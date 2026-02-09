Dopadne v roce 2032 na Měsíc malý asteroid?

Asteroid 2024 YR4 se možná v roce 2032 srazí s Měsícem. Pokud se to skutečně stane, mohou se vědci těšit na dobře zdokumentovaný dopad cizího tělesa na Měsíc. (délka blogu 3 min.)

Asteroid 2024 YR4

Na konci roku 2024 objevili astronomové malý blízkozemní asteroid. Dostal název 2024 YR4. Jedná se o zhruba 60metrový kamenný objekt typu Apollo - tedy objekt, jehož dráha kříží jak dráhu Země, tak i Měsíce.

Pozdější upřesnění dráhy v roce 2025 ukázalo, že hrozba srážky se Zemí je vyloučena, což je dobrá zpráva. Ještě lepší zprávou ale pro astronomy zůstává fakt, že se daný objekt možná srazí - s Měsícem.

Mohlo by se to stát 22. prosince 2032. Pravděpodobnost ale nebude moc vysoká, momentálně se odhaduje na zhruba 4,3 procenta.

Asteroid by v té době mohl mít rychlost přibližně 14,1 km/s. Takový náraz by odpovídal energii kolem 6,5 megatuny TNT a vyhloubil by asi kilometrový kráter hluboký zhruba 150–260 metrů. Mohlo by se tedy jednat o největší objekt, jehož srážku s Měsícem kdy lidstvo vidělo.

Pro srovnání - známý náraz z 11. září 2013, způsobený tělesem o hmotnosti zhruba 400 kg, vytvořil jen 40metrový kráter. Záblesk světla, který srážku následoval, měl hodnotu zhruba 3 magnitudy. 2024 YR4 by uvolnil milionkrát více energie a byl by srovnatelný s výbuchem vodíkové bomby.

Odhad následků srážky

V nedávném článku vědci zveřejnili konkrétní průběh srážky a následky, které by mohla mít.

Vyhodnotili například dráhu asteroidu a vytvořili 10 000 modelových klonů, aby pak sledovali, kolik z nich skutečně v simulaci dopadne na Měsíc. Z 10 000 případů kolizí skončilo 426 - což znamená pravděpodobnost dopadu 4,26 %. Srážka by se měla odehrát během dvou hodin kolem 15:18 UTC. Rychlost by mohla činit kolem 14,1 km/s.

Vědci zkoumali tři úhly dopadu (36°, 60° a 84° odklonu od kolmé dráhy) a používali přitom realistické modely s vlastnostmi lunárního regolitu i asteroidu. Sledovali přitom tvar a velikost vznikajícího kráteru, stejně jako množství a rychlost materiálu, vyvrženého kolizí do okolí i na oběžnou dráhu. Mohli tak dokonce odhadnout, kolik materiálu skončí na Zemi jako meteority, kolik znovu trefí Měsíc a jak dlouho zůstane v blízkosti Země materiál s až metrovými rozměry.

Ukázalo se, že i malá změna úhlu dopadu mění podobu kráteru a hlavně množství hmoty, která unikne z gravitačního pole Měsíce. Při 36° dopadu vzniká zhruba 1,4 km široký a 260 m hluboký jednoduchý kráter tvaru misky. Do okolí bude vymrštěno asi 2,4×10^8 kg hmoty. Naopak při téměř tangenciálním 84° dopadu by měl být kráter jen 0,6 km široký a navíc hodně mělký, do okolí uniká jen několik desítek milionů kilogramů materiálu.

Část kinetické energie asteroidu se po nárazu přemění na světlo. Účinnost tohoto jevu by měla být jen asi 1 % - což ovšem odpovídá 3×10^14 J. Zdánlivá jasnost srážky by mohla dosáhnout -2,5 až -3 magnitudy. Jinými slovy - několik minut trvající záblesk by byl jasnější než většina hvězd a mohl by být viditelný i pouhým okem, pokud by dopad asteroidu proběhl na noční straně měsíčního disku.

Díky srážce se vytvoří zhruba 1 km široké jezírko taveniny o teplotě kolem 2000 K. To pak bude během dalších hodin až dní chladnout. Simulace ukazují pokles teploty z 1500 na 500 K během několika hodin. Zvýšená teplota (kolem 300 K) se bude dát pozorovat další 1 až 2 dny. To jistě potěší vědce, kteří budou moci vše sledovat díky různým přístrojům, umístěným na orbitálních měsíčních sondách, například LRO.

Malá část energie (zhruba 10^-4 energie dopadu) se přemění na seismické vlny. Mohlo by se jednat o 3×10^12 J. To by mělo vyvolat měsíční zemětřesení s magnitudou kolem 5.

Zajímavý bude také osud úlomků, které se při srážce uvolní do okolí. Podle simulací unikne zhruba 10^7-10^8 kg lunárního materiálu - od milimetrových zrnek až po metrové balvany.

Podle toho, jestli k nárazu dojde na přivrácené nebo odvrácené straně Měsíce, se budou také odvíjet následující scénáře. Na obloze bychom například mohli pozorovat velké množství malých meteorů a až stovky jasných bolidů za hodinu. V průběhu 100 let by se do atmosféry dostalo 5-6 % uniklé hmoty, což by jistě neudělalo dobře našim satelitům, nacházejícím se na oběžné dráze Země.

Simulace naznačují, že mezi vzniklými úlomky budou desítky až stovky metrových balvanů. Část z nich se pak skutečně dostane až na Zemi v podobě meteoritů. V některých scénářích dosáhne Země celkově zhruba 400 kg materiálu.

Část úlomků zůstane na geocentrických drahách a později znovu dopadne na Měsíc, nebo se rozptýlí po okolí Země a Slunce.

Hrozí Zemi nebezpečí?

Pravděpodobnost srážky je ovšem hodně malá, a tak se jí nemusíme příliš bát. Zemi nehrozí žádné velké nebezpečí a škody by měly vzniknout jen možnými následujícími kolizemi měsíčního materiálu, vymrštěného při srážce, s pozemskými satelity.

Zdroj: Odkaz

Autor: Dana Tenzler | pondělí 9.2.2026 11:32 | karma článku: 0 | přečteno: 40x

Další články autora

Dana Tenzler

Jak funguje zrcadlo?

Váš ranní, samozřejmý pohled do zrcadla je vlastně konfrontace s fyzikou a chemií. Jak se vyrábí zrcadlo a jak vlastně funguje? (délka blogu 3 min.)

5.2.2026 v 8:00 | Karma: 22,46 | Přečteno: 310x | Diskuse | Věda

Dana Tenzler

Proč dřevo při hoření praská

Proč praská v krbu dokonce i hodně odleželé a vyschlé dřevo? A co to má společného s letním dnem? (délka čtení blogu zhruba 2 min.)

2.2.2026 v 8:00 | Karma: 21,17 | Přečteno: 308x | Diskuse | Věda

Dana Tenzler

Dvacet roků u Marsu - sonda Mars Express

Sonda Mars Express je jedna z nejúspěšnějších planetárních misí Evropské kosmické agentury (ESA). Na oběžné dráze Marsu už přežila dvě desetiletí. (délka blogu 3 min.)

29.1.2026 v 8:00 | Karma: 18,21 | Přečteno: 152x | Diskuse | Věda

Dana Tenzler

Radioaktivní sklo – trinitit

Příběh radioaktivního skla, vzniklého po explozi jaderné bomby. Jak vypadá, jak vzniklo a proč je radioaktivní dodnes? (délka blogu cca 3 minuty čtení)

26.1.2026 v 8:00 | Karma: 18,23 | Přečteno: 218x | Diskuse | Věda

Dana Tenzler

Jak se vyvíjela dvojice Pluto - Charon?

I když už Pluto není oficiálně planetou Sluneční soustavy, je přece jen něčím výjimečné. Má své vlastní dvojče - Charon. Na rozdíl od jiných systémů planet a jejich měsíců mají totiž obě tělesa srovnatelnou velikost.

22.1.2026 v 8:00 | Karma: 19,06 | Přečteno: 228x | Diskuse | Věda
Další články autora

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě
8. února 2026  9:36

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se...

V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah

Motorola Moto G57 Power
5. února 2026  15:13

Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil...

Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí

Zrcadla ve výtazích nejsou jen kvůli make-upu či selfie.
5. února 2026

Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují...

Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)
1. února 2026  16:25

Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní...

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci
6. února 2026  8:36

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce...

Český curling na ZOH 2026: Chabičovský se Zelingrovou uzavřeli olympijskou premiéru výhrou

Vít Chabičovský a Julie Zelingrová
9. února 2026  13:03

Čeští curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský byli prvními reprezentanty, kteří vstoupily do...

Meče i výhrůžky střelbou. Kriminality ve školách přibývá, varuje policie

Vzkazy v oknech ZŠ Vančurova
9. února 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

Zhoršující se bezpečnostní situaci na školách nelze brát na lehkou váhu a zřejmě se už jedná o...

Za sobotním tragickým požárem v Brně je nedbalost při manipulaci s ohněm

ilustrační snímek
9. února 2026  11:21,  aktualizováno  11:21

Příčinou sobotního tragického požáru bytu v brněnských Židenicích byla podle hasičů nedbalost při...

Robert Langdon se vrací. Seriál Dana Browna vznikne v pražských ulicích

Tom Hanks a Felicity Jonesová v hlavních rolích filmu Inferno
9. února 2026

Praha se letos stane dějištěm dalšího velkého zahraničního seriálu. Bude se zde natáčet adaptace...

Advantage Consulting, s.r.o.
SPECIALISTA LOGISTIKY - JUNIOR (40-50.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Dana Tenzler

  • Počet článků 1157
  • Celková karma 19,33
  • Průměrná čtenost 1233x
Pokud vás blog pobaví nebo se v něm dočtete něco zajímavého - je jeho účel splněn. Přijďte si popovídat do diskuze, často je ještě zajímavější než blog sám, díky milým a znalým návštěvníkům. 

Seznam rubrik

Co právě poslouchám

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.