Exotická chemie seaborgia
To se ovšem může v budoucnosti změnit. Dnes si sice ještě neumíme představit, čím nám jednou budou podobné sloučeniny užitečné, můžeme ale vycházet z toho, že se pro ně využití určitě najde. Vždyť před 500 lety jsme ještě neznali elektrickou energii - a dnes se bez ní neobejdeme.
Moderní věda začala umožňovat výzkum, který byl dříve považován za čistou sci-fi. Mendělejevova periodická tabulka prvků byla například doplněna pěti těžkými prvky, které začínají fleroviem s protonovým číslem 114 a končí oganessonem s protonovým číslem 118 - a které musí být vytvořeny uměle, protože se ve volné přírodě kolem nás nevyskytují.
Supertěžké prvky s protonovými čísly 104 a výše - vykazují zajímavé chemické vlastnosti, způsobené mimo jiné také exotickým relativistickým vlivem na jejich vnější elektronové obaly.
Dá se to pozorovat například na stabilitě vazby v určitých molekulách, které mohou tyto supertěžké atomy tvořit. Vědci nedávno zkoumali stabilitu hexakarbonylu seaborgia se vzorcem Sg(CO)6, kde se prvek seaborgium s protonovým číslem 106 nachází v nultém mocenství a je obklopen šesti neutrálními molekulami oxidu uhelnatého.
Supertěžké prvky
Uměle vytvořené supertěžké prvky vznikají v jaderných fúzních reakcích. Vědci ozařují terče obsahující olovo, bismut nebo aktinidy pomocí svazků těžkých iontů. Problematická je přitom samotná rychlost reakce. Ta totiž klesá s rostoucím protonovým číslem. U oganessonu se tak dá vyprodukovat jen několik atomů za týden.
Situaci neulehčují ani extrémně krátké poločasy rozpadu těchto jader.
V nových experimentech probíhala produkce izotopů seaborgia s nukleonovým číslem 259 v německém výzkumném centru GSI v Darmstadtu. Izotop 259Sg se nachází ve dvou stavech, konkrétně jako základní stav s poločasem rozpadu 402 milisekund a izomerní stav, který má pozměněné některé vlastnosti jádra a má poločas rozpadu 226 milisekund.
Reakční produkty opouštějící terč byly zachyceny komorou naplněnou plynnou směsí helia a oxidu uhelnatého v poměru 1:1 při celkovém tlaku 1 bar.
Během dvoutýdenního měření bylo zaznamenáno celkem 126 rozpadových řetězců. Z tohoto počtu bylo 72 řetězců jednoznačně přiřazeno k rozpadům vycházejícím přímo ze seaborgia 259Sg a zbývajících 54 událostí tvořily rozpady jiného nuklidu.
Kromě toho vědci zaznamenali tři případy úspěšné tvorby 259Sg(CO)6.
Stabilita chemické vazby a těkavost sloučeniny
Vědci tak mohli prozkoumat a stanovit tzv. disociační energii první vazby, která činí 188 kilojoulů na mol s nejistotou 9 kilojoulů na mol. U zkoumaných supertěžkých prvků představuje disociační energie první vazby takové množství energie, které je zapotřebí k odštěpení jedné jediné molekuly oxidu uhelnatého od centrálního atomu kovu a přimknutých skupin (CO).
Tato veličina slouží jako spolehlivý ukazatel celkové chemické stability dané sloučeniny. Čím vyšší je hodnota disociační energie, tím pevnější a stabilnější je zkoumaná chemická vazba.
Tímto měřením byl poprvé v historii experimentálně prokázán obrat dosavadního trendu v šesté skupině periodické tabulky, kde se s rostoucím protonovým číslem od chromu přes molybden až po wolfram pevnost vazby neustále zvyšovala, ovšem u seaborgia dochází, jak se zdá, naopak k jejímu znatelnému poklesu.
Během experimentu byla také prozkoumána entalpie adsorpce těchto komplexů na zlatém povrchu. To zní sice složitě, jedná se ovšem o jednoduchou vlastnost: je to hodnota, která udává, kolik energie se uvolní při přichycení neboli adsorpci molekuly na povrch zlata. Tato hodnota popisuje sílu fyzikální interakce mezi těkavou molekulou a zlatou vrstvou detektoru.
Pro 259Sg(CO)6 dosahuje tato hodnota 45 kilojoulů na mol, zatímco pro podobnou molekulu, která má v centru atom wolframu, odpovídá hodnotě 40 kilojoulů na mol. To potvrzuje, že k usazení molekuly na chladném zlatém povrchu dochází v obou případech díky fyzikální adsorpci.
Porovnání s teoretickými modely
Data, která vědci získali díky experimentu, byla poté porovnána s nejmodernějšími teoretickými výpočty založenými na relativistické kvantové chemii.
Teoretické modely předpovídaly relativistickou energetickou destabilizaci. Zatímco bezrelativistické výpočty by ukazovaly na další růst stability molekul od lehčích prvků směrem k seaborgiu, vysoce pokročilé relativistické výpočty odrážejí stejný pokles disociační energie, který byl nyní zanesen do vědeckých grafů na základě reálných dat z urychlovače. To znamená, že naše dnešní, moderní experimentální technika už dokáže s vysokou přesností odhalovat kvantově-relativistické jevy - a naše počítačové modely umějí modelovat chování hmoty na samém konci periodické tabulky.
Zdroje: Yakushev, A., Khuyagbaatar, J., Düllmann, C. E., Pershina, V., Schädel, M., Ballof, J., Bartl, P., Block, M., Cantemir, R. A., Dietzel, D., Giacoppo, F., Hermainski, K., Herzberg, R. D., John, J., Krier, J., Kurz, N., Löchner, S., Maiti, M., Mošať, P., Raeder, S., Sato, T. K., Schausten, B., Uusitalo, J. & Wieczorek, P. Observation of relativistic bond weakening in seaborgium hexacarbonyl. Nature, ročník 658, strany 337 až 341, rok 2026, DOI: 10.1038/s41586-026-11105-2
Dana Tenzler
Malý souputník a velká hádanka
Jedním z objektů, které nás doprovázejí na naší cestě Sluneční soustavou, je malý asteroid s názvem Kamooalewa. Jak přesně vypadá? (délka blogu 3 min.)
Dana Tenzler
Vesmírný koloběh hmoty
Přemýšleli jste někdy o tom, odkud pocházejí atomy ve vašem těle? Prakticky každý atom, který je těžší než helium, prošel kdysi termonukleární reakcí v nitru některé z dřívějších generací hvězd. (délka blogu 3 min.)
Dana Tenzler
Co je nového na Marsu?
Oba americké rovery nám posílají snímky, které stojí za to si pořádně prohlédnout. A jeden z nich si mezitím připsal rekord, který na Marsu držel téměř dvanáct let jiný rover. (délka blogu 3 min.)
Dana Tenzler
Jsou Uran a Neptun planetární bratři, nebo spíš vzdálení sourozenci?
Planety Uran a Neptun patří k těm nejméně prozkoumaným světům v naší Sluneční soustavě. Kde přesně vznikly a nakolik jsou vzájemně podobné? (délka blogu 3 min.)
Dana Tenzler
Kde na Marsu porostou první rostliny?
Když si představíte planetu Mars, vybaví se vám nejspíš nekonečná, narudlá poušť. Je to svět, který je pokrytý jemným suchým prachem, kameny a krátery. Najdou se tu místa, kde by mohly žít rostliny osadníků? (délka blogu 3 min.)
|Další články autora
Konec Skylinku přináší nové ceny i pravidla. Co musí zákazníci stihnout do konce listopadu?
Satelitní televizní služby v Česku prošly významnou změnou. Nabídka se nově sjednotila pod značkou...
Pád pod metro nemusí skončit tragicky: DPP radí neztrácet hlavu a zalehnout do žlabu
Ze statistik plyne, že úmyslně nebo nešťastnou náhodou skončí v kolejišti metra desítky lidí ročně,...
Newyorská stanice duchů už 80 let zeje prázdnotou. Překvapí podobnost s Prahou
Pod rušnými ulicemi New Yorku se ukrývá jedna z nejkrásnějších stanic metra na světě. Má elegantní...
Co podniknout v listopadu v Praze zdarma? Vybrali jsme 7 akcí, kde se neplatí vstupné
Listopad v Praze nabídne průvod strašidel, návštěvu legionářského vlaku i pohled do vědeckých...
Herečka Eva Leinweberová: Buď jste v jednom kole, nebo vám žádné nabídky nepřicházejí
Diváci ji znají z Comebacku, Účastníků zájezdu či Vratných lahví. Herečka Eva Leinweberová ale...
Seniorku v Brně srazilo auto, zemřela. Řidič neměl za volantem co dělat
Osobní auto dnes ráno srazilo na přechodu pro chodce v Seifertově ulici v brněnské části Lesná...
Nad historickými sklepy v Jirkově vznikl nový park
Zanedbaný kus Jirkova nad historickými sklepy se proměnil v nový městský park. Vzniká mezi...
Děti i rodiče chtějí svou porci. Sendvičová generace už mele z posledního
Péče o děti a stárnoucí rodiče současně není jen otázkou dobré vůle. Pro mnoho lidí představuje...
Semir z Kobry 11 má novou roli. Z vojenského náklaďáku vznikl luxusní dům na kolech
Z vojenského náklaďáku luxusní dům na šesti kolech! Obří MAN přezdívaný Semir, pojmenovaný po...
Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem
Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem
- Počet článků 1234
- Celková karma 15,35
- Průměrná čtenost 1190x