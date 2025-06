Kazí nám modré světlo spánek?

Také rádi večer ležíte v posteli s telefonem nebo tabletem, projíždíte sociální sítě, čtete zprávy nebo knížku - a máte špatně svědomí, protože to prý kazí spánek? Dobrá zpráva pro všechny závisláky. (délka blogu 3 min.)

V roce 2014 vydali vědci z Harvardu studii, která způsobila poprask. Zjistili prý, že sledování mobilního telefonu nebo počítače před spaním snižuje hladinu melatoninu – hormonu, který připravuje tělo na spánek. Dobrovolníkům, kteří četli z tabletu místo z papírové knihy, klesla hladina melatoninu až o 55 %, usínali o 10 minut déle a jejich biologické hodiny se posunuly v průměru o 1,5 hodiny.

Proč právě modré světlo?

Autoři studie následně vysvětlili, že na vině jsou speciální buňky sítnice, které jsou extrémně citlivé právě na krátkovlnné (tedy modré) světlo. Když na ně takové světlo dopadá, vyšlou do mozku signál, že je den - a potlačí tak produkci melatoninu. Evolučně to dává smysl – přes den je v přírodě světlo spíše modré, zatímco večer je více červené složky světla. Proto mozek modré světlo vnímá jako signál k tomu, aby zůstal vzhůru.

Filtry a noční režimy mobilních zařízení

Následovala úplná lavina článků a doporučení: Nemáme se dívat do telefonu aspoň hodinu před spaním. Máme si koupit brýle, které blokují modrou část světelného spektra. Zareagovali i výrobci, kteří do svých zařízení přidali tzv. noční režimy, které snižují podíl modré složky a obrazovku zbarvují do červena. Zdálo se, že věda zvítězila a problém je vyřešen.

Nová data - efekt je přeceňovaný

Zdá se ale, že to nebude tak jednoduché. Velký přehled desítek studií publikovaný v časopise Sleep Medicine Reviews ukázal, že vliv obrazovek na spánek je ve skutečnosti mnohem menší, než jsme si mysleli.

Nejspíš bude skutečně pravda, že jasný displej opravdu potlačuje výrobu melatoninu, ale v praxi to znamená prodloužení usínání maximálně o 10 minut – a to i při několikahodinovém čtení zařízení, které je zapnuté na maximální jasnost obrazovky. V některých studiích dokonce lidé po sledování mobilních zařízení usínali rychleji než bez něj.

Vysvětlení by mohlo být jednoduché. Intenzita světla z telefonů a tabletů je ve srovnání s běžným osvětlením domácnosti nebo jasem Slunce za dne zanedbatelná. Ani nejjasnější displeje nevydávají víc než 80 luxů, což je hluboko pod hranicí 500 luxů, která je potřeba k výraznějšímu posunu biologických hodin, tvrdí vědci.

A co víc - ani barva světla nehraje zásadní roli. Experimenty ukázaly, že pokud je intenzita stejná, žluté i modré světlo mají na spánek srovnatelný efekt. Noční režimy tedy nejsou zázračným řešením – a brýle blokující modrou složku také ne.

Co tedy skutečně ovlivňuje spánek?

Výzkumy ukazují, že důležitější je to, co na telefonu děláte a v jaké jste náladě. Pokud před spaním čtete pracovní e-maily nebo sledujete stresující zprávy, je logické, že budete usínat hůř – ne kvůli světlu, ale kvůli zvýšenému pocitu rozrušení. Podobně může zpomalit usínání také intenzivní komunikace s přáteli nebo hraní her. Je to jednoduše zábavnější než spánek, a tak prostě jdete spát později.

Důležitější je tedy obsah sledovaného média a v jakém stavu se člověk při sledování nachází. To je dobrá zpráva pro všechny, kdo neusnou bez pohádky na dobrou noc - přehrávanou na mobilu.

