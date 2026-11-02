Malý souputník a velká hádanka
Tento kosmický průvodce obíhá v blízkosti Země už celá staletí. Není divu, že se o něj zajímají nejen vědci, ale poslední dobou také laická veřejnost.
Asteroid s původním předběžným označením 2016 HO3 byl objeven 27. dubna 2016. Objev náleží přehledovému programu Pan-STARRS (konkrétně dalekohled Pan-STARRS 1) na observatoři Haleakala na Havaji.
V únoru 2026 se na něj zaměřil také vesmírný teleskop Jamese Webba, aby zjistil, co se skrývá pod jeho povrchem. Pomocí speciálního spektrografu vědci zkoumali světlo odražené od asteroidu v širokém pásmu vlnových délek.
Výsledky ukázaly, že jeho povrch odráží světlo trochu jinak, než si vědci předtím představovali. V infračervené oblasti je mnohem méně jasný, než se čekalo. Následná pozorování velkým teleskopem LBT v dubnu 2026 tato nová zjištění potvrdila. Ukázalo se, že asteroid se svými vlastnostmi podobá běžným asteroidům bohatým na křemičitany, a nikoliv zvětralému měsíčnímu prachu, jak se dříve předpokládalo.
Velký binokulární teleskop, který se nazývá zkratkou LBT, je jedním z nejvýkonnějších optických teleskopů na světě. Nachází se v nadmořské výšce přes 3000 metrů na hoře Mount Graham v Arizoně. Svá vědecká pozorování provádí od roku 2008, kdy bylo zprovozněno jedno ze zrcadel. Plný binokulární provoz s oběma zrcadly odstartoval v roce 2010. Obě primární zrcadla o průměru 8.4 metru jsou umístěna vedle sebe na jedné společné základně. Díky tomuto uspořádání a pokročilé adaptivní optice dosahuje velmi vysokého rozlišení. LBT se zabývá například studiem blízkozemních asteroidů a komet - ale bývá využíván také pro pozorování vzdálených galaxií a raného vesmíru.
Vědci se také zaměřili na to, jak rychle se Kamooalewa otáčí. Ukázalo se, že jedna otočka kolem jeho osy mu trvá 27,9 minuty. Tato hodnota potvrzuje dřívější měření, která probíhala už od doby objevu tohoto vesmírného tělesa. Během otáčení se totiž mění jeho jasnost, takže bylo jasné, že těleso musí rotovat.
Kolísání jasnosti dosahuje hodnoty 0,7 magnitudy. To je o něco méně, než naznačovala dřívější pozorování ze Země. To znamená, že teleskop nyní mohl například zachytit jinou část povrchu tohoto malého tělesa.
Dalším úkolem bylo zjistit přesnou velikost a odrazivost asteroidu. Protože asteroid vydává v tepelné oblasti velmi málo záření, museli vědci nejdřív složitě oddělit odražené sluneční světlo od přirozeného tepla jeho povrchu.
Výpočty ukázaly, že průměr tohoto tělesa je přibližně 18 metrů. Jeho povrch je navíc překvapivě světlý a odráží více dopadajícího světla, než se předpokládalo. Vysoká odrazivost společně s dalšími znaky napovídá, že složení asteroidu připomíná vzácné meteority obsahující minerál oldhamit.
Oldhamit je vzácný sulfid vápníku. Na Zemi se tento minerál prakticky nevyskytuje, protože je velmi nestálý a na vlhkém vzduchu rychle podléhá zvětrávání. V kosmu vznikal za extrémně redukčních podmínek - tedy s velkým nedostatkem kyslíku - v raných fázích vývoje Sluneční soustavy.
Asteroid navíc obsahuje pyroxeny. Taková tělesa pocházejí často z hlavního pásu asteroidů, který se rozprostírá mezi drahami Marsu a Jupiteru. Právě z této oblasti se v průběhu času díky gravitačním vlivům obří planety a vzájemným srážkám dostávají menší úlomky do blízkosti Země, kde je dnes evidujeme jako blízkozemní asteroidy.
Ve spektrech objektu naopak chybí znaky, které by potvrdily přítomnost křemičitanů. Dalším průzkumem jeho složení a také přítomnosti určitých stopových prvků by se v budoucnu mohla rozluštit hádanka o přesnějším původu tohoto zajímavého vesmírného tělesa.
Budoucí průzkum
Tento malý asteroid je hlavním cílem vesmírné mise Tianwen-2. Vědci chtějí odebrat vzorky přímo na jeho povrchu a dopravit je na Zemi, aby je mohli analyzovat.
Misi Tianwen-2 provádí Čínská národní vesmírná agentura (CNSA). Sonda odstartovala ze Země 29. května 2025 z kosmodromu Si-čchang pomocí rakety Dlouhý pochod 3B. Prvním cílem mise je výše zmiňovaný blízkozemní asteroid. Návratová kapsle se vzorky má přistát na Zemi na konci roku 2027. Po vypuštění kapsle bude sonda pokračovat průzkumem hlavního pásu planetek. Její dráha ji navede k aktivnímu tělesu 311P/PanSTARRS. Tento objekt je neobvyklý, protože vykazuje znaky asteroidu i komety, dají se u něj pozorovat například výrony prachu. Celá mise má trvat přibližně deset roků.
Už za rok se tedy můžeme dočkat dalších zajímavých zpráv o tomto blízkozemním asteroidu.
Zdroje: Sharkey, B. N. L., Reddy, V., Noonan, J. W., Kareta, T., Bauer, J. M., Holler, B. J., Kim, Y., & Conrad, A. R. (2026). JWST Characterization of Earth Quasi-Satellite (469219) Kamoʻoalewa. arXiv preprint arXiv:2606.24017v3, Odkaz, Odkaz, Odkaz, Odkaz
Dana Tenzler
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