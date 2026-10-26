Co je nového na Marsu?
Nejnovější zprávy se týkají roveru Perseverance, který 11. října 2026 překonal rekord v ujeté vzdálenosti na povrchu cizí planety. Jeho měřič vzdálenosti toho dne dosáhl 45,22 kilometru, takže překonal dosavadní rekord 45,16 kilometru, které za svůj dlouhý život najezdil rover Opportunity. Ten pracoval na povrchu Rudé planety od roku 2004 do 2018.
Perseverance potřeboval na překonání této vzdálenosti jen zhruba pět a půl roku, tedy jen asi třetinu doby svého předchůdce. Zásluhu na tom má bezpochyby i jeho autonomní navigace. Rover si sám vybírá cestu mezi balvany a písečnými poli, takže nemusí čekat na pokyny ze Země.
Přitom jízda není jen honba za rekordy. Čím dál Perseverance dojede, tím starší a geologicky zajímavější terén může zkoumat. Právě se nachází za západním okrajem kráteru Jezero, kde v oblasti nazvané Lac de Charmes, rover narazil na skálu, která se nakonec ukázala jako jeden z nejzajímavějších nálezů celé mise.
Jmenuje se Cheyava Falls a Perseverance ji vlastně zaregistroval už v červenci 2024. Na první pohled vypadá jako červenavá hornina s bílými žilkami, ale při detailnějším pohledu se na ní objevily drobné světlé skvrny obklopené tmavými okraji. Vědci jim proto dali název leopardí skvrny. Zajímavé není ovšem jen to, jak vypadají, ale i to, z čeho jsou složené. Přístroje na roveru v nich našly dva minerály bohaté na železo: vivianit, hydratovaný fosforečnan železa, a greigit, sulfid železa. Na Zemi se vivianit často vyskytuje v sedimentech, rašeliništích a kolem rozkládající se organické hmoty, zatímco určité mikroorganismy mohou pro změnu produkovat greigit.
Kombinace obou minerálů může vzniknout při přenosu elektronů mezi sedimentem a organickou hmotou, tedy chemickou reakcí, kterou by mikrobi mohli využít jako zdroj energie.
NASA tuto kombinaci neoznačuje za potenciální důkaz někdejší přítomnosti života. Podobné jevy mohou v minerálech vznikat i bez biologické pomoci, například za vyšších teplot nebo v kyselém prostředí. Horniny v oblasti Bright Angel ovšem nenaznačují, že by tam v minulosti panovaly příslušné výše zmiňované podmínky. I tak to samozřejmě neznamená, že biologické vysvětlení jevu je důkazem života. Znamená to jen, že se zatím nedá vyloučit.
Curiosity oslavila pět tisíc dní na Marsu
Zatímco Perseverance sbírá rekordy v počtu kilometrů, jiný rover, Curiosity si na Marsu připisuje další rekord. Na začátku září 2026 dokončila 5 000. marsovský den, kterému se říká sol. Nachází se na povrchu Marsu už čtrnáct roků. Navíc zakončil rover svůj první kilometr výškového stoupání od přistání v kráteru Gale.
Fotografie, které stojí za prohlédnutí
Kromě vědeckých dat poslaly rovery na Zemi i různé snímky, které si můžete prohlédnout, když kliknete na odkazy pod blogem.
Rover Curiosity například pořídil pohled na vzdálené útesy, které byly vytvořené a modelované pomocí větru. NASA ho označila za zatím nejostřejší záběr těchto útvarů.
Rover Perseverance zase v březnu 2026 poslal selfie z oblasti Lac de Charmes. Obrázek je složený z více než 60 snímků. Pořídil ho během svého nejzápadnějšího postupu za kráter Jezero. V pozadí jsou vidět geologické formace, které patří mezi nejstarší, jaké rover zatím navštívil.
V srpnu 2026 Perseverance zachytil sérii snímků, na kterých Země zapadá za marsovský měsíc Phobos. Vědecky to sice není žádný zásadní objev, ale připomíná nám to fakt, že při pohledu z Marsu je naše planeta jen malou tečkou na obloze.
Budoucí výzkum
Největší nadšení vyvolává samozřejmě objev v oblasti Cheyava Falls. Není přímo důkazem života na Marsu, je to ale jeden z nejzajímavějších kandidátů na stopy po dávné existenci života. Pokud se vzorky z Perseverance jednou skutečně dostanou na Zemi, vědci je budou moct analyzovat přístroji, které se do roveru jednoduše nevešly a proto je vědci nemají k dispozici přímo na místě nálezu. Můžeme se tedy těšit na další zajímavé objevy, které možná jednoho dne opravdu potvrdí, že i Mars byl kdysi obydlený formou života, která se podobá té naší.
Zdroje: NASA, Odkaz Odkaz Odkaz Odkaz Odkaz OdkazOdkazOdkazOdkazOdkaz Odkaz
Dana Tenzler
Jsou Uran a Neptun planetární bratři, nebo spíš vzdálení sourozenci?
Planety Uran a Neptun patří k těm nejméně prozkoumaným světům v naší Sluneční soustavě. Kde přesně vznikly a nakolik jsou vzájemně podobné? (délka blogu 3 min.)
Dana Tenzler
Kde na Marsu porostou první rostliny?
Když si představíte planetu Mars, vybaví se vám nejspíš nekonečná, narudlá poušť. Je to svět, který je pokrytý jemným suchým prachem, kameny a krátery. Najdou se tu místa, kde by mohly žít rostliny osadníků? (délka blogu 3 min.)
Dana Tenzler
Najdeme život ve skrytém oceánu?
Daleko za hranicí ledu a mrazu, tam, kde krouží plynní obři jako Jupiter, Saturn, Uran a Neptun, se nacházejí světy, které by mohly překvapit. (délka blogu 3 min.)
Dana Tenzler
Paměť meteoritů z Marsu
Většina běžných vědeckých prací o marsovských meteoritech popisuje jen jejich chemické a izotopové složení. Může v nich být skrytá informace, odkud přesně pocházejí? (délka blogu 5 min.)
Dana Tenzler
Jak staré jsou Saturnovy prstence?
Saturnovy prstence fascinují lidstvo už od doby, kdy je v roce 1610 poprvé spatřil Galileo Galilei ve svém teleskopu. Jak jsou vlastně staré? (délka blogu 3 min.)
|Další články autora
Všimli jste si zelených trubek poházených v lese? Mají účel, který většinu lidí nenapadne
Při procházkách po lesích lze narazit na velké množství rozházených zelených rour. Třeba v oblasti...
Do Kamenického Šenova historickým motoráčkem. Čekají vás sklářské poklady i čedičové varhany
Když se řekne Kamenický Šenov, řadě lidí automaticky naskočí pohádka o nevychované princezně...
Naděje pro lidi s artrózou. Vědci ze Stanfordu našli způsob, jak obnovit poškozenou chrupavku
Bolavé klouby a omezený pohyb trápí miliony lidí po celém světě. Artróza se s věkem objevuje stále...
Na Proseku otevřeli novou bobovou dráhu. Futuristické terasy nabízejí výhled až na Hradčany
Známá bobová dráha na pražském Proseku se po 22 letech proměnila k nepoznání. Přibyla druhá trať...
České tenisky dobývají svět. Tyhle limitky od Botasu i Prestige rozhodně stojí za pozornost
Teniskový svět už dávno není jen hřištěm velkých globálních značek. I české firmy si našly vlastní...
Tři koleje nestačí, koridor mezi Běchovicemi a Libní dostane ještě jednu
Správa železnic plánuje rozšířit stávající železniční koridor mezi Běchovicemi a Libní. Získá se...
OBRAZEM: Kormoráni byli letos milosrdní, Veselský rybník vydal desítky tun ryb
Zatímco v létě brázdí hladinu Veselského rybníka v Novém Veselí na Žďársku exprezident Miloš Zeman...
Jednodušší ceník a povolení přejíždět. V Chomutově mění systém parkování
V Chomutově nastanou od listopadu změny v systému parkování. Zjednoduší se ceník a řidiči budou...
Po deseti letech seminářů nabízí Markétina dopravní výchova bezplatný e-learning
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 1231
- Celková karma 15,34
- Průměrná čtenost 1192x