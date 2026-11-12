Co vidí na nebi mimozemšťané?
Vědci už objevili několik tisíc exoplanet, které obíhají kolem více nebo méně vzdálených hvězd. Před několika desítkami roků jsme netušili, jestli je Sluneční soustava jedinečným jevem nebo jestli se podobné soustavy vyvinuly i u jiných hvězd. Dnes už víme, že jsou spíše pravidlem než vzácnou výjimkou. Kolem řady hvězd obíhají dokonce i planety, které se vzdáleně podobají Zemi. Jak by vypadala noční obloha očima hypotetických obyvatel takové planety?
Vědci v nedávné studii zveřejnili výsledky studie takzvaného zpětného neboli retrográdního pohybu sousedních planet, tedy jevu, který v našich vlastních dějinách kdysi potrápil starověké astronomy a pomohl jim pochopit podstatu Vesmíru.
Autoři použili katalog nazývaný NASA Exoplanet Archive, který shromažďuje data o tisících potvrzených exoplanet a jejich mateřských hvězdách. Z tohoto seznamu vybrali víceplanetární systémy a zaměřili se na planety ležící v takzvané obyvatelné zóně, tedy v oblasti, kde může na povrchu existovat kapalná voda.
Vědci definovali dvě hlavní skupiny.
Optimistický vzorek zahrnoval osmnáct mimozemských pozorovatelů v patnácti systémech. Dohromady se jednalo o čtyřicet dvojic planety s pozorovatelem a cílové planety.
Méně optimistický vzorek byl o něco přísnější a obsahoval devět pozorovatelů v osmi systémech s devatenácti páry planet. Vědci vycházeli z toho, že pozorovatelé museli existovat na planetách se skalnatým povrchem. Poloměr planety neměl přesáhnout 1,6 násobku poloměru Země.
Počítačové simulace pohybu cizích světů
Když vědci simulovali pohyb těchto planet, objevili zajímavý jev. Každá prověřená konfigurace v obyvatelné zóně vykazuje geometrický retrográdní pohyb. V praxi to znamená, že kdekoli se ve vesmíru nachází stabilní skalnatá planeta se sousedy, tamní obyvatelé dříve nebo později na obloze uvidí, jak se sousední svět zastaví, na chvíli zacouvá opačným směrem a pak se opět vrátí ke svému obvyklému směru putování.
Samotný pohyb ale ještě neznamená, že je jev dobře viditelný z povrchu planety, na které se nachází mimozemský pozorovatel. Vědci proto vytvořili chytrou hierarchii viditelnosti, která zohledňuje, jak jasně planety září a jak daleko od své mateřské hvězdy se na obloze nacházejí. Neměly by se například ztratit v její oslnivé záři. Sledovali také, jak velká je pomyslná klička, kterou na obloze vytvoří během svého oběhu kolem hvězdy.
Výsledky ukazují, že přibližně 90,4 procenta optimistických konfigurací splňuje podmínky, nutné pro pozorování jevu pomocí teleskopu. Celých 75 procent těchto konfigurací dokonce splňuje i podmínky pro pozorování pouhým okem.
Podmínku velmi snadného pozorování pouhým okem splňuje v optimistické variantě studie 19 procent planet, na kterých se nachází potenciální pozorovatel.
Zdá se tedy, že vesmír je plný světů, jejichž obloha nabízí podobné fascinující a pravidelné nebeské divadlo, jaké nám umožňuje například pozorování Marsu.
Co vidí mimozemšťané?
Záleží na tom, jestli se dívají směrem ven do hlubokého vesmíru, nebo naopak dovnitř soustavy ke své hvězdě. Všechny ven směřující páry v hodnoceném optimistickém vzorku splňují ta nejjednodušší kritéria pro pozorování pouhým okem - a to v každé počítačové simulaci. Pokud se totiž díváte na vnější planetu obíhající daleko za vámi, nachází se v době kličkování v ideální pozici opozice, kdy je dokonale osvětlená hvězdou a na noční obloze září daleko od ní.
Vnitřní planety, které obíhají blíž ke hvězdě, sice mohou být díky menší vzdálenosti velmi jasné, ale jejich zpětný pohyb se odehrává v bezprostřední blízkosti oslepující centrální hvězdy. Pozorovat takový vnitřní svět bez pokročilých dalekohledů je už složitější.
Autoři studie sestavili speciální index viditelnosti, pomocí kterého porovnali konkrétní reálné soustavy s exoplanetami.
Zjistili, že skvělé podmínky nabízí například systém GJ 1002, kde vzájemný tanec planet dosahuje maximálních hodnot výraznosti a jasnosti. Podobně je na tom Teegardenova hvězda nebo známý systém TOI-700. Naopak u některých všeobecně známých systémů, jako je Kepler-62, existují geometrická omezení. V jejich případě jsou oběžné dráhy nastaveny tak, že maximální úhlová vzdálenost planety od hvězdy nepřekročí zhruba 10 stupňů, což znamená, že se dají pozorovat jen obtížně.
Pohled na noční oblohu samozřejmě není jen výsadou naší Země. Vesmírné systémy v naší galaxii nabízejí potenciálním mimozemšťanům na nočním nebi podobné nebo ještě zajímavější divadlo, než jaké známe ze Země.
Zdroje: Zee, W.-B. G., & Yoon, S.-J. (2026). Alien skies: visibility of planetary retrograde motion from rocky habitable-zone worlds. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 553(1), 1–21. Odkaz
Dana Tenzler
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