Fyzika a chemie obyčejného čaje
Jev často působí nepříjemně - jako by se jednalo o nečistotu, pocházející z hrnku nebo z čajových lístků. Špinavý hrnek tu ale nehraje žádnou roli.
Na vině je - a vás to nepřekvapí - fyzika a chemie.
Hrátky čaje a vzduchu
Vznik tohoto povlaku závisí na složení vody i na tvaru nádoby, ve které se čaj nachází.
Možná máte to štěstí, že bydlíte v oblasti s poměrně měkkou vodou - a pak tento jev prakticky neznáte. V praxi potvrzují různá pozorování, že měkká voda, která obsahuje málo vápníku, vede k tvorbě povlaku jen zřídka. Tvrdá voda naopak vytváří podmínky, při kterých je tvorba tenké blány na čaji prakticky nevyhnutelná.
Roli ale nehraje jen tvrdost vody. Tvorba povlaku začíná velmi brzy, často ještě dříve, než je povlak vidět pouhým okem. Zároveň platí, že v různě širokých nádobách se stejným objemem čaje se povlak vytvoří přibližně ve stejném čase na celé ploše hladiny. Celkové množství povlaku tedy roste s plochou hladiny, nikoli jen s objemem tekutiny. Jak tedy probíhá tvorba blány na povrchu čaje?
Na přechodu mezi vzduchem a tekutinou se setkávají rostlinné látky uvolněné z čaje, kyslík ze vzduchu a minerály z vody - hlavně jde o uhličitan vápenatý a ionty vápníku. Výzkumy ukazují, že když se nad hladinou nachází atmosféra z čistého kyslíku, vzniká vrstva rychleji a výrazněji než v běžném vzduchu. V dusíkové atmosféře se pak proces zpomaluje.
Jaký vliv má teplota? Pomohlo by udržení čaje při vyšší teplotě? Ukazuje se, že by to nepomohlo. Jev probíhá i tehdy, když čaj udržujeme déle teplý, takže nejde o prostý důsledek chladnutí, ale o souběžný proces, který se s klesající teplotou ovšem stává zřetelnějším.
Chemie čajového povlaku
Tento čajový povlak tvoří tzv. oxidované čajové polyfenoly a sloučeniny vápníku, zejména uhličitan vápenatý. Během zpracování čajových lístků se katechiny mění a oxidují na složitější látky, jako jsou teaflaviny a tearubiginy, které dodávají čaji barvu i svíravost. Pokud byla k přípravě čaje použita tvrdší voda, jsou v tekutině navíc přítomné ionty vápníku a hydrogenuhličitanů. Při zahřívání se část hydrogenuhličitanů rozkládá s uvolňováním oxidu uhličitého a se vznikem uhličitanu vápenatého, přičemž vápenaté ionty a oxidované polyfenoly vstupují do vzájemné vazby a hromadí se na fázovém rozhraní (hranici mezi vzduchem a vodou).
Duhová barva blány na čaji
Duhové zbarvení, které se dá někdy na hladině pozorovat, je přitom čistě fyzikálním jevem. Je to následek interference světla na této tenké vrstvě. Její tloušťka se totiž pohybuje v řádu desítek až stovek nanometrů, což je podobné vlnové délce některých částí běžného světla.
Zajímavé přitom je, že samotná tloušťka blány u černého čaje může zůstávat kolem 20 nanometrů při různých hodnotách tvrdosti vody, zatímco její mechanická pevnost a chování se při různé tvrdosti vody výrazně mění.
Vliv citronu, mléka a soli
Zajímavou roli mají i běžné přísady, které lidé do čaje přidávají. Přidání citronu vede k výrazně slabšímu nebo tenčímu povlaku. Kyselina citronová totiž váže vápník do komplexů a zvyšuje kyselost prostředí, takže vápník už není v takové míře k dispozici pro tvorbu povrchového filmu s polyfenoly.
V některých oblastech Asie se do čaje tradičně přidává kuchyňská sůl, mimo jiné pro zvýraznění chuti. Sůl i mléčné bílkoviny, jako je betakasein, také ovlivňují chování a pružnost vrstvy.
Objevení povlaku na povrchu šálku s čajem tedy není projevem nečistoty šálku nebo samotného čaje - jde spíš o souhru minerálů z vodovodu, látek z čajových lístků a vzduchu. Snaha zbavit se povlaku za každou cenu nemusí být nutně přínosná. Čaj připravený z velmi měkké vody může působit hořce, protože rozpuštěné rostlinné látky nejsou nijak vázány rozpuštěnými minerály.
Jak se zbavit povlaku na čaji?
Existuje hned několik jednoduchých postupů, jak ovlivnit složení vody i výsledného nálevu.
Nejjednodušším krokem je filtrování vody. Filtr sníží podíl vápníku a hořčíku, omezí tvorbu vodního kamene v konvici a zároveň zachová dostatečné množství minerálů, aby čaj nechutnal ploše nebo příliš svíravě.
Dobrou službu udělá také míchání kohoutkové vody s vodou s nízkým obsahem minerálů v poměru přibližně 1:1 nebo 2:1. Tím se dá dosáhnout vhodné koncentrace uhličitanu vápenatého (kolem 50 až 80 miligramů na litr), při které se povlak tvoří jen minimálně, ale chuť čaje zůstává příjemná.
Můžete také změnit samotný způsob vaření a louhování čaje. Vodu je vhodné přivést k varu jen jednou - a nepřevařovat ji opakovaně. Opakovaným vařením se totiž část vody odpaří, zatímco minerály v konvici zůstávají a jejich koncentrace roste.
Pomáhá také volba užšího a vyššího šálku místo širokého šálku s relativně velkou plochou hladiny. Menší plocha styku se vzduchem zpomaluje oxidaci polyfenolů na povrchu tekutiny.
Pokud máte rádi černý čaj a nevadí vám lehká kyselost tekutiny, stačí přidat několik kapek čerstvé citronové šťávy. Kyselina citronová naváže vápenaté ionty, takže se povlak buď vůbec nevytvoří, nebo se už vzniklá jemná blána znovu rozpustí.
Drobné duhové kry na chladnoucím čaji tedy nemusí být jen nepříjemností - jsou také ukázkou toho, jak se v šálku čaje potkává chemie s fyzikou.
Zdroje: https://hjschlichting.wordpress.com/2024/10/03/schillernde-schollen-auf-dem-kalten-tee/ https://www.spektrum.de/inhaltsverzeichnis/technik-der-quantencomputer-spektrum-der-wissenschaft-10-24/2199948 https://pubs.aip.org/aip/pof/article/33/9/092105/1064368/Black-tea-interfacial-rheology-and-calcium https://www.dora.lib4ri.ch/empa/dload/empa%3A35555/PDF/Giacomin-2023-Tea_film_formation_in_artificial-(published_version).pdf
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