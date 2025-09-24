Dá se na Plutu pozorovat sluneční zatmění?
I když je Pluto chladným a velice vzdáleným světem, jedno má s naší planetou společné: čas od času zažívá zatmění Slunce, způsobené jeho měsícem - Charonem. Jev je ovšem ještě daleko vzácnější než na Zemi, koná se jen zhruba každých 124 roků.
Ilustrace: Zdroj: D. Tenzler
Velikost Charona v porovnání s naším Měsícem
Z povrchu Pluta vypadá Charón jako impozantní nebeský objekt. Charon zaujímá na obloze Pluta úhlový průměr přibližně 3,8 stupně, což je 228 úhlových minut. Pro srovnání - průměrný úhlový průměr našeho vlastního měsíce na pozemské obloze je přibližně 31 úhlových minut. Tato hodnota je u Charonu výrazně větší, protože Charon je k Plutu velmi blízko a sám má značný průměr (kolem 1212 km).
Velikost Slunce na obloze Pluta
Slunce zaujímá na obloze Pluta úhlový průměr přibližně 0,04 úhlové minuty, tedy asi 2,4 úhlové vteřiny. Tato extrémně malá velikost je dána obrovskou vzdáleností Pluta od Slunce (průměrně kolem 39,5 astronomických jednotek), i když samotné Slunce je ve skutečnosti obří hvězda. Pro srovnání: na Zemi má Slunce úhlový průměr asi 32 úhlových minut.
Vzácná zatmění
Díky tomu může na Plutu skutečně docházet k slunečním zatměním, když se Charon dostane do pozice mezi Pluto a Slunce. Tato zatmění však nejsou běžná a nastávají jen za určité konfigurace jeho dráhy.
Charonova oběžná dráha kolem Pluta je téměř kruhová a měsíc obíhá trpasličí planetu ve vázané rotaci, což znamená, že Charon vždy ukazuje Plutu stejnou stranu.
Osa rotace Pluta je vůči jeho oběžné dráze skloněná přibližně o 120–122,5°. Pluto tedy při svém oběhu kolem Slunce leží téměř na boku, podobně jako planeta Uran. Protože Charon je s Plutem ve vázané rotaci, platí prakticky stejný sklon i pro jeho rotační osu. Tato neobvyklá konfigurace způsobuje, že k sérii slunečních zatmění dochází jen jednou za asi 124 roků (dvakrát během jednoho oběhu kolem Slunce).
Další takové období, kdy Charon zastíní Pluto, nastane od října 2103 do ledna 2117.
Slunečního zatmění na Plutu
I když je sluneční zatmění na Zemi vzácný jev, zatmění na Plutu, způsobené Charonem, je ještě výjimečnější. Maximální doba slunečního zatmění na Plutu může trvat až 90 minut. Pro srovnání - Sluneční zatmění na Zemi trvá nejdéle přibližně 7 a půl minuty, pokud jsou ideální podmínky, tedy když je Země v periheliu (nejblíže od Slunce) a Měsíc v perigeu (nejblíže k Zemi). Běžně však délka úplného zatmění dosahuje méně než 4 minuty.
Během slunečního zatmění na Plutu vypadá Slunce jako malý bod na obloze, přes který přechází Charon coby gigantický tmavý stín.
Na Plutu kolem Charonu samozřejmě také není vidět žádná sluneční korona tak, jak ji známe ze Země. Slunce je ve vzdálenosti Pluta asi 1 000× slabší. Na Plutu je tedy korona extrémně nezřetelná, takže ji bez výkonných dalekohledů lidské oko vůbec nezaznamená.
Pluto je svému měsíci Charonu tak blízko, že obě tělesa postupem doby ustavila tzv. vázanou rotaci. To znamená, že svému souputníku obracejí stále stejnou polokouli. To má samozřejmě vliv i na sluneční zatmění. Vzhledem k tomu, že z odvrácené polokoule nikdy Charon vidět není, nemůže logicky ani způsobovat zatmění Slunce. A to ani jednou za 124 roků, když se dá pozorovat z polokoule, která je Charonu neustále přivrácená.
Menší měsíce (Nix, Hydra, Kerberos, Styx)
Nix měří v průměr okolo 30 km, Hydra kolem okolo 70 km, Kerberos mezi 13 a 34 km a Styx okolo 10 až 25 km. Zatmění Slunce způsobené těmito měsíci jsou extrémně vzácná. Úhlový průměr Slunce na obloze Pluta je velmi malý (asi 0,04 úhlové minuty). Malé měsíce Pluta mají úhlový průměr jen kolem 1 až 2,5 úhlových minut a hlavně obíhají po velmi odlišných drahách a vzdálenostech. Aby nastalo zatmění Slunce, musí být Slunce, měsíc a Pluto přesně na jedné přímce. Vzhledem k menší velikosti a rozdílným drahám malých měsíců je tato konjunkce vzácná. Přesná frekvence zatmění Slunce těmito měsíci není dobře zdokumentována, ale dá se předpokládat, že nastávají jen občas při velmi specifických konjunkcích.
Obloha na Plutu je tmavá a hvězdy na ní září i za dne, takže během zatmění je vidět prakticky stejná hvězdná obloha jako v běžných podmínkách. Během zatmění zmizí jen jedna jasná hvězda na nebi této planety - Slunce. Vše se tedy obejde bez dramatického stmívání, jaké známe na Zemi. Zatmění je tu ovšem daleko delší, než jak ho známé z naší vlastní planety.
Dana Tenzler
