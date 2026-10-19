Kde na Marsu porostou první rostliny?
Regolit a areth
Marsovský povrchový materiál dostal jméno regolit. Není to přesná definice minerálu, je to spíš neurčité pojmenování sypkého povrchu. Na Zemi můžeme využít půdní mapy a detailní popis půdy, které zemědělcům i inženýrům říkají, jestli se na daném místě dá postavit mrakodrap, nebo je lokalita vhodnější pro zasetí obilí. Pro Mars ovšem zatím žádné takové mapy neexistují.
Vědci nyní zavedli pojem areth. Má to být základní jednotka marsovské půdy. Zároveň vytvořili systém PPACS (Provisional Polythetic Areth Classification System), který poprvé v historii popisuje marsovský povrch a zavádí hierarchii tamní půdy.
Použití slova půda mimo naši vlastní planetu je vlastně trochu sporné. Půda je totiž na Zemi výsledkem procesů, na kterých se v minulosti podílel život, voda a organická hmota. Mars sice vodu v minulosti měl, ale o životě na naší sousední planetě zatím nic nevíme.
Výraz areth vychází z řeckého Ares (bůh války Mars) a funguje zároveň jako název materiálu i jako koncovka pro pojmenovávání nových půdních typů na Marsu. Takže areth není jen nezajímavý kamenný prach - je to konkrétní marsovská půda, která je definovaná svou strukturou, minerálním složením, zrnitostí, pH a tloušťkou.
Získat údaje o marsovské půdě samozřejmě nebylo lehké. Zatímco na Zemi stačí vzít rýč, vykopat zeminu a prozkoumat jednotlivé půdní horizonty (vrstvy) do hloubky, na Marsu máme k dispozici hlavně oběžné družice, spektrometry a hrstku roverů, které jezdí po jeho povrchu. Nemáme k dispozici souvislá data o tom, jak vypadá půda v hloubce.
Data z družic logicky vždy obsahují určitou chybu v měření. Navíc povrchové vlastnosti regolitu plynule přecházejí jedna v druhou.
PRACS
Systém PPACS proto marsovskou půdu definuje na základě souhrnu některých vlastností. Do určité kategorie se tedy daná půda neřadí díky jedné určité vlastnosti, ale algoritmy hledají v datech související shluky.
PPACS navíc zavádí novou hierarchii. Její součástí jsou tzv. říše (realms). Jedná se o 10 největších globálních kategorií, které dostaly označení b, c, d, f, g, h, j, k, l, m. Každá říše se dělí na 10 souborů (celkem 100 jednotek). Každý soubor obsahuje 20 forem, což dává celkově 2 000 výsledných aretů, tedy druhů půdy.
Zdá se vám to komplikované? Ani pojmenování těchto druhů není zrovna jednoduchou záležitostí. Zato je naprosto logické. Jména marsovských půd nejsou náhodná. Struktura jména vypadá takto: forma + o + soubor + i + říše + areth. V praxi to pak vypadá takto. Pokud dálková analýza určí, že daný pixel povrchu patří do formy d, souboru d a říše b, dostane název dodibareth (d-o-d-i-b-areth). Pokud jde o formu t, soubor k a říši m, jmenuje se tokimareth.
Pokud se dvě půdy jmenují cibareth a fibareth, už z jejich názvu vytušíte, že patří do stejné říše (bareth) a jsou si vlastnostmi velmi blízko, zatímco třeba cifareth se jim podobá jen málo.
Co přesně prozradila nová mapa Marsu?
Vědci prověřili velké množství dat. Díky orbitálním přístrojům TES (Mars Global Surveyor) a MOLA měli k dispozici přes 800 milionů pixelů s informacemi o textuře (písek, jíl, štěrk), pH, tloušťce vrstvy a o minerálním složení materiálu.
Povrch Marsu byl zmapován mezi 70° jižní a 70° severní šířky. Právě v pásu kolem rovníku a blízko středních šířek pak nalezli největší plynulé přechody mezi různými půdními typy. Může za to nejspíš kombinace bývalé sopečné činnosti, větrné eroze a starodávných vodních koryt.
Oblasti jako Tharsis, Olympus Mons nebo Elysium Planitia spadají do říší bareth, careth a dareth. Tyto půdy se vyznačují neobvykle vysokým obsahem jílových minerálů a uhličitanů, protože tu byly nalezeny pozůstatky silně zvětralých hornin.
Naopak oblasti jako Vastitas Borealis nebo jižní vysočiny obsahují říše gareth až mareth. Jde o prakticky zatím nezvětralé bazaltové písky pokryté jemným prachem z globálních marsovských bouří, které jsou tak intenzivní, že je můžeme pozorovat i ze Země.
Studie také ukázala, jak se složení půdy plynule mění při sestupu z vrcholku Ceraunius Tholus nebo Elysium Mons do údolí.
Kde na Marsu tedy zasadíme první brambory?
Cílem tohoto výzkumu bylo samozřejmě vyhodnotit, jak se jednotlivé arety hodí pro pěstování rostlin. Budoucí osadníci budou totiž odkázáni na to, že ve svých sklenících budou využívat místní substrát. Vědci tedy vyhodnotili užitečnost půdy podle několika vlastností - dostupné vodní kapacity, pH, tloušťky půdy, obsahu jílu a štěrku.
Výsledky nejspíš nikoho nepřekvapí. Většina Marsu je pro pěstování pozemských rostlin naprosto nevhodná. Průměrné skóre užitku marsovského povrchu je jen asi 0,15 z 1,0. Písčité a štěrkovité říše (fareth až mareth) přitom dosahují poměrně vysokého skóre kolem 0,3 a nejhorší půda, který dostala název yomimareth, má skóre 0,01. Hlavním problémem, který se tu vyskytuje je extrémně nízká schopnost půdy udržet si vodu.
Zároveň ale vědci objevili také jednu vhodnou oblast. Ta dosáhla skore 0,93 a má jméno nohibareth. Obsahuje 72 % jílu a jen zanedbatelné množství štěrku. Má ideální pH 6,8 (mírně kyselé až neutrální. Vykazuje vysokou vodní kapacitu a tloušťka vrstvy s těmito vlastnostmi je silná přes 8 metrů.
Mapa ukazující výskyt nohibarethu se perfektně překrývá s oblastmi Tharsis, Arabia Terra a okolím Elysium Mons. Jsou to shodou okolností přesně ta místa, která už dnes vědci i inženýři navrhují jako nejlepší kandidáty pro přistání lidských posádek a stavbu prvních základen.
Systém PPACS je přitom jen dočasným návrhem. Jakmile k Marsu dorazí vrtné soupravy, rovery s hloubkovým radarem nebo poté, co přivezeme první vzorky v rámci misí Sample Return, bude možné celý systém aktualizovat. Do modelu se pak přidají data o podpovrchových vrstvách nejrůznějších materiálů, ledu nebo o výskytu jedovatých chlorátů a perchlorátů.
Až tedy jednou první lidská stopa poprvé otiskne svou podrážku do rudého prachu Marsu, nebude to jen otisk boty v regolitu. Osadníci budou přesně vědět, co od něj mohou čekat.
Zdroje: Alex McBratney, Daniel Irving, Nicolas Francos, Sandra J. Evangelista, Thomas O’Donoghue, Thilini Jayasekara, Minhyung Park, Areths and the Provisional Polythetic Areth Classification System (PPACS): a hierarchical and nomenclatural framework for Martian soil classification, CATENA, Volume 275, 2026, Odkaz
Dana Tenzler
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