku v severních Čechách...
Všichni s náma vlakem do Mohuče. Sigma chystá unikátní výpravu na pohárové klání
Fotbalovou Olomouc čeká první osmifinále v evropských pohárech po 34 letech. Dlouhá doba. Los z...
Část metro linky C v obou směrech stojí. Podle policie ve stanici Hlavní nádraží došlo k sebevraždě
Linka metra C mezi stanicemi Florenc a Pražského povstání obousměrně stojí. Podle policie ve...
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...
- Počet článků 1163
- Celková karma 18,43
- Průměrná čtenost 1230x