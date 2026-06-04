Jak dlouho přežije pozemská biosféra budoucí oteplování planety?
Nová simulace klimatu přináší pro život na Zemi nečekaně optimistické zprávy. Ukazuje se, že pozemské rostliny by mohly narůstajícímu žáru stárnoucího Slunce vzdorovat mnohem déle, než se doposud předpokládalo. Biosféra by tak mohla existovat ještě dalších 1,8 miliardy roků.
Tradiční vědecká předpověď vycházela z toho, že bude Slunce během svého stárnutí zvyšovat svůj zářivý výkon. Bude docházet ke zvýšení povrchové teploty na planetě a díky tomu také k intenzivnějšímu zvětrávání silikátových hornin.
Tento proces bude z atmosféry odčerpávat oxid uhličitý, což sice planetu ochladí a trochu pomůže stabilizovat budoucí klima, ale zároveň to rostliny vystaví kritickému nedostatku základní živiny pro fotosyntézu.
Starší modely varovaly, že jakmile hladina oxidu uhličitého klesne pod hranici 10 částic na milion, bude to znamenat definitivní konec pro většinu složitějšího rostlinného života, který tímto nedostatkem CO2 ve vzduchu vyhladoví.
Nová studie, která je postavená na komplexním 3D modelu ExoCAM, ovšem tyto dřívější pesimistické scénáře přehodnocuje. Starší modely totiž příliš zdůrazňovaly globální oteplování, protože nedokázaly přesně zachytit prostorové změny v oblačnosti, koloběhu vody nebo úbytku ledovců.
Budoucnost naší planety
Vědci se zaměřili na dva extrémní scénáře budoucího vývoje naší planety. Prvním je případ slabého zvětrávání, kdy hladina oxidu uhličitého neklesá a teplota povrchu roste. Druhým je případ silného zvětrávání, kdy se teplota drží na stabilní úrovni díky drastickému poklesu koncentrace oxidu uhličitého.
V obou těchto krajních případech jsou výsledky pro přežití vegetace překvapivě příznivé. Pokud by zvětrávání bylo jen slabé a planeta se zároveň oteplovala, kritická tepelná hranice pro většinu suchozemských rostlin by nastala až za 1,68 miliardy roků. Ty nejodolnější druhy by dokázaly vzdorovat dokonce až do doby kolem 1,87 miliardy let. Pokud by naopak zvětrávání fungovalo velmi silně, tradiční limit deseti částic na milion oxidu uhličitého pro fotosyntézu by byl sice dosažen za 1,35 miliardy roků, ale ani to by pro život nemuselo znamenat okamžitý konec.
Vědci totiž upozorňují, že evoluce má v rukávu hned několik triků. Rostliny využívající takzvaný CAM metabolismus, mezi které patří například kaktusy nebo agáve, dokážou hospodařit s uhlíkem efektivněji než ostatní rostliny. Mohou ho recyklovat přímo při vlastním procesu dýchání. Tyto rostliny by tak mohly bez problémů přežít i v atmosféře s pouhou jednou částicí oxidu uhličitého na milion, což posouvá hranici přežití na celé 1,84 miliardy roků.
Organismy jako vodní řasy by mohly prospívat i v situaci, kdy by byla atmosféra na pohled naprosto nevhodná pro život na Zemi.
Odhadovaný věk naší biosféry se pak shoduje s dobou, kdy Země kvůli narůstajícímu slunečnímu žáru definitivně ztratí své oceány.
Život na naší planetě by tedy mohl vydržet stovky milionů roků déle, než jsme si původně mysleli. Rostliny by tu s námi s velkou pravděpodobností mohly zůstat tak dlouho, dokud na Zemi budou poslední zbytky tekuté vody.
Zdroje: Haqq-Misra, J. a Wolf, E. (2026). Maximum Lifetime of the Vegetative Biosphere. JGR: Atmospheres (v tisku), arXiv:2605.22404v1 [astro-ph.EP], Odkaz
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