Kolský superhluboký vrt

Pro někoho je to velkolepý vědecký projekt, pro jiného je to místo, odkud se ozývají nářky hříšníků a kde se skrývá brána do pekla. Historie Kolského vrtu. (délka blogu 3 min.)

Počátky projektu Kolský vrt je nejhlubší dírou, jakou kdy na naší planetě vytvořili lidé. Jeho dno se nachází více než 12 kilometrů pod zemským povrchem. Nápad na vytvoření superhlubokého vrtu vznikl už v šedesátých letech minulého století. Hlavním problémem kupodivu nebyla technologie vrtání hlubokého vrtu, ale teplota, která panuje uvnitř Země. Vědci totiž potřebovali najít místo, kde by bylo zemské nitro chladnější než je obvyklé. Teplota zemské kůry stoupá o jeden stupeň každých 33 metrů, což znamená, že v hloubce 10 kilometrů by mohla dosahovat kolem 300 °C. Takové teploty by nevydržely ani tehdejší vrtáky, ani měřicí přístroje. Řešení se našlo na Kolském poloostrově, kde se nachází jedna z nejstarších oblastí zemské kůry. Předpokládalo se, že za miliardy let své existence hornina dostatečně ochladla a v hloubce 15 kilometrů bude na lidskou technologii čekat jen asi 150 stupňů Celsia teplý materiál. Ilustrace: Zdroj D. Tenzler V sedmdesátých letech se mohlo konečně přistoupit k samotnému projektu. Nejednalo se ovšem o klasickou šachtu - spíše šlo o tenký, zhruba dvaceticentimetrový otvor do země. Do něj se spouštěl vrták vybavený různými senzory. Prvních 7 kilometrů probíhalo vrtání bez větších problémů. Pak začaly komplikace. Horniny v této hloubce už nebyly homogenní, ale vrstevnaté, a často se drolily, takže se vrták blokoval. Musel být vytažen z vrtu a trajektorii vrtu bylo nutno po každé takové nehodě trochu odklonit od původního směru. Vrt tak začal postupně svým tvarem připomínat kořenový systém stromu. Vědecké objevy Projekt samozřejmě nebyl jen pokusem o historicky nejhlubší vrt - sloužil také vědeckým účelům. Díky vzorkům z kolské sondy se například podařilo potvrdit hypotézu o formování Měsíce. Při srovnání vzorků horniny vytěžené ze zemské kůry s horninou, kterou přivezli američtí astronauti z Měsíce, se potvrdila hypotéza, že se Měsíc kdysi zformoval z materiálu Země. Ukázalo se také, že je naše planeta přibližně o 1,5 miliardy let starší, než se do té doby předpokládalo.

V hloubce přes 8 kilometrů objevili vědci naleziště zlata, platiny, niklu. Objeveny byly také mikroskopické zkameněliny živých organismů starších více než 2 miliardy roků. Legendy o bráně do pekla Projekt samozřejmě neušel ani pozornosti laické veřejnosti. Začaly se šířit podivné legendy. V roce 1989 se kolskému vrtu dokonce podařilo zaujmout světová média. Americké bulvární noviny začaly publikovat senzační zprávy o tom, že sovětští vědci provrtali strop pekla a vypustili ďábla. Autoři článků citovali údajného vedoucího projektu, doktora Azzakova, který prý tvrdil, že jeho tým buď odmítá nebo není dokonce schopen pokračovat v práci. Když prý spustili do vrtu mikrofony, slyšeli sténání miliard trpících hříšníků. Teplota údajně dosahovala 2000 stupňů Celsia. Americký televizní kanál TBN dokonce odvysílal záznamy těchto pekelných zvuků a prohlásil, že je existence pekla nyní vědecky dokázána. Příběh se pak ještě dál vyvíjel - objevilo se svědectví o zářící bytosti s křídly, která vyletěla z vrtu a na obloze nakreslila nápis v azbuce, který by se dal přeložit frází: „Zvítězil jsem!“. To bylo v podstatě logické. Na konci studené války Američané určitě nepochybovali, že se v pekle mluví rusky. Nakonec se ukázalo, že celý příběh byl mystifikací. Údajné zvuky z pekla byly ve skutečnosti převzaty z jakéhosi filmového hororu. Finský vědecký časopis, který měl být zdrojem, potvrzujícím existenci pekla a Satana, byl ve skutečnosti jen bulvární plátek - a navíc se nepodařilo přesně zjistit, který z bulváních časopisů publikoval zprávy jako první. A údajný svědek, který byl zodpovědný za detaily o Luciferovi, později přiznal, že vše myslel jako vtip. Dokonce prý přidal k výpovědi i svou adresu, aby ho mohli zvědaví novináři kontaktovat. Ukázalo se, že všichni byli tak nadšení důkazem existence pekla, že se nikdo neobtěžoval mu zavolat, takže vlastně dlouho nemohl vše uvést na pravou míru. A když se mu to podařilo, bylo pozdě. Zvěst o díře do pekla už obletěla celý svět. Konec projektu V roce 1990 dosáhla kolská vrtná sonda rekordní hloubky 12 262 metrů - což je hlouběji než Mariánský příkop a výše než Mount Everest. Příprava vrtu k další práci byla ovšem přerušena havárií v hloubce osmi kilometrů, kde se utrhla část trubek, tvořících stěny vrtu. Oprava by bývala vyžadovala finanční prostředky, které v té době Sovětský Svaz jednoduše neměl. Země byla zdevastována výdaji na válku v Afghánistánu a odstraňování následků havárie v Černobylu. K tomu se přidala celkově špatná ekonomická situace, způsobená dlouhodobým špatným hospodařením. V roce 1992 bylo vrtání definitivně ukončeno a v roce 1994 byl projekt ukončen. Kolský superhluboký vrt se tak dostal do Guinessovy knihy rekordů jako nejhlubší vrt na světě - a tento rekord drží dodnes. Existují sice ještě dva vrty, které jsou delší (jeden z nich je na poloostrově Sachalin a druhý v Kataru), nejsou ale hlubší, protože podstatná část katarského vrtu vede horizontálně a také sachalinský vrt nebyl veden kolmo do země. Dnes je kolský vrt zakonzervovaný, opuštěný a jeho budovy jsou částečně zničené. Zprávy z roku 2010 mluví o tom, že většina vzorků, které byly vytaženy na povrch v rámci vrtu, ještě nebyly vědecky zpracovány. Zdroje: různé - wikipedia, youtube, web.de