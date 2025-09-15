Co čeká život v příštích miliardách roků?
Když se astronomové dívají na oblohu, zkoumají vlastně její minulost. Světlo hvězd, které vidíme, k nám letělo desítky, stovky nebo tisíce roků. V teleskopech vědci vidí dokonce světlo, které je staré miliony až miliardy roků. A právě díky tomu, že chápeme minulý vývoj hvězd a planet, dokážeme předpovědět naši vlastní budoucnost.
Sluneční soustava - náš kosmický domov
Skládá se z osmi velkých planet a více než milionu menších těles: asteroidů, komet a trpasličích planet. Je to neuvěřitelné, ale ve Sluneční soustavě je tolik drobných těles, že na každou tisícovku obyvatel Země připadá minimálně jeden. A přesto je jen naše Země obydlená a vhodná k životu. Ostatní světy jsou příliš suché, příliš horké, příliš studené nebo postrádají atmosféru.
Oblast, kde se nacházejí planety soustavy, je obklopena heliosférou - pomyslnou bublinou, ve které je znatelný vliv slunečního větru a která nás chrání před částí kosmického záření. Vně heliosféry už začíná vyloženě nepřátelské kosmické prostředí.
Energie Slunce - požehnání i hrozba
Bez Slunce by na Zemi nebyl život. Koncentruje se v něm tolik hmoty, že Země i s ostatními planetami připomínají jen nepatrné kamínky na jeho orbitě. Slunce vydává opravdu úctyhodné množství energie. Kdyby veškeré sluneční záření dopadlo na Zemi, stačily by čtyři minuty a všechny oceány by se vypařily, odhadují vědci. Samotná Země by se pak vypařila během týdne.
Vyplatí se tedy věnovat pozornost naší centrální hvězdě. Na jejím stavu závisí i stav života na Zemi.
Ilustrace: Zdroj: D. Tenzler
Nevyhnutelné změny - vysychání Země
Země není ani věčná, ani stabilní. Už dnes ztrácí atmosféru do svého blízkého vesmírného okolí. Každou sekundu unikají do vesmíru zhruba tři kilogramy vodíku. Vodík je součástí molekul vody, a tak naše planeta pomalu, ale jistě vysychá. Děje se to pomalu - ale už za tři miliardy roků nezbudou na Zemi žádné oceány a nejspíš ani žádné podzemní zásoby vody - jen vyprahlá pustina.
Zatímco Země ztrácí vodík, neopouštějí ji atomy kyslíku. Ten je totiž daleko těžší než vodík, takže ho gravitace planety zvládne udržet. Na vysychání to ale bohužel žádný vliv nemá.
Magnetické pole
Není to náhoda, že pouze Země (z celé čtveřice vnitřních kamenných planet) poskytuje podmínky pro biosféru. Životu prospívá to, že jádro Země je zčásti tekuté a vytváří silné magnetické pole. Díky němu sluneční vítr neničí atmosféru tak, jako se to stalo například na Marsu. Kdyby naše železné jádro časem ztuhlo, magnetické pole zanikne. Ale to se stane až za stovky milionů roků.
Obyvatelná zóna
Mladé Slunce svítilo před 4,5 miliardami roků zhruba o třetinu slaběji a tzv. obyvatelná zóna (oblast, kde na povrchu planet může existovat kapalná voda) ležela blíž k centrální hvězdě. Tehdy se v ní nacházela i Venuše. Dnes už je dávno přehřátá - její povrchová teplota kolem 500 °C roztaví třeba i kov, jako je olovo. Hlavním viníkem je skleníkový efekt v její husté atmosféře.
Jak bude Slunce stárnout, bude se obyvatelná zóna pomalu posouvat dál od něj. Naše Země se zatím nachází uvnitř - ale pomalu se bude přibližovat k jejímu okraji. Mars, který je dnes chladný, se v budoucnu může stát trochu přívětivější planetou a nějakou dobu bude dokonce vhodný pro život. Možná se na něm podaří uměle vytvořit vhodná atmosféra. O tu sice čase přijde, což ale nebude vadit, protože se v obyvatelné zóně stejně nebude nacházet moc dlouho.
Daleká budoucnost - evakuace na měsíce velkých planet
Za 3-4 miliardy roků se Slunce promění v rudého obra. Země vyschne, rozpálí se a nakonec ji Slunce pohltí. Život najde útočiště na měsících velkých planet. Které to budou?
Europa (měsíc Jupitera)
Dnes je to zmrzlý svět s podpovrchovým oceánem, ze kterého unikají gejzíry vody. V daleké budoucnosti se ovšem jeho ledovec rozpustí a vznikne oceánský svět s ještě větším množstvím vody, než má dnes Země.
Titan (měsíc Saturnu)
... je větší než Merkur. Dnes má hustou atmosféru složenou hlavně z dusíku. Je to jediný objekt ve Sluneční soustavě s atmosférou, která se podobá té pozemské. V současnosti je tam velice chladno, Titan nedostává od Slunce moc energie. Mrzne tam a teplota se pohybuje kolem -170 °C, ale až ho v budoucnosti Slunce zahřeje, objeví se na jeho povrchu oceán hluboký až stovky kilometrů. Titan je proto možná nejlepším kandidátem pro dlouhodobé přesídlení naší civilizace.
Pluto
... je daleký trpasličí svět, který je dnes jen ledovou pustinou. Až ho Slunce jednoho dne zahřeje, mohlo by se Pluto proměnit v místo s klimatem podobným současné Zemi: s teplotou kolem nuly, dostatkem vody a atmosférou bohatou na dusík, vhodnou k dýchání.
Sluneční konec - bílý trpaslík a smrt soustavy
Slunce jako rudý obr spolkne Merkur, Venuši a nakonec i naši Zemi. Poté odfoukne své vnější vrstvy a na jeho místě zůstane bílý trpaslík - malý, ne příliš jasný objekt, který nebude schopen zásobit zbylé planety dostatkem energie. Sluneční soustava se pak promění ve studený hřbitov.
Nikdo soudný by tam nezůstal - pokud ještě bude lidstvo existovat, bude muset odcestovat k jiné hvězdě nebo se přesídlit v umělých obydlích na blízkou orbitu Slunce.
Dana Tenzler
