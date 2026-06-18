Grandidierit - vzácnější než diamant
Příkladem může být grandidierit, minerál s neobyčejnými vlastnostmi. Jeho modrozelená barva připomíná oceán nebo tropickou lagunu. Zatímco diamanty se těží ve velkém a jejich cena se dá vyčíst v různých příručkách, objevuje se na trhu grandidierit tak zřídka, že každý nový nález vyvolává vlnu nadšení.
Kámen z Madagaskaru
Grandidierit objevil v roce 1902 francouzský mineralog Alfred Lacroix.
Pojmenoval ho na počest slavného francouzského badatele a přírodovědce Alfreda Grandidiera, který se věnoval zkoumání přírody a historie tohoto ostrova. Grandidierit tedy lidstvo zná a rozlišuje od ostatních minerálů jen zhruba sto roků.
Poté, co byl nový minerál vědecky popsán, se mu ale dál vlastně nikdo nevěnoval. V dalších desetiletích byl sice součástí učebnic, ale málokdo mohl říci, že ho viděl na vlastní oči.
Jeho exempláře - to byla jen drobná zrnka v několika muzejních regálech.
Situace se změnila až na počátku jednadvacátého století. Tehdy byla objevena nová naleziště na Šrí Lance a v dalších částech Madagaskaru. Pro sběratele se to stalo vlastně malou senzací. Kámen se navíc poměrně nedávno dočkal dokonce i šperkařského uplatnění.
Vzácný drahokam
Geologická vzácnost grandidieritu je způsobena tím, že pro svůj vznik vyžaduje výjimečné podmínky. Ke svému zrodu potřebuje jak vysokou teplotu, tak poměrně nízký tlak a navíc se musejí v okolní hornině nacházet chemické prvky bor a hliník. Na naší planetě se takové podmínky dají nalézt jen na několika málo místech.
To, co dělá grandidierit tak nesmírně fascinujícím pro vědce i laiky, je jeho chemické složení a fyzikální vlastnosti.
Z pohledu chemika je tento minerál složitý borosilikát hořčíku a hliníku, v jehož chemickém vzorci se nachází také atomy železa - (Mg,Fe)Al₃(BO₃)(SiO₄)O₂.
Laika zase naopak zaujme jeho vzhled. Za něj vděčí tento minerál právě drobným stopám železa, které v krystalické mřížce nahrazují hořčík. Čím vyšší je koncentrace železa, tím intenzivnější je výsledná modrozelená nebo tyrkysová barva kamene.
Pleochroismus
Ještě zajímavější dělá tento minerál jeho pleochroismus. Je to optický jev, při kterém krystal vykazuje různé barvy nebo různé odstíny barvy, když se na něj díváme z různých směrů.
Když světelný paprsek vstoupí do pleochroického drahokamu, rozdělí se kvůli specifické vnitřní stavbě kamene do dvou nebo tří různých směrů. Každý z těchto směrů absorbuje světlo jiným způsobem. To znamená, že z každé strany krystalu vystupuje paprsek s trochu jinou kombinací vlnových délek. Výsledkem je, že lidské oko vidí odlišné barvy podle toho, pod jakým úhlem kámen pozoruje.
Když držíte grandidierit v ruce a pomalu jím otáčíte, můžete sledovat, jak plynule přechází od tmavě modré přes svěží zelenou až po téměř průhlednou, žlutavou nebo bílou barvu.
S tvrdostí dosahující hodnoty sedm až sedm a půl na Mohsově stupnici je grandidierit navíc dostatečně odolný vůči poškrábání, takže by se z něj mohly dělat nejen šperky, které se nosí na krku nebo na uších (tak jako z některých opticky zajímavých, ale příliš měkkých a k poškození náchylných minerálů) - ale dá se používat také v prstenech.
Vzácné exempláře
Většina známých exemplářů grandidieritu se ale ve špercích nevyužívá, jsou totiž kalné. Možná se s nimi setkáte ve formě malých korálků.
Skutečnými poklady jsou pak čisté a průzračné krystaly, které nemají viditelné vnitřní praskliny a inkluze. Nalezení takového krystalu je srovnatelné s výhrou v loterii. Na mezinárodním trhu drahokamů jsou takové kameny extrémně vzácné. Jediný karát (připomeňme si, že karát je jednotka, kterou se ve šperkařství popisuje váha kamene a odpovídá pětině gramu) může na mezinárodních aukcích stát dvacet tisíc amerických dolarů, ale také mnohem více (v závislosti na sytosti odstínu). Grandidierity totiž nemají jednotnou cenovou sazbu. Kameny, které jsou větší než tři karáty, jsou v podstatě jen sběratelskou raritou.
Pokud se nepodaří objevit nová naleziště, bude cena těchto minerálů i nadále růst. Dnešní zásoby tohoto zajímavého materiálu jsou totiž už prakticky vyčerpané. Grandidierit je tedy podobně cenný jako nejvzácnější barevné varianty diamantu, i když se jedná vlastně jen o drahokam s borosilikátovým složením.
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