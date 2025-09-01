Jak těžké jsou vlastně mraky na obloze?
I ty nejlehčí mraky mohou vážit tisíce tun, a to i za krásného slunečného počasí. O hodně těžší jsou samozřejmě mraky, které přinášejí silné bouřky a déšť. Proč jsou mraky tak těžké a jak se vlastně jejich hmotnost měří?
Mraky
Mrak je ve skutečnosti soubor velmi malých vodních kapek. Když se nachází těsně nad povrchem země, říkáme mu mlha. Kapky mají průměr přibližně od 0,001 do 0,015 milimetru. Díky své mikroskopické velikosti mohou být tyto kapky unášeny vzdušnými proudy, což jim umožňuje vznášet se ve vzduchu. V oblacích se nachází také vodní pára, přičemž vzduch může při určité teplotě obsahovat pouze určité množství této páry, takže je její množství omezené.
Jakmile se tento limit překročí, pára kondenzuje a vytváří nové kapky vody. Tyto kapky se spojují, zvyšují svou hmotnost a vytvářejí těžší mrak. V okamžiku, kdy mrak obsahuje dostatečné množství vody, začnou kapky padat na zem ve formě deště, protože je vzdušné proudění už neudrží na místě.
Vysoko v atmosféře, kde panují nízké teploty, mohou mraky obsahovat ledové krystalky nebo sněhové vločky. V některých případech se mohou vytvořit i kroupy o průměru několika centimetrů. Kromě vody a ledu obsahují mraky i různé nečistoty, například jemný prach nebo saze. Tyto nečistoty slouží jako kondenzační jádra pro tvorbu nových kapek.
Co ovlivňuje hmotnost mraku?
Hmotnost mraku závisí na hmotnosti vzduchu a vody, kterou obsahuje. To znamená, že hmotnost mraku závisí na jeho velikosti, teplotě a hustotě.
Čistý vzduch má hmotnost přibližně 1,2 kilogramu na kubický metr. V závislosti na teplotě může vzduch v oblaku obsahovat navíc různé množství vodní páry, což ovlivňuje jeho hustotu. Například při teplotách od 5 do 20 °C může oblak pojmout 5,8 až 17,3 gramu vody na každý kubický metr vzduchu.
Jak se vypočítá hmotnost mraku?
Přesně zjistit hmotnost mraku je velmi obtížné, protože jeho nepravidelný tvar znemožňuje přesné měření jeho objemu. Meteorologové proto odhadují objem mraku, aby získali přibližnou hodnotu jeho hmotnosti. Množství vody v oblaku se zjišťuje pomocí satelitů, letadel a radarových systémů.
Hmotnost oblaků ve slunečném počasí (Cumulus)
Mraky, které se objevují během slunečného počasí, obsahují přibližně 1 gram vody na kubický metr. Středně velký kumulus může mít objem až 1 kubický kilometr. To znamená, že může obsahovat až miliardu kubických metrů, což váží přibližně 1000 tun.
To znamená, že takový mrak váží tolik jako zhruba 800 automobilů.
Obrázek: 800 automobilů. Zdroj: D. Tenzler
V tropických oblastech, kde je vzduch teplejší, mohou mraky obsahovat mnohem více vody. V oblasti u rovníku může oblak obsahovat až 7 gramů vody na kubický metr, což znamená, že mraky jsou v těchto oblastech až sedmkrát těžší než v mírném pásmu.
Hmotnost bouřkových mraků (Cumulonimbus)
Bouřkové mraky, známé jako kumulonimby (Cumulonimbus), jsou v porovnání s kumuly skutečně obrovské. Některé z těchto gigantických mraků mohou obsahovat až několik milionů tun vody a jejich hmotnost může dosahovat obrovských čísel. V tropických bouřích mohou největší mraky vážit až stovky milionů tun.
Proč tedy vlastně mraky, přestože jsou tak těžké, nespadnou na zem?
Mraky mají sice vysokou hmotnost přesto se mohou dlouhou dobu vznášet v atmosféře. Nespadnou na zem, protože jsou složeny z velmi malých částic. Každá vodní kapka je mnohem menší než kapka vody, kterou produkuje váš domácí rozprašovač. Teplý stoupající vzduch poskytuje potřebný vzestupný pohyb, který drží tyto malé částice ve vzduchu. Teprve když kapka nasbírá dostatek vody, stane se tak těžká, že začne klesat k zemi. Kdy přesně se to stane, závisí na teplotě, vzdušném proudění a také stáří mraku.
Dana Tenzler
Dana Tenzler
Dana Tenzler
Dana Tenzler
Dana Tenzler
