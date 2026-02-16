Lávová trubice – skrytý tunel na Venuši
Vědci analyzovali radarová data z mise Magellan a výsledky publikovali v únorovém vydání Nature Communications. Sonda Magellan na začátku 90. let obletěla planetu a vytvořila radarovou mapu jejího povrchu. Díky tomu se vědcům podařilo nahlédnout skrz mraky, mapa má ale kvůli povaze radarových signálů jen poměrně hrubé rozlišení. Autoři nové studie se k těmto starým datům vrátili a zpracovali je pomocí moderních algoritmů. Objevili díky tomu objekt, který se podobá strukturám, které známe i ze Země. Ukázalo se, že i na Venuši existují lávové tunely vznikající díky vulkanické činnosti tamních sopek. Jak se zdá, liší se ovšem venušské tunely od těch pozemských, marsovských či měsíčních svou velikostí.
Pekelné dvojče Země
Venuše si vysloužila pověst dvojčete Země. Od naší vlastní planety se ovšem liší jak tlakem atmosféry, tak teplotami. Na samotném povrchu musíme počítat s teplotou kolem 460 °C, tlakem přes 90 atmosfér a složením dominantně z oxidu uhličitého. Výše se nachází pro změnu nepříjemná a kyselá mlha, která se skládá z maličkých kapiček kyseliny sírové. Celkově tedy Venuše působí jako místo, kde člověk nepřežije bez intenzivní pomoci technologií. Přesto právě tahle nehostinná planeta skrývá odpovědi na různé zajímavé otázky a může dodat další střípky do mozaiky našich znalostí o vývoji malých kamenných planet.
Nyx Mons
V oblasti s názvem Nyx Mons byl objeven obří podzemní lávový tunel, tedy dutina vzniklá proudem lávy. Nyx Mons je menší štítový vulkán na povrchu Venuše, který leží východně od hlavní vysočiny planety. V jeho okolí je vidět větší množství lávových proudů a kanálů, které dokazují, že tu v minulosti probíhala silná vulkanická činnost. Hora má zaoblený profil bez výrazného kráteru na vrcholu, což je typické pro vulkány, kde láva vytékala jen pomalu - podobně jako hustý med.
Zhruba uprostřed sopečného terénu si vědci všimli úzkého, zakřiveného útvaru, který se v radarovém obrazu chová jinak než okolní lávová pole. Jeho jasnost, pravidelná šířka a změny v odrazu naznačují, že se jedná o podzemní dutinu.
Lávové tunely
Na Zemi vznikají lávové tunely tak, že se na povrchu lávového proudu vytvoří pevná krusta. Horká láva uvnitř však zůstává tekutá, a tak díky gravitaci může stékat do nižších poloh. Po vyprázdnění kanálu zůstane dutina, která se podobá rouře o šířce desítek až stovek metrů. Na Venuši se tunely s největší pravděpodobností tvoří podobně, ovšem v mnohem větším měřítku.
Objev u Nyx Mons naznačuje existenci tunelu o průměru kolem jednoho kilometru. To, že se takto obrovský tunel nezhroutí, vědcům naznačuje důležitou věc. Horniny na Venuši musí být mechanicky velmi pevné. Lávové tunely by jednoho dne mohly být úkrytem pro sondy, protože poskytují ochranu před extrémním prostředím na povrchu planety (hlavně silnými větry, které jsou nebezpečné kvůli extrémní hustotě atmosféry).
A tak i když na Venuši lidé v dohledné době rozhodně nepřistanou, tyto podzemní prostory by mohly být přesto užitečné - nabídnou stabilnější prostředí pro budoucí robotický průzkum.
Dana Tenzler
