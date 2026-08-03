Co chrání atmosféru Venuše před zničením?
Venuše nemá na rozdíl od Země vlastní globální planetární magnetické pole, které by ji chránilo před neustálým proudem slunečního větru, tedy nabitých částic přicházejících ze Slunce. Přesto má hustou atmosféru, kterou zjevně něco chrání před zničením. Ukazuje se, že sluneční vítr, který naráží přímo na její hustou atmosféru, vytváří neviditelný ochranný štít s přesně definovanými hranicemi.
Vznik sekundární magnetosféry
Samotný proces vzniku indukované magnetosféry spočívá v tom, že sluneční extrémní ultrafialové záření neustále ionizuje molekuly plynů v horních vrstvách atmosféry. Tím vzniká vodivá vrstva zvaná ionosféra. Když se k této vodivé překážce přiblíží meziplanetární magnetické pole nesené slunečním větrem, indukují se v ionosféře elektrické proudy.
Tyto proudy vytvářejí sekundární magnetické pole, které působí proti původnímu poli slunečního větru a brání mu v přímém proniknutí do hlubších vrstev atmosféry.
Sluneční vítr je tak doslova donucen planetu obtékat. Zároveň dochází ke stlačování magnetických siločar na denní straně a k jejich natahování do dlouhého magnetického chvostu na straně noční. Tento chvost se táhne do vzdálenosti mnoha set milionů kilometrů za planetu.
Ochrana Venuše, která funguje i bez planetárního magnetického pole
Při vzájemné interakci Slunce a Venuše vznikají dvě samostatné struktury.
První z nich je rázová vlna, kterou si můžeme představit jako pomyslnou obrannou linii v nadzvukovém slunečním větru. Proud částic ze Slunce tu prudce zpomaluje a zahřívá se podobně jako vzduch před tryskovým letadlem.
Druhou je vrstva, která odděluje rychlé plazma pocházející ze Slunce od pomalých a těžkých iontů, které pocházejí přímo z atmosféry planety.
Obě tyto struktury neustále pulzují, nafukují se a smršťují v závislosti na vnějších podmínkách.
Vědci o existenci podobných jevů samozřejmě věděli už delší dobu. V nové studii ale porovnávali parametry celého systému daleko přesněji než dříve.
Starší studie zkoumaly vliv slunečního větru na hranice atmosféry jen srovnáváním různých parametrů po dvojicích. Jenže Sluneční soustava je mnohem složitějším systémem. Ukázalo se, že pro každou z obou struktur platí naprosto odlišná pravidla.
Vnější rázová vlna
U vnější rázové vlny je nejsilnějším parametrem intenzita meziplanetárního magnetického pole a Machovo číslo.
Machovo číslo je bezrozměrná fyzikální veličina, která popisuje, jak rychle se objekt pohybuje ve srovnání s tím, jak rychle se v daném prostředí šíří tlakové vlny.
Když je magnetické pole silné nebo Machovo číslo nízké, rázová vlna se rozprostírá dále do prostoru.
Vnitřní hranice, atmosféra planety
U vnitřní hranice (iontového složení) hraje hlavní roli ultrafialové záření ze Slunce. Toto záření přímo určuje, kolik iontů se v atmosféře zformuje a jaký tepelný tlak v ní vznikne, takže čím silněji Slunce v této oblasti spektra svítí, tím výše se bude nacházet ionosféra planety.
Tlak a magnetické pole slunečního větru hrají u této vnitřní vrstvy vedlejší roli a způsobují spíše její stlačování nebo vytvářejí asymetrii v ohýbání magnetických siločar.
Konkrétní případ - Venuše
Rázová vlna na Venuši vzniká proto, že se sluneční vítr pohybuje nadzvukovou rychlostí, která běžně dosahuje hodnot od 300 do 700 kilometrů za sekundu.
Když rychlé plazma narazí na překážku v podobě indukované magnetosféry, nemůže se informace o této překážce šířit proti proudu dostatečně rychle. Vzniká proto oblast, kde se kinetická energie slunečního větru mění na energii tepelnou a magnetickou.
V oblasti mezi rázovou vlnou a vnitřní hranicí je plazma extrémně turbulentní a horký. Poloha rázové vlny kolísá v rozmezí od 0,3 do více než 1,0 poloměru Venuše nad jejím povrchem, což představuje vzdálenosti přibližně od 1 800 do více než 6 000 kilometrů.
Vnitřní hranice iontové vrstvy se obvykle nachází ve výškách mezi 200 a 1 000 kilometry nad povrchem Venuše. Dochází tady k přechodu mezi plazmou slunečního větru, složeným převážně z protonů a heliových jader, a plazmou atmosféry Venuše, ve kterém se nacházejí těžké ionty kyslíku O+ a oxidu uhličitého CO2+.
V této vrstvě dochází ke zrychlování planetárních iontů, které jsou následně strhávány slunečním větrem a nenávratně odnášeny do volného vesmíru. Je to proces, který způsobuje únik atmosféry do okolního meziplanetárního prostředí.
Situace na Marsu
Ani Mars není mimochodem proti slunečnímu větru úplně bezbranný, i když má atmosféru, která je daleko řidší než pozemská nebo atmosféra na Venuši. Obě planety postrádají globální magnetické pole. Vědci zjistili, že hranice jejich atmosfér reagují na sluneční vítr odlišným způsobem.
Venuše oběhne Slunce za 225 pozemských dní na dráze ve vzdálenosti 108 000 000 kilometrů, zatímco Mars potřebuje 687 dní a pohybuje se ve vzdálenostech od 206 000 000 do 249 000 000 kilometrů od Slunce.
Venuše je díky své téměř kruhové dráze s excentricitou pouze 0,0067 méně citlivá na roční období. Rázovou vlnu na Marsu ovlivňuje nejen sluneční ultrafialové záření, lokální kůrová magnetická pole - ale také výrazná výstřednost jeho oběžné dráhy, která dosahuje hodnoty 0,0934.
Mars má navíc nižší gravitační zrychlení, které dosahuje jen 3,72 metru za sekundu na druhou ve srovnání s 8,87 metru za sekundu na druhou na Venuši. Marsovská atmosféra se tedy poddává zvýšenému vlivu slunečního větru intenzivněji.
V naší Galaxii obíhá obrovské množství skalnatých exoplanet v blízkosti červených trpaslíků třídy M. Tyto hvězdy jsou aktivní a vyzařují extrémní množství ultrafialového a rentgenového záření a zároveň produkují silný sluneční vítr.
Model vytvořený na základě dat z Venuše pomůže v budoucnosti astronomům odhadnout, které z těchto vzdálených světů si dokázaly udržet svou atmosféru a díky tomu také podmínky vhodné pro život.
Zdroje: Odkaz, Ranking the drivers of the Venusian bow shock and ion composition boundary locations, Philippe Garnier, Moa Perssonová, Sofie Bergmanová, Yoshifumi Futaana, Physics, Environmental Science, July 2026
Dana Tenzler
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