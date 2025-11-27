Drama na oběžné dráze
Ilustrace: Zdroj: D. Tenzler
Tým složený z astronautů Zhang Lu, Wu Fei a Zhang Hongzhang odstartoval na oběžnou dráhu 31. října 2025 a měl strávit na stanici šest měsíců, jak je u takových misí obvyklé.
Přílet na stanici proběhl úspěšně – připojení k ní bylo podle čínských médií rychlé a nová posádka následně převzala stanici po svých předchůdcích z mise Shenzhou-20.
Během prvních dnů se zdálo, že mise bude probíhat bez větších komplikací – ale realita se začala měnit, když technici na Zemi provedli kontrolu návratového modulu Shenzhou-20 (toho, který měl původně dopravit zpět na Zemi astronauty z 20. mise).
Smetí, které změnilo plány návratu
Při inspekci návratové kapsle Shenzhou-20 odhalili inženýři mikroskopické praskliny v jejím skleněném okénku. Čínská kosmická agentura (CMSA) uvedla, že pravděpodobnou příčinou je srážka s kosmickým smetím – tedy fragmentem neřízeného materiálu, který se nachází na oběžné dráze kolem Země.
Prasklina sice nebyla na první pohled nijak dramatická, ale mohla ovlivnit bezpečnost návratu. Při něm totiž narůstá jak teplota tak tlak na okénko. I malé poškození pak může být rizikové. Na základě této analýzy tedy CMSA rozhodla, že stávající návratová kapsle není vhodná pro pilotovaný návrat na Zemi.
Výměna návratových kapslí
Protože kapsle Shenzhou-20 byla vyřazena, muselo přijít na řadu nouzové řešení. Stala se jím návratová kapsle mise 21, kosmická loď Shenzhou-21 - ta, která se právě připojila ke stanici a přivezla nové astronauty. Byla jednoduše využita jako návratový modul pro služebně starší tým Shenzhou-20.
Takže astronauti mise Shenzhou-20 (Chen Dong, Chen Zhongrui a Wang Jie) opustili Tiangong v novém přistávacím modulu. Kvůli tomu se jejich návrat, původně plánovaný na 5. listopadu, odložil nal 14. listopadu.
Na zemi je při přistání přivítali záchranné týmy, lékaři potvrdili, že s posádkou je všechno v pořádku.
Co se stane v budoucnu s posádkou Shenzhou-21
Mezitím tři astronauti, kteří přiletěli na oběžnou dráhu na palubě Shenzhou-21 (Zhang Lu, Wu Fei a Zhang Hongzhang), zůstávají na stanici Tiangong dál - a plní své naplánované úkoly. Pro ně to znamená, že momentálně nemají k dispozici záchrannou loď.
To je neobvyklá situace, kdy je posádka na stanici bez bezpečně ověřeného prostředku pro nouzový návrat. Její komplikované a sofistikované systémy mohou selhat, obzvlášť když do hry už jednou vstoupilo vesmírné smetí a nedá se vyloučit další kolize.
Nouzová záchrana lodí Shenzhou-22
Čína připravila urychlené spuštění další neobsazené lodi, která nese jméno Shenzhou-22. Podle informací z médií bylo její vypuštění plánováno na 25. listopadu 2025. Tato loď má doručit na stanici Tiangong zásoby a zároveň hrát roli nové návratové kapsle.
Astronauti teď během své mise provádějí experimenty mikrogravitace, fyzikálních testy materiálů, biologické a lékařské studie a výzkum buněčných a biochemických procesů, které mohou být ovlivněny stavem beztíže. Čínská média uvádí, že součástí nákladu jsou například myši.
Zdroje: čínská vesmírná agentura, Odkaz, space.com, NASA, Odkaz
Dana Tenzler
Nové poznatky o mezihvězdné kometě 3I/ATLAS
Odkud přiletěla a kam se vydá v budoucnu? Původ interstelární komety zatím není přesně vyjasněn. Přesnější údaje se možná podaří zjistit díky dalším pozorováním. (délka blogu 3 min.)
Dana Tenzler
Odkud se bere jantar?
Jantar je jediný kámen, který v sobě může nést kus pradávného života. Kde se těží a jaké druhy jantaru jsou nejcennější? (délka blogu 5 min.)
Dana Tenzler
Krystal, který rozhoduje o dešti
Proč umí jodid stříbrný někdy vyvolat déšť a jindy selhává? Vědci odhalili mechanismus, kterým se dají vyvolat srážky. (délka blogu 3 min.)
Dana Tenzler
Tajemství temné hmoty a hledání páté síly
Vědci hledají pátou sílu - základní interakci, kterou by mohla reagovat hmota v našem vesmíru. Pomůže ji nalézt temná hmota? (délka blogu 3 min.)
Dana Tenzler
Mezihvězdná kometa 3I/ATLAS
Kolem Slunce právě prolétá návštěvník z jiného hvězdného systému. Těleso, které vzniklo v cizí planetární soustavě, předtím k nám nejspíš putovalo několik miliard roků mezihvězdným prostorem. (délka blogu 4 min.)
|Další články autora
Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká
Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci....
Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku
Seriál Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny...
Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině
Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem....
Inferno v Hongkongu zuří druhý den. Ve věžácích zemřelo nejméně 55 lidí
Hasiči v Hongkongu druhý den bojují s jedním z nejtragičtějších požárů v moderní historii města....
Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru
U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo...
Masivní únik plynu v pražských Nuslích. Hasiči měří koncentraci, stojí i MHD
V Jaromírově ulici v pražských Nuslích zasahují všechny složky IZS u masivního úniku plynu....
Na jaře mrzlo, stromky zdražily. Za jedli dá kupující přes tisícovku
Nečekané květnové mrazy mají dohru na vánočním trhu. Mráz poškodil budoucí vánoční stromky jak v...
Inferno v Hongkongu zuří druhý den. Ve věžácích zemřelo nejméně 55 lidí
Hasiči v Hongkongu druhý den bojují s jedním z nejtragičtějších požárů v moderní historii města....
Podezřelým ze střelby na gardisty u Bílého domu je Afghánec. Dělal pro CIA
Zadrženým podezřelým ze středeční střelby na dva příslušníky americké Národní gardy je Afghánec,...
Stojíte za klasikou, nebo budete experimentovat s karamelem? Obě Salka jsme vyzkoušeli za vás
Salko je pro mnoho domácností symbolem jednoduchého a poctivého sladkého pečení. Hodí se při přípravě nejen skleničkových dezertů a krémů, ale i...
- Počet článků 1136
- Celková karma 19,39
- Průměrná čtenost 1242x