Jak vznikají superzemě a minineptuny?

Exotické typy planet, kterým vědci říkají superzemě a minineptuny se, jak se zdá, netvoří nahodile. Vědci provedli simulace, které vyjasnily, jak takové planety mohou vznikat a proč se pozorují jen planety určitých hmotností.

V poslední době objevili astronomové tisíce planet, které krouží kolem cizích hvězd. Některé z nich jsou podobné Zemi, jiné připomínají obří plynné planety a jsou podobné spíše našemu Jupiteru. Další typy planet jsou exotičtější - a my je v naší vlastní soustavě nemáme.

Ilustrace: Zdroj: D. Tenzler

Paradoxně u cizích hvězd vědci nejčastěji nacházejí planety, které z naší vlastní soustavy neznáme: tzv. superzemě a minineptuny. Co jsou zač? A jak vlastně vznikají?

Planety, které doma nemáme

Superzemě jsou planety, které jsou větší než Země, ale menší než Neptun. Obvykle mají průměr 1 až 1,8 krát větší než Země. Minineptuny jsou ještě o něco větší, jejich průměr může být až čtyřnásobek Země.

Ve Sluneční soustavě máme buď malé kamenné planety (Merkur, Venuše, Země, Mars) nebo velké plynné obry (Jupiter, Saturn, Uran, Neptun). Superzemě a minineptuny jsou vlastně mezičlánkem - jejich vlastnosti se nepodobají ani jednomu z těchto výše zmiňovaných druhů. Ukazuje se, přitom, že právě tyto typy planet jsou v naší galaxii nejběžnější. Podle průzkumů krouží kolem zhruba třetiny hvězd podobných Slunci.

Proč jsou tak časté?

Dlouho jsme nevěděli, proč zrovna tyto planety vznikají tak často. Nové počítačové simulace ale ukazují, že jejich vznik je vlastně jen následkem fyzikálních zákonů a musí k němu docházet téměř všude, kde se rodí hvězdy a jejich planetární soustavy.

Jak vznikají planety?

Čerstvě vzniklou hvězdu obklopuje disk plynu a prachu – tzv. protoplanetární disk. Právě z tohoto materiálu se tvoří planety. Prachová zrnka se srážejí a lepí k sobě, vznikají větší a větší oblázky a fragmenty, z nichž se časem stávají kilometrové planetesimály – stavební bloky planet.

Vědci si dlouho mysleli, že tyto planetesimály vznikají rovnoměrně v celém disku. Nové výzkumy ale ukazují, že tomu tak není. Planetesimály se tvoří hlavně v úzkých prstencích, na konkrétních vzdálenostech od hvězdy, kde jsou ideální podmínky – například v blízkosti tzv. sněžné hranice, kde panuje taková teplota, že molekuly vody přecházejí z plynného skupenství do pevného - vzniká z nich led.

Dva hlavní prstence – dvě rodiny planet

Tzv. vnitřní prstenec se nachází poměrně blízko hvězdy. Vznikají tu hlavně kamenné planetesimály – zárodky budoucích superzemí. Vnější prstenec se rozprostírá za sněžnou hranicí, dál od hvězdy. Tady už najdeme planetesimály bohaté na led a těkavé látky – zárodky minineptunů.

Superzemě ve vnitřním prstenci rostou hlavně díky tomu, že se planetesimály mezi sebou vzájemně srážejí a spojují se do větších těles. Proces se tak trochu podobá stavbě sněhuláka nebo sněhové koule. Čím větší taková pomyslná koule je, tím víc materiálu přitahuje (tzn. se na ni nalepuje - pokud uvažujeme o zvětšující se kouli, kterou válí děti ve sněhu).

Minineptuny ve vnějším prstenci mají navíc možnost získávat ledové oblázky, které se pohybují v této části disku. Díky tomu rostou ještě rychleji a mohou si udržet i lehké plyny, jako je vodík a helium. Proto jsou minineptuny často obdařeny hustou atmosférou.

Zajímavé velikosti planet

Když astronomové zkoumali objevené exoplanety, zjistili, že mezi superzeměmi a minineptuny chybí takové planety s určitou velikostí. Konkrétně našli vědci málo takových planet, které mají velikost 1,5 až 2 Země.

Dalo by se to vysvětlit ztrátami atmosféry (například kvůli záření hvězdy). Výsledkem jsou dvě hlavní skupiny: menší, kamenné superzemě a větší, plynové minineptuny.

Co ukazují nové simulace?

Když planety rostou, logicky se také vzájemně ovlivňují. Díky tomu mohou měnit své dráhy a někdy se i srážet. Po rozptýlení původního plynového disku může docházet k tak intenzivním strážkám, že se může planetám měnit dokonce i atmosféra nebo se v jejich blízkosti může vytvořit měsíc – podobně jako se to stalo u Země.

Simulace ukazují, že v systémech, kde vznikne na počátku vývoje víc planetesimál, může být po čase i větší množství planet. V některých případech se vytvoří až šest superzemí nebo minineptunů, které obíhají velmi blízko své hvězdy. Tyto planety bývají často podobně velké a mají podobné složení, protože vznikly ze stejného prstence za stejných podmínek.

Může být v těchto systémech i planeta podobná Zemi?

Většina planet v tzv. obyvatelné zóně (kde panují takové podmínky, že by tu mohla existovat voda v kapalném stavu) je podle modelů spíš bohatá na vodu – jsou to tedy spíše vodní světy, které by měly mít jen malý podíl kontinentů. Jen asi v 1% případů vznikne v této oblasti kamenná planeta podobná Zemi, která prošla i velkou srážkou a tvorbou měsíce na oběžné dráze kolem planety.

To naznačuje, že planety podobné naší Zemi rozhodně nejsou ve vesmíru samozřejmostí.

Vědci už teď plánují další mise, které by měly tyto počítačové modely potvrdit nebo vyvrátit. Možná pak budeme moci lépe odhadnout, kolik planet podobných Zemi existuje v naší Galaxii.

Zdroj: Odkaz