Další host z cizí hvězdné soustavy?
I když se zatím nejedná o definitivně potvrzený případ, jde o velmi silného kandidáta na mezihvězdný objekt. Nejzajímavější je na celé věci fakt, že vědci tentokrát nepozorovali meteorit nebo kometu dalekohledem při jeho cestě Sluneční soustavou, ale zachytili ho pomocí senzorů při průletu atmosférou naší vlastní planety. Země se tak dočkala opravdového hosta z dalekého vesmíru.
Polar-IM
Polar‑IM byl zaznamenán 1. dubna 2026 ve 04:13 našeho času nad jižním Atlantikem, konkrétně v oblasti východně od Argentiny.
Objekt proletěl zhruba 90 kilometrů nad zemským povrchem, což je sice zhruba desetkrát výše, než létají běžná letadla, ale pořád je tu ještě znatelná planetární atmosféra.
Objekt vypadal na první pohled jako běžný meteor. Jenže v tomto případě ukázaly výpočty vědců, že těleso se pohybovalo mimořádně rychle a jeho dráha odpovídala tělesu, které nepochází ze Sluneční soustavy.
Mezihvězdný host a jeho rychlost
V případě Polar‑IM vědci zjistili, že jeho heliocentrická rychlost odpovídá 51,73 km/s. To je rychlost, která je vyšší než úniková rychlost 42,14 km/s. Prosté zjištění, že se těleso pohybuje nepřiměřeně rychle, ovšem samo o sobě nestačí. Vědci museli potvrdit, že objekt měl tvar dráhy, která ho gravitačně neváže na naše Slunce. Výpočet byl trochu komplikovaný. Vědci museli nejprve zjistit údaje o směru a rychlosti meteoru, přepočítat je a pak odečíst vliv zemské gravitace. Teprve potom přidali pohyb Země kolem Slunce, aby zjistili, jak vypadala samotná dráha tělesa.
Počítačové simulace
Protože žádné měření není bez chyb, provedli autoři studie navíc milion počítačových simulací. V nich mírně měnili rychlost i směr objektu podle odhadované chyby měření. Výsledek byl překvapivě jednoznačný. Ve všech simulacích bylo toto těleso identifikováno jako mezihvězdný host.
Neznamená to sice stoprocentní jistotu, ale dá se říci, že existuje vysoká pravděpodobnost (99,9997 procent), že se jedná o hosta z cizí planetární soustavy.
Dráha Polar-IM
Studie ukazuje, že objekt letěl téměř přesně kolmo vůči rovině, ve které obíhají planety kolem Slunce. Taková dráha je neobvyklá a už sama o sobě naznačuje, že nešlo o obyčejné vesmírné smetí, které pochází ze Sluneční soustavy.
Navíc byla jeho rychlost srovnatelná s rychlostmi jiných známých mezihvězdných těles. Pro srovnání, 1I/ʻOumuamua měl rychlost zhruba 26 km/s, 2I/Borisov asi 32 km/s a 3I/ATLAS kolem 58–61 km/s.
Potvrzení a budoucí výzkum
V případě meteoroidu, který zachytili vědci až při průletu atmosférou, samozřejmě nemohou pořídit další data sledováním objektu na obloze. Už se totiž rozpadl v naší atmosféře. Vzhledem k tomu, že se to stalo nad oceánem, nedá se ani zorganizovat výprava, která by hledala jeho zbytky. Vědci přesto doufají, že se najdou data ze satelitů nebo pozorovacích sítí - data, která by mohla pomoci potvrdit jeho dřívější dráhu. Mohli by pak vytvořit zpětné propočty jeho cesty. Čím přesnější bude rekonstrukce jeho cesty, tím lépe budou moci posoudit, jestli objekt skutečně pochází z mezihvězdného prostoru, nebo jestli byla data ovlivněna nějakou systematickou chybou v měření.
Polar‑IM je tedy zatím jeden z nejzajímavějších kandidátů na mezihvězdný meteor, které byly v posledních letech nalezeny. Pokud se jeho původ potvrdí, bude zároveň také potvrzením faktu, že nejen naše soustava, ale dokonce i naše planeta čas od času dostávají návštěvu z cizího systému.
Možná se jednoho dne poštěstí nalézt vzorky, které náhodně zasáhly Zemi - a my tak dostaneme do rukou materiál z cizí hvězdné soustavy daleko dřív, než se lidstvo bude moci k některé z nich samo aktivně vypravit.
Zdroje: A Polar Interstellar Meteor Candidate from 04-01-2026 in CNEOS, Richard Cloete and Abraham Loeb, Astronomy Department, Harvard University, 60 Garden Street, Cambridge, MA, 02138, USA, arXiv:2606.04379v1, Odkaz
Dana Tenzler
Planety, které dráždí svou hvězdu
Možná máte podobné sousedy. Neustále slaví, pořádají ohňostroje a mejdany - a k dovršení všeho vám navíc jednou týdně vyhodí pojistky. V podobné situaci by se měly nacházet planety v sousedním hvězdném systému - Proxima Centauri.
Dana Tenzler
Jak dlouho přežije pozemská biosféra budoucí oteplování planety?
Otázka zániku života na Zemi fascinuje laiky i odborníky. Možná najdou vědci odpověď s pomocí počítačových simulací. (délka blogu 3 min.)
Dana Tenzler
Mars - model pro vzdálené exoplanety
Je to planeta, která má jen poloviční průměr Země a ve srovnání s ní má jen desetinovou hmotnost. A je to vzdálená planeta, kterou ještě neumíme zachytit našimi teleskopy. Vědci ovšem tuší, jak může vypadat. (délka blogu 3 min.)
Dana Tenzler
Jak se dá najít život ve vesmíru?
Existuje život na jiných planetách? To je otázka, na kterou ještě nikdo nedokázal uspokojivě odpovědět. Nalézt stopy života není totiž vůbec jednoduché. Nová studie nabízí přístup, který by měl být spolehlivější a univerzálnější.
Dana Tenzler
Jak a kde přistát na Marsu a Měsíci?
Pokud jsme optimisté, můžeme doufat, že stojíme na počátku nové éry dobývání vesmíru. V blízké budoucnosti už nebudeme létat na Měsíc nebo Mars jen proto, abychom...
|Další články autora
Zemřela Zdena Mašínová, dcera legionáře a perzekvovaná sestra uprchlých odbojářů
Ve věku 92 let zemřela Zdena Mašínová, jejíž bratři za totality utekli ozbrojení na Západ. Čelila...
Po deštích se lesy plní houbami. Tady mají Pražané největší šanci na plný košík
Počasí posledních dnů jako by si čeští houbaři sami vymodlili. Kombinace vydatných dešťů a...
Pražská muzejní noc 2026: Na Florenci se chystá videomapping zdarma, zahraje i Lake Malawi
Více než 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí otevře své brány netradičně v nočních...
Mačkáte v MHD tlačítka správně? ROPID vysvětlil, jak dávat znamení bez zmatků
Kdo někdy nervózně mačkal tlačítko v tramvaji pětkrát za sebou nebo hledal ten správný čudlík, není...
Začíná léto a s ním i obří stavba u letiště. Neriskujte, že vám kvůli kolonám uletí letadlo
Míříte na dovolenou a ta začíná na Letišti Václava Havla v Praze? Tak zbystřete, hlavně pokud...
Zmařený útěk politiků i létání bez vody. Příběh 80 let rakovnického letiště
Na letišti v Rakovníku panovalo 21. března 1948 velké napětí. Nervózně tu postávali bývalý předseda...
Most přes Sázavu mizí před očima, v létě se přidá i demolice nedalekého domu
Ještě přibližně měsíc se v Havlíčkově Brodě bude bourat most přes řeku Sázavu. Teprve poté začne...
Inflace a vyšší sazby brzdí kryptoměny, roste však trh tokenizovaných aktiv
Dolánky hostí řezbářské sympozium
Populární setkání řezbářů proběhne od čtvrtka do soboty na Dlaskově statku v Dolánkách u Turnova.
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
- Počet článků 1192
- Celková karma 16,54
- Průměrná čtenost 1214x