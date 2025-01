Dá se lépe usnout díky mléku s medem?

Proč má k lepšímu spánku pomoci právě kombinace mléka s medem? Má jejich vliv nějaké vědecké vysvětlení? (délka blogu 3 min.)

Dopomůže vám mléko s medem k lepšímu spánku? Už po staletí se traduje, že mléko s medem pomáhá k usnutí. A opravdu to může být pravda - a není to jen stará pověra.

Důvodem může být mimo jiné také to, že směs mléka s medem obsahuje tryptofan, aminokyselinu, ze které se syntetizuje serotonin.

Tryptofan patří k tzv. esenciálním aminokyselinám, které si naše tělo nedokáže vyrobit, takže musí být dodávány potravou. Tato konkrétní aminokyselina je pojmenována po trávicím enzymu trypsinu, který byl kdysi použit k jeho izolaci z bílkoviny kaseinu (bílkovina obsažená v mléce).

Serotonin je neurotransmiter (přenašeč nervových vzruchů). V těle se přeměňuje na melatonin, který je známý pod přezdívkou hormon spánku - a reguluje rytmus spánku a bdění. Není tedy divu, že konzumace mléka by mohla podpořit produkci melatoninu, který pak může podpořit spánek.

Kromě toho se v mléce nachází také určité množství vápníku, který dále napomáhá přeměně tryptofanu na serotonin. Teoreticky by tedy mělo stačit před spaním vypít hrnek teplého mléka - bez medu.

Role medu

Proč tedy přidávat do mléka zrovna med? I to má vědecký důvod. Med obsahuje přírodní cukry, které mírně zvyšují hladinu inzulínu v těle. Toto zvýšení prý může usnadnit práci tryptofanu, což může stimulovat produkci serotoninu a tímto způsobem pak podporovat spánek.

Kromě toho má med na náš organismus uklidňující účinek. Může prý pomoci udržet hladinu cukru v krvi stabilní po celou noc, což by mohlo snížit riziko nepříjemného a nechtěného nočního probuzení.

Psychologie

Určitou roli má hrát také psychologie. Pro mnoho lidí je pití teplého šálku mléka s medem uklidňujícím rituálem spojeným s relaxací a spánkem. Rituály před spaním mohou pomoci psychicky připravit tělo na klidovou fázi dne. Kladný vliv má mít také teplota nápoje - teplý nápoj navozuje pocit klidového režimu.

Co na to říká věda?

Přestože je nápad pití mléka s medem ke zlepšení spánku značně rozšířená, vědecký výzkum v této oblasti je naopak dost omezený. Na rozsáhlou studii o vlivu kombinace mléka a medu ke zlepšením spánku pořád ještě čekáme. Neexistují žádné jasné a definitivní studie, které by přímo prokazovaly účinnost této směsi.

Existuje ovšem řada studií, které zkoumaly jednotlivé složky (mléko, med a jejich vliv na spánek) a které potvrzují jejich pozitivní účinky.

Zdá se tedy, že jde spíše o kombinaci fyziologických účinků a psychologického vlivu různých rituálů, které pak následně podporují lepší spánek.

I když nemáme přímý vědecký důkaz, není důvod se mléka s medem vzdávat. Není to sice žádný zázračný prostředek, který by nás nespavosti nebo nočního probouzení navždy zbavil, přesto může pomoci k lepšímu uvolnění. Je to osvědčený lidový lék, který se používá v mnoha kulturách už po celá staletí.