Hrozí výbuch sopky přímo ve střední Evropě?
Když se v Eifelu konal poslední velký sopečný výbuch, způsobil záplavovou vlnu v Rýnu a pokryl půlku Evropy popelem. Odehrálo se před více než 13 000 roky. Od té doby sopky v Eifelu spí a nebyly tu zaznamenány žádné významné erupce. V posledních letech však geologové zjistili, že sopečná aktivita opět roste, včetně zvedání zemské kůry a slabých zemětřesení. V oblasti byly objeveny magmatické komory. Nacházejí se v hloubce mezi 10 a 30 kilometry. Může se brzy v Německu odehrát nový vulkanický výbuch?
Ilustrace: Zdroj: D. Tenzler
Stará data - nové poznatky
Vědci z Karlsruhe analyzovali seismická data, stará už celých 38 roků. Tato data byla původně získána díky projektu, při kterém se v osmdesátých letech minulého století v Eifelské oblasti pomocí vibračních desek způsobovaly otřesy půdy, aby se pak následně zkoumaly odrazy seismických vln.
Bylo by jistě lepší, kdyby byly provedeny nové praktické studie, pokud ale nejsou připravené a lehce proveditelné, postačí i starší data, zaznamenaná před několika desetiletími. Vědci jsou prý dnes schopni z těchto už dávno existujících dat extrahovat mnohem detailnější obrázky podzemních struktur, než to bylo možné v době, kdy se studie prováděly. Zpracování seismických dat se díky moderním technologiím značně zjednodušilo a zlepšilo. Znamená to například, že mohou kdysi identifikované struktury dnes zobrazit ve vyšším rozlišení a evidovat jejich vlastnosti, které dříve vědci neznali.
Magmatické rezervoáry pod vrchovinou Eifel
Podle nové analýzy existuje v západní části, nazývané také Vulkaneifel, v hloubkách 10 až 30 kilometrů několik podzemních struktur, které vykazují výraznou seismickou aktivitu. Podobají se plochým kapsám, nacházejícím se hluboko v podzemí. Tyto podzemní objekty dosahují dokonce až ke spodní hranici litosféry. Je vysoká pravděpodobnost, že se jedná o magmatické komory, které obsahují jak kapalný vulkanický CO₂, tak i roztavené magma.
Vědci počítají s tím, že kapsy obsahují zhruba deset procent bazaltové taveniny. To se na první pohled může zdát jako nízká hodnota – ve skutečnosti jde ovšem o 50 milionů krychlových metrů roztavené horniny v jednom z těchto objektů, který je dlouhý přibližně šest kilometrů, široký 500 metrů a vysoký 200 metrů.
Ilustrace: Zdroj: D. Tenzler
Je tu ale i dobrá zpráva - vědci zatím neobjevili žádné konkrétní známky aktivní sopky. To znamená, že výše zmiňované magmatické pole je v současnosti v klidu a nové erupce mohou nastat až tehdy, když tavenina získá možnost k vzestupu na zemský povrch.
Očekává se, že pokud by sopečná aktivita v Eifelu skutečně znovu začala, dojde spíše k menším erupcím. Velký výbuch, podobný tomu, který se odehrál před 13 000 roky, je podle dostupných seismických dat vysoce nepravděpodobný. Magma se může pod povrchem nacházet skutečně už tisíce roků a může to trvat další tisíciletí, než se dostane na povrch.
Nové sopečné činnosti se tedy aktuálně bát nemusíme, přesto se jistě vyplatí podzemní magmatické komory sledovat.
Vědci hlídají oblast pomocí seismických senzorů. Měří otřesy, které by mohly naznačovat pohyb magmatu. Díky častým GPS měřením pak sledují, jestli a jak se pohybuje povrch země (zvedá se nebo klesá). Kromě toho se provádějí chemické analýzy plynů. Měří se koncentrace oxidu uhličitého a dalších plynů. To všechno jsou mimochodem metody, které se běžně používají vulkanology i u různých aktivních sopek.
Zdroj: Odkaz, Geophysical Research Letters, doi: 10.1029/2024GL111425, Odkaz, Odkaz
Dana Tenzler
