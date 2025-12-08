Čína a její dobývání Měsíce
Jednoduchá a účinná strategie
Čínský lunární program je překvapivě jednoduchý. Je rozdělený na etapy, které na sebe logicky navazují. Nejprve vyslala Čína na oběžnou dráhu Měsíce automatické sondy, které prováděly mapování a různé výzkumy. Druhou fází bylo měkké přistání na povrchu a provoz automatických vozítek. Třetí fází byl automatický odběr hornin a odvoz vzorků na Zemi.
Takový postup je samozřejmě efektivní, protože umožňuje, aby každý nový projekt využíval hardware, software i zkušenosti z předchozí mise - místo neustálého vynalézání nových technologií.
Mapování Měsíce
První fáze začala sondami Čchang-e 1 (2007) a Čchang-e 2 (2010), které obíhaly kolem Měsíce a systematicky snímkovaly jeho povrch. Z fotografií pořízených z různých úhlů vznikla trojrozměrná mapa, která se při plánování přistání používá dodnes.
Díky rozlišení kolem 7 metrů na pixel jsou na snímcích vidět například i stopy po misích Apollo. Americké přistávací moduly se na mapě jeví jako drobné tmavé body.
To samo o sobě samozřejmě nebylo nijak revoluční, ale pro Čínu to bylo velice důležité - kromě mapování zvládla vesmírnou komunikaci a provoz meziplanetárních sond.
Datové archivy misí jsou mimochodem veřejně přístupné, takže si snímky Měsíce může stáhnout kdokoli, kdo se přihlásí na příslušných webových stránkách čínské vesmírné agentury.
Přistání a rovery
Druhá fáze obsahovala první čínské měkké přistání na Měsíci. Sonda Čchang-e 3 dosedla v oblasti Zálivu duhy a vysadila malý rover, který dostal poetické jméno Nefritový králík (Jutu). V prostředí bez atmosféry musel celý sestup řídit jen palubní počítač a raketové motory, které přesně korigovaly rychlost i výšku.
Jutu ujel na povrchu Měsíce sice jen něco přes sto metrů, ale fungoval přibližně dva a půl roku v extrémních teplotách dlouhého a žhavého měsíčního dne i mrazivé čtrnáctidenní noci. O tepelný režim se staraly radioizotopové zdroje tepla a speciální stříbřitá tepelná izolace, která odráží záření. Nejdůležitějším přístrojem sondy byl radar, který prohlédl podloží a ukázal, že oblast byla opakovaně zaplavována lávou, která vytvářela vrstvy dnešních měsíčních moří.
Rover Jutu-2 zkoumá horniny v obří Aitkenově pánvi u jižního pólu. Je to nesmírně zajímavá oblast, protože se jedná o jeden z největších a nejstarších impaktních kráterů ve Sluneční soustavě. Na palubě proběhl i malý studentský experiment, ve kterém měly vyklíčit rostliny bavlníku, aby se otestovalo, jak se jim bude dařit v měsíčním prostředí (rostliny měly samozřejmě k dispozici pozemský vzduch a vodu).
Odvrácená strana Měsíce
Opravdu převratná byla mise Čchang-e 4, která v roce 2019 poprvé v historii přistála na odvrácené straně Měsíce. Odtud není možné přímé rádiové spojení se Zemí, takže Čína musela nejdřív vypustit na měsíční oběžnou dráhu retranslační družici Čchüe-čchiao. Ta se nachází v libračním bodě L2 soustavy Země-Měsíc a běží přes ni celá komunikace přístrojů na odvrácené straně Měsíce s pozemním střediskem.
Odvoz vzorků na Zemi
Třetí etapa zatím byla technologicky nejnáročnější. Čínské sondy musely přistát, odebrat vzorky, znovu odstartovat z povrchu, na oběžné dráze se automaticky spojit s návratovým modulem a nakonec vstoupit do atmosféry Země. To jsou vlastně stejné procedury, jaké dělaly pilotované mise Apollo - jen bez lidí na palubě.
Mise Čchang-e 5 v roce 2020 odebrala zhruba 1,7 kg regolitu v Oceánu bouří poblíž malého štítového vulkánu, kde se nacházejí geologicky mladé výlevy lávy staré přibližně 120 milionů roků. Ukázalo se, že Měsíc byl vulkanicky aktivní mnohem déle, než naznačovaly starší vzorky z mise Apollo a sovětských sond.
Následující sonda Čchang-e 6 zamířila na odvrácenou stranu do oblasti jižního pólu a Aitkenovy pánve a přivezla další skoro dva kilogramy hornin. Tentokrát to byl materiál, který byl unikátní, protože se jednalo o první vzorky z odvrácené strany Měsíce.
Dohromady tedy přivezla Čína skoro 4 kg měsíčního materiálu. V jednom z nich už vědci nalezli a popsali nový a dosud neznámý minerál.
Co se týká hmotnosti vzorků, Čína samozřejmě zaostává za USA (mise Apollo přivezly na Zemi stovky kilogramů vzorků), vědecky jsou ale čínské vzorky velmi cenné, protože nekopírují - ale doplňují vzorky dřívějších amerických a sovětských misí.
Lidé na Měsíci
Zatímco západní země uvažují a škrtech v rozpočtu, Čína mezitím tiše chystá první pilotovaný let na Měsíc. Cílem je do roku 2030 vyslat na povrch dva astronauty pomocí nové lodi, přistávacího modulu a rakety Dlouhý pochod 10.
Už dnes se testují její motory.
Zároveň země připravuje projekt Mezinárodní vědecké lunární stanice. Mělo by se jednat o automatickou měsíční základnu, která by zajišťovala energii, komunikaci, laboratoře i provoz observatoře. Projekt se podobá plánované americké orbitální stanici Gateway v programu Artemis.
Program byl oficiálně spuštěn v květnu 2023. První přistání by mělo proběhnout před rokem 2030. Číňané vyrobili prototyp nosné rakety Čang-čeng 10. Zkušební zapálení prvního stupně (15.8. a 12.9.2025) proběhlo úspěšně. I samotná kosmická loď se účastnila testů. Přistávací modul Lan-yüe absolvoval testy přistání a vzletu letos v létě - 6.8.2025. Otestovány jsou i skafandry Wang-jü a měsíční vozítko Tan-sou.
Další fáze by měla proběhnout v roce 2028. Bude se jednat o nepilotované testy, oblet Měsíce bez lidské posádky a přistání na povrchu bez posádky.
Ve třetí fázi bude následovat už samotné přistání dvou tchaikonautů (jak říkáme čínským astronautům). Budou se krátce zdržovat na povrchu Měsíce, zabývat se vědeckými testy a poté se vrátí na Zemi.
