Mars - model pro vzdálené exoplanety
Jedná se o vzdálenou planetu, na které kdysi tekly řeky, existovala jezera s neutrálním pH tamní vody - a možná se tu kdysi nacházel dokonce i život. Tento svět se ovšem nakonec proměnil v mrazivou, suchou poušť s řídkou atmosférou, tvořenou prakticky jen oxidem uhličitým.
Pokud uvažujeme o podobné hypotetické exoplanetě, myslíme zároveň také na našeho planetárního souseda, Mars. Ten je díky tomu vhodným modelem pro pochopení exoplanet, které jednoho dne objevíme u cizích hvězd.
Planetární model
Nová podrobná studie dokazuje, že se Mars dobře hodí jako model určitých planetárních světů. Ukazuje nám totiž, jak vypadá planeta na samé hraně obyvatelnosti.
Když se dnes díváme na vzdálené exoplanety, často se musíme omezit jen na rozpoznání jejich velikosti a vzdálenosti od mateřské hvězdy. Mars nás ale naučil, že samotná velikost a poloha v takzvané obyvatelné zóně k udržení života nestačí. Venuše, Země i Mars totiž kdysi vznikly ve stejném hvězdném prostředí, a přesto se každá z nich vydala po úplně jiné evoluční trajektorii.
Podle izotopových měření a dynamických modelů vznikl Mars poměrně rychle. Většinu své hmoty nabral během prvních dvou až čtyř milionů roků po vzniku prvních pevných částic v naší Sluneční soustavě. Pak se ale jeho růst zastavil. Stalo se z něj vlastně jakési planetární embryo, které už dál nerostlo - jelikož se vyčerpaly zdroje materiálu, které měl k dispozici.
Za nedostatek materiálu může nejspíš gravitační tanec mladého Jupiteru nebo specifické rozložení hmoty v raném protoplanetárním disku. Výsledkem je podvyživený svět, jehož nízká hmotnost a slabá gravitace zásadním způsobem ovlivnily jeho dnešní klima.
Přesto měl Mars kdysi na svém povrchu tekutou vodu, jak potvrzují data z marsovských vozítek a družic. Rover Curiosity v kráteru Gale prozkoumal pradávný jezerní systém, který měl nízkou slanost, neutrální pH a obsahoval dokonce i živiny, které jsou potřebné pro mikrobiální metabolismus. Rover Perseverance pro změnu v kráteru Jezero potvrdil existenci říční delty.
Prvotní atmosféra Marsu mohla být dokonce i na naše dnešní poměry hodně hustá, s tlakem dosahujícím minimálně tří barů. Planeta měla v té době své vlastní globální magnetické pole generované v jádru, které ji chránilo před kosmickým zářením. Nová data z mise MAVEN ukazují, že toto tekutinové dynamo fungovalo ještě déle, než se dříve předpokládalo, a vydrželo až do doby před zhruba 3,7 miliardami roků. Jenže pak se vnitřní motor malé planety zastavil.
Malé planety totiž chladnou mnohem rychleji než světy velikosti Země. S poklesem vnitřní teploty ustala vulkanická činnost, která by doplňovala atmosféru novými plyny, a zaniklo také planetární magnetické pole. Nechráněná atmosféra pak začala unikat do vesmíru, díky procesům, které byly způsobeny mimo jiné i silným ultrafialovým zářením mladého Slunce. Sonda MAVEN zdokumentovala, jak sluneční vítr a fotochemické procesy doslova odfoukly atmosféru planety.
Planeta, která nemá velký měsíc
Zajímavé je, že marsovské klima nebylo stabilní ani v pozdějších fázích. Mars nemá velký měsíc, podobný tomu, který je k dispozici Zemi. Neexistující velký měsíc tedy nemůže stabilizovat jeho rotační osu.
Její sklon se proto v minulosti chaoticky měnil a měl hodnotu od nuly až po šedesát stupňů. Při nízkém sklonu mohl atmosférický oxid uhličitý zamrzat na pólech, což vedlo ke kolapsu celé atmosféry. Při vysokém sklonu naopak těkavé látky migrovaly k rovníku.
Znalost těchto cyklů pomáhá vědcům modelovat klima na exoplanetách s vázanou rotací, které obíhají kolem červených trpaslíků a čelí podobným hrozbám zhroucení atmosféry na své odvrácené a chladné straně.
Hledání exoplanet podobných Marsu
Najít malé planety, které jsou podobné Marsu, ovšem není vůbec lehké. Současné technologie jsou vhodné pro objevy obřích planet nebo světů o velikosti Země, které obíhají blízko svých hvězd.
Pokud by Mars obíhal kolem hvězdy podobné Slunci ve vzdálenosti deseti parseků, jeho tranzitní signál by byl pouhých 24 ppm (miliontin celku), což je na hranici detekovatelnosti dnešních teleskopů - a to mimo jiné také kvůli vlastní aktivitě hvězd.
Gravitační vliv takto malé planety na mateřskou hvězdu vyvolává výkyvy v radiálních rychlostech o velikosti pouhých necelých osmi milimetrů za sekundu. Pro představu, dnešní nejlepší přístroje cílí na přesnost padesát centimetrů za sekundu. Astrometrií je zachycení takového světa v podstatě nemožné, protože deformace pozice hvězdy dosahuje jen desítek obloukových nanovteřin.
Nadějnější jsou kompaktní systémy kolem chladných červených trpaslíků, kde je poměr velikosti planety vůči hvězdě příznivější. Planeta podobná Marsu by se také mohla dát objevit díky působení vhodné gravitační mikročočky.
Připravovaný vesmírný dalekohled Nancy Grace Roman Space Telescope by mohl (díky v dnešní době ještě neznámým mikročočkám) odhalit stovky chladných planet s nízkou hmotností.
Charakteristika atmosféry menší planety ...
... se bude moci provádět pomocí transmisní spektroskopie, kterou už dnes umí provést Vesmírný dalekohled Jamese Webba. Na vlnových délkách 2,7 a 4,3 mikrometru by mohly být nalezeny silné absorpční pásy CO2. Pokud se nám v budoucnu podaří tyto detaily zachytit, budeme schopni zjistit, jestli má daná planeta pořád ještě funkční, i když třeba jen velmi tenkou atmosféru (tak jako Mars), nebo jestli se jedná o holé kamenné těleso bez znatelného atmosférického obalu.
Mars nám také ukazuje, jak snadno můžeme na cizích světech narazit na falešně pozitivní biosignatury, kdy fotochemický rozpad oxidu uhličitého může v atmosféře vytvořit určité množství kyslíku a ozónu, aniž by na planetě existoval jakýkoliv život.
Díky pozorování Marsu ovšem také víme, že obyvatelnost určité planety není neměnný stav, ale je to spíše časově omezená doba, která může u podobně malých planet poměrně rychle skončit.
Dana Tenzler
