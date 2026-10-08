Jak staré jsou Saturnovy prstence?
Všechny obří planety naší Sluneční soustavy mají rozsáhlé systémy prstenců, ale žádný z nich se nevyrovná komplikovanému systému, který krouží kolem Saturnu. Zatímco prstence Jupiteru, Uranu a Neptunu jsou poměrně tmavé, slabé a nachází se v nich spíš větší množství prachu, prstence Saturnu obsahují více než 95 % vodního ledu a jejich celková hmotnost dosahuje úctyhodných 1,54 x 10^19 kilogramů, což odpovídá přibližně 0,41 hmotnosti měsíce Mimas.
Zajímavou záhadou ovšem dodnes zůstává vznik takového komplikovaného systému prstenců.
Mise Cassini
Možná si vzpomínáte na sondu Cassini, která se 13 roků zabývala právě výzkumem Saturnu. Sonda odstartovala ze Země v říjnu roku 1997 a po sedmileté cestě dorazila k Saturnu v červenci roku 2004. Stala se první umělou družicí na jeho oběžné dráze. Na začátku roku 2005 vypustila do atmosféry záhadného měsíce Titan evropskou sondu Huygens, která jako první přistála na jeho povrchu. Mise Cassini objevila pod povrchem měsíce Enceladus globální oceán s gejzíry tekuté vody, odhalila řeky a jezera tekutých uhlovodíků na Titanu, detailně zmapovala složité struktury v Saturnových prstencích a nasnímala dokonce bouře v jeho atmosféře.
V září roku 2017 ji pak čekal manévr, který byl nazýván Grand Finale, při kterém se řízeně ponořila do horních vrstev atmosféry Saturnu aby se plánovaně rozpadla. Vědci tak zajistili, že trosky sondy skončí v nitru obří planety a nemohou kontaminovat její měsíce případnými pozemskými mikroby.
Prstence Saturnu
Na konci mise sondy Cassini převládl ve vědecké komunitě názor, že prstence jsou poměrně mladé. Jejich neobvyklé složení totiž neodpovídalo dlouhodobému bombardování meziplanetárním prachem, které by je za miliardy roků muselo výrazně znečistit.
Vědci z měření odvodili takzvanou dobu expozice, kterou odhadli na 100 až 400 milionů roků.
V poměrně nedávné minulosti muselo v okolí Saturnu dojít k nějaké mimořádné události. Mohlo se jednat například o rozpad jednoho ledového měsíce. Ten nemusel být dokonce ani moc velký, mohl mít průměr kolem 300 kilometrů.
Vědci se nedávno rozhodli tyto předpoklady podrobně přezkoumat a přehodnotit. Zohlednili různé jevy, které mohou mít vliv na znečišťování prstenců prachem. Gravitace Saturnu ho například může přitahovat. Přehodnotili také rychlost dopadajících částic. Sonda Cassini zaznamenala průměrnou rychlost kolem 4,3 kilometrů za sekundu. To ovšem může situaci zkreslovat, protože vliv planety přednostně přitahuje pomalejší částice. Po opravě vyšla reálná rychlost mikrometeoroidů na hranici Saturnovy sféry vlivu na 6,8 kilometrů za sekundu.
Vědci zjistili, že množství prachu dopadajícího na prstence by mohlo být ve skutečnosti přibližně 5 krát nižší, než jsme se domnívali. Tento fakt zvyšuje odhadovaný věk prstenců z necelých půl miliardy roků na 2 až 5 miliard roků, čímž zásadně zpochybňuje teorii o tom, že by měly být velmi mladé.
Fyzika při dopadu mikrometeoritů vysokou rychlostí navíc přináší další efekty. Při nárazu dochází k odpaření části materiálu jak meteoritu, tak samotného prstence. Výzkumy ukazují, že při nárazu do ledu se odpaří značné množství hmoty a do prstence se zpět zachytí jen zlomky procent původního nečistého materiálu. Pokud se pak započítá odpařování prachu a ledu při nárazech, může věk expozice snadno dosáhnout celých 4,5 miliardy roků, což odpovídá stáří samotného Saturnu.
Dalším procesem, který může zásadně měnit složení prstenců, je kosmické zvětrávání. Působením slunečního záření a ionizujícího částicového větru dochází k postupné chemické i fyzikální degradaci tmavých silikátových částic prachu. Prach tak nemusí v prstencích zůstávat v detekovatelné podobě navždy. Modelování ukazuje, že rovnováha mezi neustálým přísunem prachu z mikrometeoritů a jeho odbouráváním kosmickým zvětráváním vede k tomu, že podíl nečistot v prstencích se časem blíží určité pevné hodnotě.
To znamená, že pokud by byla účinnost kosmického zvětrávání dostatečně vysoká, dosáhly by prstence časem rovnovážného stavu znečištění (konkrétně by obsahovaly přibližně 0,93 % prachu v prstenci B a 0,78 % v prstenci A). To přesně odpovídá hodnotám, které naměřila sonda Cassini. V takovém případě zjištěný podíl prachu vůbec nevypovídá o věku prstenců ani o jejich původním složení při vzniku, ale je jen výsledkem dlouhodobé rovnováhy mezi nárazovým znečišťováním mikrometeority a čistícími procesy, které množství prachu snižují.
To by také znamenalo, že prstence, které krouží kolem planety Saturn, mohou být stejně staré jako samotná Sluneční soustava. Dokud nebudou přesněji změřeny fyzikální parametry vysokorychlostních nárazů v kryogenních podmínkách, zůstává původ a stáří prstenců pořád ještě hádankou.
Zdroj: Ricerchi, G., & Crida, A. (2026). Saturn’s rings age, I: Reconsideration of the exposure age. Icarus, 452, Article 117029. Odkaz
Dana Tenzler
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