Dvacet roků u Marsu - sonda Mars Express

Sonda Mars Express je jedna z nejúspěšnějších planetárních misí Evropské kosmické agentury (ESA). Na oběžné dráze Marsu už přežila dvě desetiletí. (délka blogu 3 min.)

Mars Express

Původně byla navržena jako nízkonákladová mise s krátkou životností. Mělo se ale ukázat, že bude ve skutečnosti fungovat daleko déle. Co všechno mise objevila a za co jí vděčíme?

Svět ledu, na kterém kdysi byla voda

Nejspíš největším úspěchem je detailní mapování marsovského povrchu. Díky kameře HRSC jsme získali trojrozměrný pohled na gigantické sopky, hluboké kaňony i dávná říční koryta. Sonda potvrdila, že Mars byl kdysi mnohem teplejší a vlhčí planetou.

Překvapivým objevem byla detekce obrovských zdrojů vodního ledu nejen v polárních čepičkách, ale i v podpovrchových vrstvách v nižších zeměpisných šířkách.

Sonda má na palubě radar MARSIS, který doslova nahlédl pod povrch planety a odhalil tam struktury, které vědci interpretují jako rezervoáry kapalné vody pod jižním pólem. Díky tomuto objevu dnes probíhají vědecké debaty o tom, kdy a jak dlouho mohl být Mars v minulosti obyvatelnou planetou.

Atmosféra

Mars Express se ovšem nevěnuje jen povrchu planety, ale také jeho řídké atmosféře. Spektrometry, které má na palubě (SPICAM, PFS, OMEGA), sledovaly sezónní změny prachu, vody a oxidu uhličitého.

A samozřejmě vědce zajímaly také údaje o metanu - plynu, který na Zemi často souvisí s biologickou aktivitou. Jeho přítomnost na Marsu nemusí nutně znamenat, že tam právě existuje život. Malé množství metanu může vznikat přirozeně anorganickou cestou. I když je důvod jeho přítomnosti na Marsu dodnes nejasný, poskytla evropská sonda Mars Express alespoň zajímavá data o proměnlivosti jeho koncentrace v průběhu roku na různých místech na povrchu planety.

Sonda kromě toho také odhalila mechanismy, kterými Mars přichází o svou atmosféru. Kvůli absenci globálního magnetického pole je horní atmosféra neustále narušována slunečním větrem, což vysvětluje, proč se z dříve pohostinné planety stal dnešní suchý a mrazivý svět.

Měsíc Phobos

Mars Express je mimo jiné také jedinou sondou na polární dráze, která pravidelně prolétá v těsné blízkosti měsíce Phobos. Díky těmto blízkým setkáním vědci upřesnili jeho hmotnost, hustotu a vnitřní strukturu. Tyto poznatky se budou v budoucnosti hodit. Připravovaná mise MMX (Martian Moons eXploration) má za cíl z Phobosu odebrat vzorky horniny a dopravit je na Zemi.

Má mise ještě budoucnost?

Mars Express je sice na oběžné dráze Marsu už velice dlouho, pořád ještě ale funguje. Není to jen vědecká mise - je to také svým způsobem učební mise pro evropské inženýry a vědce. Úspěch tohoto nízkonákladového projektu umožnil následující misi ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO), která dnes pokračuje v detailním studiu atmosféry.

I po dvaceti letech, vyplněných prací na orbitě Marsu, zůstává Mars Express jedním z komunikačních satelitů pro přenos dat z roverů na povrchu planety. Bez sítě družic, které krouží kolem Rudé planety by byl jejich provoz omezený. A protože každý z roverů zprostředkoval nové objevy, účastní se vlastně každá družice na oběžné dráze svým vlastním způsobem ... nových vědeckých projektů. Mise má tedy před sebou ještě zajímavou budoucnost - držme palce, aby vydržela v provozu co nejdéle.

Zdroje: ESA, Titov, D., et al. (2026). Mars Science and Exploration After Mars Express. Space Science Reviews.

Autor: Dana Tenzler | čtvrtek 29.1.2026 8:00 | karma článku: 0 | přečteno: 11x

Dana Tenzler

