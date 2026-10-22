Jsou Uran a Neptun planetární bratři, nebo spíš vzdálení sourozenci?
Obě planety v minulosti navštívila jen jedna jediná sonda. Jednalo se o Voyager 2 a její průlet kolem obou planet se odehrál v osmdesátých letech dvacátého století. Kvůli obrovské vzdálenosti od Slunce máme velké problémy s jejich pozorováním ze Země. Vzdálenost Uranu se pohybuje přibližně v rozmezí od 2,6 do 3,2 miliardy kilometrů a v případě Neptunu je to zhruba od 4,3 do 4,7 miliardy kilometrů.
Teleskopy dokážou dohlédnout jen do vrchních vrstev planetární oblačnosti, takže vlastnosti vnitřních vrstev atmosféry těchto planet zůstávaly dlouho neznámé. Je jen logické, že se vědci snaží rozluštit všechny hádanky, které nám tyto planety nabízejí - jsou totiž příslušníky toho druhu planet, který je ve vesmíru velmi častý. Když se nám podaří odhalit stádia jejich vzniku, budeme lépe odhadovat také stav vzdálených exoplanet.
Vznik nejvzdálenějších planet naší soustavy
Vědci se už dlouho zabývají tím, jak vlastně Uran a Neptun vznikly. Existují dvě hlavní teorie. První vychází z toho, že se planety všechny najednou zrodily z obřího oblaku prachu a plynu. Druhá a populárnější teorie říká, že planety rostly postupným nabalováním pevných kousků a ledových krystalů kolem pevného jádra. Abychom zjistili, která z teorií je správná, potřebujeme zjistit, kolik těžkých prvků, jako jsou kyslík a uhlík, se ukrývá hluboko v jejich nitru.
Zatímco u Jupiteru a Saturnu vědci dokázali změřit složení plynů přímo uvnitř atmosféry pomocí sond, které do nich vletěly, u obou nejvzdálenějších ledových obrů je to jinak. Voda a kyslík jsou uloženy v obrovských hloubkách pod tlakem stovek barů. Plánované mise k Uranu sice počítají s vysláním atmosférických sond, ty ale dokážou sestoupit pouze do hloubky, kde panuje tlak zhruba deseti barů. Kyslík v podobě vody v ještě hlubších vrstvách atmosféry tak zůstane lidem nedostupný. Vědci proto musejí pátrat po stopách pomocí nepřímých metod a složitých počítačových modelů.
Oxid uhelnatý
Jednou z nejlepších možností je výzkum plynu, který se jmenuje oxid uhelnatý.
Hluboko v nitru planet panují obrovské teploty a tlaky, kde se chemické látky zapojují do různých chemických reakcí a jejich koncentrace jsou tedy v určité rovnováze. Když ale proudy plynů vynášejí hmotu do vyšších a chladnějších oblastí, chemické reakce už nestíhají probíhat tak rychle jako v hloubce a jejich složení prakticky zamrzne v určitém stavu. Tento plyn pak vystoupá až do horních vrstev atmosféry, kde ho dokážeme změřit. Když vědci zjistí, kolik oxidu uhelnatého se nachází ve vrchní vrstvě, dokážou spočítat, kolik kyslíku se schovává také v hlubinách planetární atmosféry.
Dlouhou dobu vědci netušili, jak na tom Uran s oxidem uhelnatým vlastně je, protože přístroje detekovaly jen stopy pocházející z vesmíru, například po dopadech komet.
Teprve nedávná pozorování pomocí moderního teleskopu ALMA přinesla úspěch a potvrdila přítomnost vnitřního oxidu uhelnatého i v atmosféře Uranu. Na Neptunu byl tento plyn objeven už dříve, a to v mnohem vyšší koncentraci.
Tým vědců vytvořil vylepšený počítačový model, který bere v úvahu, že podmínky na planetách nejsou všude stejné a mění se podle zeměpisné šířky. Vědci zkoumali, jak teploty, množství methanu a rychlost promíchávání plynů v jejich atmosféře ovlivňují naměřené koncentrace oxidu uhelnatého. Také poprvé detailně spočítali, jak moc mohou výsledky zkreslit drobné chyby v laboratorních měřeních samotných chemických reakcí.
Ukázalo se, že důležitou roli v celém procesu hraje například i rotace planet. Protože se Uran a Neptun otáčejí obrovskou rychlostí, tato rotace silně potlačuje vnitřní promíchávání plynů. Ty se pak nejlépe promíchávají v oblasti rovníku, zatímco směrem k pólům je proudění výrazně slabší.
Rozdíly mezi oběma planetami
Když vědci modely spočítali, zjistili, že Uran má v sobě mnohem méně kyslíku než Neptun. Zatímco na Uranu dosahuje množství kyslíku zhruba 60 až 177násobku sluneční hodnoty, na Neptunu je to dokonce 222 až 342krát více než na Slunci. Rozdíly mezi oběma planetami potvrzují, že každá z nich má za sebou úplně jiný vývoj. Laboratorní nejistoty v chemických reakcích přitom způsobují jen velmi malou nejistotu, takže výsledky jsou velmi spolehlivé.
Když vědci porovnali poměr uhlíku a kyslíku na obou planetách s tím, jak vypadal prastarý disk prachu a plynu kolem mladého Slunce, zjistili, že složení Uranu zhruba odpovídá oblasti, kde se v disku nacházel jak vodní led, tak zmrzlý methan a oxid uhelnatý. Naopak Neptun vykazuje hodnoty, které ukazují, že jeho stavební kameny vznikaly mnohem blíže u Slunce, v oblastech, kde dominoval čistý vodní led. Neptun se tak podle všeho zrodil blíže k centru Sluneční soustavy a teprve později se posunul na dnešní chladný okraj slunečního planetárního systému.
Ukazuje se tedy, že pokud opravdu chceme odhalit všechna tajemství ledových obrů, neobejdeme se bez nové kosmické mise. Jedno ovšem víme už teď. Až lidstvo k Uranu pošle novou sondu s přistávacím modulem, nejlepší místo pro její vstup do atmosféry bude právě v oblasti rovníku. Právě tam totiž probíhá nejlepší míchání plynů a průzkum tam tedy bude nejefektivnější.
Zdroje: Briand, T., Hue, V., Mousis, O., Cavalié, T., Benest Couzinou, T., Schneeberger, A., & Hofstadter, M. D. (2026). Contrasting C/O ratios in Uranus and Neptune from disequilibrium chemistry: A clue to distinct evolutionary pathways? Astronomy & Astrophysics, 714, A364. Odkaz
Dana Tenzler
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