Exoplanety s největší šancí na existenci mimozemského života
Obyvatelná zóna – oblast vhodná pro život
Obyvatelnou zónou myslíme pomyslnou oblast kolem určité hvězdy. Pokud kolem takové hvězdy krouží planety, bude v této pomyslné oblasti na jejich povrchu moci existovat tekutá voda. To znamená, že je tu vhodná teplota. Voda je považována za základní předpoklad pro vznik života, jak ho známe ze Země.
Umístění obyvatelné zóny se liší podle velikosti a jasnosti hvězdy. U malých a málo jasných hvězd se nachází blíže k centru hvězdného systému, zatímco u hodně horkých a jasných hvězd může být dále, než je obyvatelná zóna v naší Sluneční soustavě. Pojďme se podívat na konkrétní exoplanety, na kterých mohl vzniknout život, trochu podrobněji.
Kepler-438b
Kepler-438b je exoplaneta nacházející se v obyvatelné zóně hvězdy Kepler-438. Je od nás vzdálená zhruba 470 světelných roků. Tato planeta má přibližně o 12 % větší poloměr než Země a je považována za jednu z nejlepších kandidátek pro existenci života. Objevena byla v roce 2015 vesmírným dalekohledem Kepler, jak už naznačuje její jméno.
Její hvězda je menší a chladnější než Slunce, což znamená, že oběh Kepler-438b trvá daleko kratší dobu než oběh Země kolem Slunce (zhruba 35 dní). Navzdory své podobnosti se Zemí je Kepler-438b vystavena silným erupcím záření ze své mateřské hvězdy, které mohou být schopny sterilizovat povrch planety a udělat ji neobyvatelnou. Nevíme, jestli má hustou atmosféru nebo magnetické pole, které by ji chránilo před agresivním vlivem centrální hvězdy - přesto je planeta považována za velice slibné místo pro vývoj života.
Kepler-452b
Ve stejném roce byla objevena planeta Kepler-452b. Je to exoplaneta, která obíhá kolem hvězdy podobné našemu Slunci. Nachází se ve vzdálenosti asi 1 800 světelných roků od Země a její poloměr je o 50 % větší, než je tomu u naší vlastní planety.
Když vezmeme v úvahu, že její oběžná doba trvá asi 385 dní, podobně jako u Země, je tato planeta považována za velice slibného kandidáta pro vznik života. Existují teorie, že Kepler-452b může mít oceány a pevný povrch, což zvyšuje šanci na existenci kapalné vody. Aktivita její centrální hvězdy by nemusela být tak silná jako u předchozí planety.
Kepler-62e
Také další planeta, která byla objevena díky teleskopu Kepler. Je to planeta, která se nachází asi 1 200 světelných roků od Země v obyvatelné zóně hvězdy Kepler-62. Má přibližně 1,6 krát větší poloměr než Země a oběhne svou hvězdu za 122 dní.
Ačkoli se předpokládá, že by planeta mohla být pokryta oceány, zůstává otázka, zda by tu opravdu mohl vzniknout život. Energie, kterou dostává od své hvězdy, je totiž o něco vyšší než u Země - činí zhruba 1,2 násobek energie, která dopadá na naši vlastní planetu. Co dokáže přebytek energie, vidíme ve Sluneční soustavě na příkladu Venuše. I když je sousední planeta Zemi v mnohém hodně podobná, panuje na ní vysoký tlak a teploty, protože tu nejspíš nikdy neexistovala tekutá voda, která by mohla odstranit z atmosféry přebytečný CO2.
Proxima Centauri b
Proxima Centauri b je exoplaneta, která je součástí našeho hvězdného sousedství. Nachází se v systému Alfa Centauri, což je náš nejbližší hvězdný systém. Tato planeta má podobné velikosti jako Země a nachází se v obyvatelné zóně své hvězdy, což znamená, že by mohla mít teoreticky na svém povrchu kapalnou vodu. Vzhledem k její blízkosti ke Sluneční soustavě je Proxima Centauri b jedním z nejzajímavějších cílů pro budoucí výzkum.
Trappist-1
Systém Trappist-1 je fascinující, protože obsahuje dokonce sedm exoplanet, z nichž pět se nachází v obyvatelné zóně. Tento systém je vzdálen asi 39 světelných roků a jeho planetární objekty jsou svou velikostí hodně podobné Zemi. Hned několik z těchto planet může mít podmínky pro existenci kapalné vody, což je jeden z hlavních předpokladů pro vznik života. Trappist-1 je tedy považován za jedno z nejzajímavějších míst pro hledání života mimo Zemi.
Budoucí výzkum
Díky moderním a výkonným teleskopům, jakým je například vesmírný teleskop Jamese Webba, v budoucnu budeme schopni zkoumat atmosféry těchto planet. Vědci tak mohou odhalit, jestli na nich panují podmínky pro vznik života takového typu, jaký známe ze Země. I když nemůžeme počítat s tím, že se v našem blízkém okolí nachází inteligentní život, který by mohl odpovědět na signály, které bychom k němu mohli poslat, přeci jen se průzkum těchto planet vyplatí.
Stále ještě zůstává hodně zajímavých podrobností, které bychom se mohli o těchto planetách dozvědět. A kdo ví - možná jednoho dne na jedné z nich skutečně objevíme v atmosféře chemickou nerovnováhu. Bude pak pravděpodobné, že na některé nich skutečně existuje primitivní život podobný tomu, jaký se vyvinul na naší vlastní planetě.
Zdroje: ESA, NASA, Wikipedia
Dana Tenzler
Dana Tenzler
Dana Tenzler
Dana Tenzler
Dana Tenzler
